Россия автомобил бозорида 2026-йилнинг энг харидоргир моделлари ва комплектациялари
2026-йилнинг дастлабки беш ойи якунларига кўра, Россия автомобил бозорида талабнинг асосий йўналишлари ва харидорларнинг афзалликлари маълум бўлди. “Avito Авто” экспертлари томонидан ўтказилган таҳлиллар шуни кўрсатадики, бозорда ҳамон ҳамёнбоп моделлар ва уларнинг содда техник ечимларга эга версиялари етакчилик қилмоқда. Бу тенденция айниқса маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ва Хитой брендлари сегментида яққол кўзга ташланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Рейтингнинг мутлақ етакчиси сифатида Lada Granta қайд этилди. Мазкур моделнинг 90 от кучига эга, 1,6 литрли двигател ва 5 поғонали механик узатмалар қутиси билан жиҳозланган версияси энг кўп сотилаётган модификация бўлиб турибди. Қизиғи шундаки, ушбу версияга бўлган талаб 106 от кучига эга кучлироқ модификациядан уч баравар юқори. Харидорлар асосан “Стандарт плюс” ва “Классик” комплектацияларига устунлик бермоқда.
Кроссоверлар сегментидаги етакчиларХорижий брендлар орасида Haval Жолион кроссовери ўз позициясини мустаҳкамлаб келмоқда. “ixbt.com” маълумотига кўра, ушбу моделнинг 1,5 литрли, 143 от кучига эга олди узатмали версияси энг оммабоп ҳисобланади. Трансмиссия борасида харидорлар роботлаштирилган қутидан кўра 6 поғонали механикани кўпроқ афзал кўришмоқда. Шунингдек, “Оптимум” комплектациясига бўлган қизиқиш йил давомида 29 фоизга ошган.
Йўлтанламаслар тоифасида Lada Niva Travel ўзининг янгиланган 1,8 литрли (90 от кучи) двигатели билан диққат марказида бўлиб турибди. Тўлиқ узатмали ушбу автомобилнинг янги моторли варианти эски 83 от кучига эга версиядан бир ярим баравар кўпроқ сўралмоқда. Харидорлар нархи 1,4 миллион рублдан бошланадиган базавий “Классик” ва 1,8 миллион рубллик “Техно” версиялари ўртасида деярли тенг тақсимланган.
Хитой ва корейс технологиялари рақобатиЯнги Tenet T7 кроссовери ҳам бозорда ўз ўрнини топишга улгурди. Мазкур моделнинг 1,6 литрли турбомоторли ва олди узатмали варианти тўлиқ узатмалисига қараганда 30 фоизга оммабоп бўлиб чиқди. Бу ҳолат шаҳар шароитида фойдаланиш учун тежамкор ва содда трансмиссияга эга кроссоверларга бўлган эҳтиёж юқорилигини кўрсатади. Tenet T7 моделида “Актив” комплектацияси энг кўп қидирилаётган версия бўлиб турибди.
Шунингдек, бозорда Соларис ҲК (собиқ Hyundai Крета) моделига ҳам талаб барқарор. Ушбу автомобил харидорлари кўпинча қуйидаги техник хусусиятларни танламоқда:
- 1,6 литрли, 123 от кучига эга двигател;
- 6 поғонали автоматик узатмалар қутиси;
- Тўлиқ узатма тизими;
- “Прайм” ва “Классик” комплектациялари.
…