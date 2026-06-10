BYD Долпҳин Г: 1000 километрдан ортиқ масофа босувчи янги хатчбек
Хитойнинг BYD компанияси ўзининг янги Долпҳин Г моделини тақдим этди. Ушбу плуг-ин гибрид (PHEV) супермини автомобили фақат электр қувватида 105 километргача (65 мил), умумий ҳисобда эса 1040 километргача масофа босиб ўтиш имкониятига эга. Янги модел бозорга 20 000 фунт стерлингдан паст нархда чиқиши кутилмоқда ва у Renault Клио, Volkswagen Поло ҳамда Toyota Ярис каби моделларга асосий рақиб бўлади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Долпҳин Г модели BYD компаниясининг Супер Ҳйбрид тизими билан жиҳозланган бўлиб, у 1,5 литрли 128 от кучига эга бензинли двигател ва иккита электр моторидан иборат. Тизимнинг умумий қуввати автомобилга 8,3 сонияда 100 км/соат тезликка эришиш имконини беради. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, тизим асосан электр режимида ишлашга мослашган бўлиб, ички ёнув двигатели кўпроқ генератор вазифасини бажаради.
Автомобил икки хил аккумулятор сиғими билан таклиф этилади: Активе комплектацияси 7,2 кВ/соат қувватли аккумулятор билан 40 км масофани босиб ўтса, Боост, Комфорт ва Sport версиялари 18,3 кВ/соатли аккумулятор ёрдамида 105 км масофани забт этади. Катта аккумуляторли вариантлар 39 кВ қувватли ўзгармас токда (ДК) тезкор қувватланиш имкониятига эга.
Долпҳин Г ўз сегментидаги энг ихчам PHEV ҳисобланиб, унинг узунлиги 4160 мм, ғилдираклар базаси эса 2610 мм ни ташкил қилади. Шунга қарамай, юкхона ҳажми 425 литрга тенг бўлиб, бу ўз синфидаги энг юқори кўрсаткичлардан биридир. Автомобил ташқи кўринишидан фаол ҳаво қабул қилгичлар ва орқа спойлер билан ажралиб туради.
Салонда Google тизимига асосланган мультимедиа мажмуаси ўрнатилган бўлиб, Активе моделларида 10,1 дюймли, юқори версияларда эса 12,8 дюймли айланувчи сенсорли экран мавжуд. Шунингдек, ҳайдовчилар учун 8,8 дюймли рақамли асбоблар панели, панорамали том ва 360 даражали камера каби замонавий қулайликлар кўзда тутилган.
…