КФМото V4 СР-РР: Хитойнинг энг тезкор мотоцикли янги рекорд ўрнатди
Хитойнинг КФМото компанияси ўзининг янги флагмани — V4 СР-РР спортбайки билан жаҳон мотоцикл бозорида жиддий баёнот берди. Профессионал ёпиқ полигонда ўтказилган синовлар давомида ушбу техника ўзининг максимал тезлик кўрсаткичини намойиш этиб, мамлакат тарихидаги энг юқори натижани қайд этди. Бу воқеа Хитой мотоцикл саноатининг янги босқичга чиққанидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, Шанграо шаҳридаги махсус синов майдонида КФМото V4 СР-РР соатига 315,82 километр тезликка эришди. Бу кўрсаткич Хитойда ишлаб чиқарилган серияли мотоцикллар учун мутлақ рекорд ҳисобланади. Таъкидлаш жоизки, синовлар мураккаб об-ҳаво шароитида, жумладан, кучли қарама-қарши шамол остида бўлиб ўтганига қарамай, байк ўзининг юқори динамик имкониятларини исботлай олди.
Техник имкониятлар ва двигател қувватиКФМото V4 СР-РР бренд тарихидаги биринчи литрли (1000 куб сантиметрли) спортбайк бўлиб, у В-симон тўрт цилиндрли двигател билан жиҳозланган. Муҳандислар ушбу моделга 997 куб сантиметр ҳажмли, цилиндрлари 90 даража бурчак остида жойлашган V4 агрегатини ўрнатишган. Суюқлик ёрдамида совутиладиган ушбу мотор дақиқасига 15 000 айланишда 213 от кучи ишлаб чиқаришга қодир.
Синов жараёнида хавфсизлик чораларига алоҳида эътибор қаратилди. Биринчи уринишда 315,82 км/соат тезлик қайд этилган бўлса, иккинчи пойгада бу кўрсаткич 308,8 км/соатни ташкил этди. Об-ҳаво шароитининг янада ёмонлашиши ва шамол тезлигининг ортиши сабабли, мутахассислар ҳайдовчи хавфсизлигини ўйлаб кейинги уринишларни тўхтатишга қарор қилишди.
Глобал бозордаги рақобатУшбу рекорд КФМото брендининг нафақат ички бозорда, балки халқаро майдонда ҳам Япония ва Италиянинг етакчи ишлаб чиқарувчилари билан рақобатлаша олишини кўрсатмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам Хитой мотоциклларига бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, бундай юқори технологик моделларнинг пайдо бўлиши бренд нуфузини сезиларли даражада оширади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, КФМото V4 СР-РР модели нафақат тезлик, балки муҳандислик ютуғи сифатида ҳам эътироф этилмоқда. Компания тез орада ушбу моделни серияли ишлаб чиқариш ва жаҳон бозорларига етказиб беришни режалаштирган, бу эса тезлик ишқибозлари учун янги ва ҳамёнбоп муқобил вариант бўлиши кутилмоқда.
…