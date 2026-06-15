КФМото V4 СР-РР: Хитойнинг энг тезкор мотоцикли янги рекорд ўрнатди

·0·Авто
КФМото V4 СР-РР: Хитойнинг энг тезкор мотоцикли янги рекорд ўрнатди

Хитойнинг КФМото компанияси ўзининг янги флагмани — V4 СР-РР спортбайки билан жаҳон мотоцикл бозорида жиддий баёнот берди. Профессионал ёпиқ полигонда ўтказилган синовлар давомида ушбу техника ўзининг максимал тезлик кўрсаткичини намойиш этиб, мамлакат тарихидаги энг юқори натижани қайд этди. Бу воқеа Хитой мотоцикл саноатининг янги босқичга чиққанидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, Шанграо шаҳридаги махсус синов майдонида КФМото V4 СР-РР соатига 315,82 километр тезликка эришди. Бу кўрсаткич Хитойда ишлаб чиқарилган серияли мотоцикллар учун мутлақ рекорд ҳисобланади. Таъкидлаш жоизки, синовлар мураккаб об-ҳаво шароитида, жумладан, кучли қарама-қарши шамол остида бўлиб ўтганига қарамай, байк ўзининг юқори динамик имкониятларини исботлай олди.

Техник имкониятлар ва двигател қуввати

КФМото V4 СР-РР бренд тарихидаги биринчи литрли (1000 куб сантиметрли) спортбайк бўлиб, у В-симон тўрт цилиндрли двигател билан жиҳозланган. Муҳандислар ушбу моделга 997 куб сантиметр ҳажмли, цилиндрлари 90 даража бурчак остида жойлашган V4 агрегатини ўрнатишган. Суюқлик ёрдамида совутиладиган ушбу мотор дақиқасига 15 000 айланишда 213 от кучи ишлаб чиқаришга қодир.

Синов жараёнида хавфсизлик чораларига алоҳида эътибор қаратилди. Биринчи уринишда 315,82 км/соат тезлик қайд этилган бўлса, иккинчи пойгада бу кўрсаткич 308,8 км/соатни ташкил этди. Об-ҳаво шароитининг янада ёмонлашиши ва шамол тезлигининг ортиши сабабли, мутахассислар ҳайдовчи хавфсизлигини ўйлаб кейинги уринишларни тўхтатишга қарор қилишди.

Глобал бозордаги рақобат

Ушбу рекорд КФМото брендининг нафақат ички бозорда, балки халқаро майдонда ҳам Япония ва Италиянинг етакчи ишлаб чиқарувчилари билан рақобатлаша олишини кўрсатмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам Хитой мотоциклларига бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, бундай юқори технологик моделларнинг пайдо бўлиши бренд нуфузини сезиларли даражада оширади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, КФМото V4 СР-РР модели нафақат тезлик, балки муҳандислик ютуғи сифатида ҳам эътироф этилмоқда. Компания тез орада ушбу моделни серияли ишлаб чиқариш ва жаҳон бозорларига етказиб беришни режалаштирган, бу эса тезлик ишқибозлари учун янги ва ҳамёнбоп муқобил вариант бўлиши кутилмоқда.

КФМотоМотоциклРекордХитойV4 СР-РР
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Renault раҳбари янги Твинго рулида Париж кўчаларини кезди: Бренднинг қайта туғилишиRenault раҳбари янги Твинго рулида Париж кўчаларини кезди: Бренднинг қайта туғилишиБугун, 09:27Kia тижорат автомобиллари сегментида инқилоб қилмоқда: 2026-йилнинг энг кутилган фургониKia тижорат автомобиллари сегментида инқилоб қилмоқда: 2026-йилнинг энг кутилган фургониБугун, 08:59Буюк Британия электромобилларга ўтиш талабларини юmsҳатишга тайёрланмоқдаБуюк Британия электромобилларга ўтиш талабларини юmsҳатишга тайёрланмоқдаБугун, 08:56Хитой аккумулятор бозорида катта ўзгариш: ЛГ ўрнини КАТЛ ва BYD эгалладиХитой аккумулятор бозорида катта ўзгариш: ЛГ ўрнини КАТЛ ва BYD эгалладиБугун, 08:56Боуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналари асосида яратилган 790 от кучига эга супер-универсалБоуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналари асосида яратилган 790 от кучига эга супер-универсалБугун, 23:29Денза Н8Л Флаш Чарге Эдитион: 761 от кучи ва 10 дақиқада тўлиқ қувватланиш имкониятиДенза Н8Л Флаш Чарге Эдитион: 761 от кучи ва 10 дақиқада тўлиқ қувватланиш имкониятиБугун, 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди