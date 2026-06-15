Россия автомобил бозорида 2026-йилнинг энг харидоргир моделлари ва комплектациялари

·15·Авто
Россия автомобил бозорида 2026-йилнинг энг харидоргир моделлари ва комплектациялари

2026-йилнинг дастлабки беш ойи якунларига кўра, Россия автомобил бозорида талабнинг асосий йўналишлари ва харидорларнинг афзалликлари маълум бўлди. “Avito Авто” экспертлари томонидан ўтказилган таҳлиллар шуни кўрсатадики, бозорда ҳамон ҳамёнбоп моделлар ва уларнинг содда техник ечимларга эга версиялари етакчилик қилмоқда. Бу тенденция айниқса маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ва Хитой брендлари сегментида яққол кўзга ташланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Рейтингнинг мутлақ етакчиси сифатида Lada Granta қайд этилди. Мазкур моделнинг 90 от кучига эга, 1,6 литрли двигател ва 5 поғонали механик узатмалар қутиси билан жиҳозланган версияси энг кўп сотилаётган модификация бўлиб турибди. Қизиғи шундаки, ушбу версияга бўлган талаб 106 от кучига эга кучлироқ модификациядан уч баравар юқори. Харидорлар асосан “Стандарт плюс” ва “Классик” комплектацияларига устунлик бермоқда.

Кроссоверлар сегментидаги етакчилар

Хорижий брендлар орасида Haval Жолион кроссовери ўз позициясини мустаҳкамлаб келмоқда. “ixbt.com” маълумотига кўра, ушбу моделнинг 1,5 литрли, 143 от кучига эга олди узатмали версияси энг оммабоп ҳисобланади. Трансмиссия борасида харидорлар роботлаштирилган қутидан кўра 6 поғонали механикани кўпроқ афзал кўришмоқда. Шунингдек, “Оптимум” комплектациясига бўлган қизиқиш йил давомида 29 фоизга ошган.

Йўлтанламаслар тоифасида Lada Niva Travel ўзининг янгиланган 1,8 литрли (90 от кучи) двигатели билан диққат марказида бўлиб турибди. Тўлиқ узатмали ушбу автомобилнинг янги моторли варианти эски 83 от кучига эга версиядан бир ярим баравар кўпроқ сўралмоқда. Харидорлар нархи 1,4 миллион рублдан бошланадиган базавий “Классик” ва 1,8 миллион рубллик “Техно” версиялари ўртасида деярли тенг тақсимланган.

Хитой ва корейс технологиялари рақобати

Янги Tenet T7 кроссовери ҳам бозорда ўз ўрнини топишга улгурди. Мазкур моделнинг 1,6 литрли турбомоторли ва олди узатмали варианти тўлиқ узатмалисига қараганда 30 фоизга оммабоп бўлиб чиқди. Бу ҳолат шаҳар шароитида фойдаланиш учун тежамкор ва содда трансмиссияга эга кроссоверларга бўлган эҳтиёж юқорилигини кўрсатади. Tenet T7 моделида “Актив” комплектацияси энг кўп қидирилаётган версия бўлиб турибди.

Шунингдек, бозорда Соларис ҲК (собиқ Hyundai Крета) моделига ҳам талаб барқарор. Ушбу автомобил харидорлари кўпинча қуйидаги техник хусусиятларни танламоқда:

  • 1,6 литрли, 123 от кучига эга двигател;
  • 6 поғонали автоматик узатмалар қутиси;
  • Тўлиқ узатма тизими;
  • “Прайм” ва “Классик” комплектациялари.
Умуман олганда, 2026-йил бошидаги таҳлиллар шуни кўрсатадики, Россия автомобил бозорида нарх ва сифат мутаносиблиги биринчи ўринга чиққан. Ўзбекистон бозори билан солиштирганда, Россияда маҳаллий Lada моделларининг устунлиги ва Хитой кроссоверларининг агрессив кириб бориши сезиларли даражада юқори экани кўринади.

АвтомобилLadaHavalРоссия БозориТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги авлод BMW X5 синовдан ўтди: Афсонавий кроссоверда қандай ўзгаришлар бор?Янги авлод BMW X5 синовдан ўтди: Афсонавий кроссоверда қандай ўзгаришлар бор?Бугун, 12:53Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилдиLada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилдиБугун, 10:53КФМото V4 СР-РР: Хитойнинг энг тезкор мотоцикли янги рекорд ўрнатдиКФМото V4 СР-РР: Хитойнинг энг тезкор мотоцикли янги рекорд ўрнатдиБугун, 09:58Renault раҳбари янги Твинго рулида Париж кўчаларини кезди: Бренднинг қайта туғилишиRenault раҳбари янги Твинго рулида Париж кўчаларини кезди: Бренднинг қайта туғилишиБугун, 09:27Kia тижорат автомобиллари сегментида инқилоб қилмоқда: 2026-йилнинг энг кутилган фургониKia тижорат автомобиллари сегментида инқилоб қилмоқда: 2026-йилнинг энг кутилган фургониБугун, 08:59Буюк Британия электромобилларга ўтиш талабларини юmsҳатишга тайёрланмоқдаБуюк Британия электромобилларга ўтиш талабларини юmsҳатишга тайёрланмоқдаБугун, 08:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди