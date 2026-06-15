Bitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқини

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқини

Душанба куни АҚШ фонд биржалари очилиши фонида Bitcoin (BTC) нархи 67 000 долларлик кўрсаткичга яқинлашди. Яқин Шарқдаги геосиёсий вазиятнинг юmsҳаши ва АҚШ-Эрон ўртасидаги тинчлик келишуви ҳақидаги хабарлар хавфли активларга бўлган талабни сезиларли даражада оширди. ТрадингВиев маълумотларига кўра, BTC/УСД жуфтлиги ҳафталик ёпилишдан сўнг яна 1,5 фоизга қимматлашган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Бозордаги ижобий кайфиятга Эрон билан ўт очишни тўхтатиш тўғрисидаги битим тафсилотлари асосий туртки бўлди. Мазкур келишув ҳафта охиригача имзоланиши кутилмоқда, бу эса АҚШ фонд бозорларида ҳам акс-садо берди. Хусусан, С&П 500 ва Nasdaq Компосите индекслари 2,4 фоизгача ўсишни қайд этди. Иқтисодий барқарорликка бўлган умидлар инвесторларни криптоактивларга сармоя киритишга ундамоқда.

АҚШ президенти Доналд Трумп ўзининг Truth Social тармоғидаги саҳифасида муҳим иқтисодий сигнал берди. Унинг сўзларига кўра, Ҳормуз бўғози орқали нефт ташувчи кемалар ҳаракати аллақачон жонланган. "Кемалар ҳаракатни бошлади, кўплаб нефт ортилган танкерлар Ҳормуз бўғозидан чиқмоқда", деб ёзди Трумп. Бу энергия бозоридаги хавфларнинг камайиши ва глобал инфляция босимининг пасайиши сифатида талқин қилинмоқда.

Таҳлилчиларнинг иккиланиши ва қаршилик даражалари

Бироқ, трейдерлар ва бозор таҳлилчилари ўртасида Bitcoin нархининг келгуси ҳаракати борасида ягона тўхтам йўқ. Баъзи экспертлар ушбу ўсишни шунчаки вақтинчалик тикланиш (релиеф боунсе) деб ҳисобламоқда. Киллатолд тахаллуси остидаги таниқли трейдер 67 000 доллардан юқори нуқтада нархнинг қайта пастга қараб кетиши (режектион) эҳтимолидан огоҳлантирди.

ЖДК Аналйсис таҳлилий ҳисоботи муаллифлари эса Bitcoin нархи ўзининг энг қуйи нуқтасини (боттом) топганини айтишга ҳали эрта эканлигини таъкидлашмоқда. Шунга қарамай, улар муҳим қаршилик даражаларининг ёриб ўтилганини ва нархнинг аввалги қиймат зоналарига қайтганини тан олишди. Бу эса келажакда янада каттароқ юқорига сакраш учун эшикларни очиши мумкин.

Эхитпумп таҳлилчисининг фикрича, ҳозирда ордерлар китобида (ордер-боок) ликвидликнинг пастлиги сабабли нархни юқорига суриш нисбатан осон кечмоқда. Бу шуни англатадики, бозорда катта ҳажмдаги сотувлар бўлмаса, Bitcoin нархи қисқа вақт ичида янги марраларни забт этиши мумкин. Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу динамика муҳим, чунки глобал бозордаги тебранишлар маҳаллий крипто-биржалардаги нархларга бевосита таъсир кўрсатади.

Хулоса қилиб айтганда, ушбу ҳафта криптовалюта бозори учун ҳал қилувчи бўлиши кутилмоқда. Агар Bitcoin 67 000 долларлик психологик тўсиқни мустаҳкам эгаллаб олса, кейинги мақсад 70 000 доллар ва ундан юқори кўрсаткичлар бўлади. Акс ҳолда, инвесторлар фойдани қайд этишни бошлаши ва нархнинг бироз коррекцияга учраши эҳтимоли мавжуд.

BitcoinКриптовалютаИқтисодиётБиржаИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ криптовалюта соҳасидаги етакчиликни бой бериш хавфи остида қолмоқдаАҚШ криптовалюта соҳасидаги етакчиликни бой бериш хавфи остида қолмоқдаБугун, 14:35MicroStrategy ўз захираларини яна 1,5 мингдан ортиқ Bitcoin билан бойитдиMicroStrategy ўз захираларини яна 1,5 мингдан ортиқ Bitcoin билан бойитдиБугун, 14:18Standard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши кутилмоқдаStandard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши кутилмоқдаБугун, 14:15MicroStrategy яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олди: Компания захиралари ўсмоқдаMicroStrategy яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олди: Компания захиралари ўсмоқдаБугун, 12:14АҚШ ва Эрон муносабатларидаги силжиш глобал молия бозорларида ижобий кутувларни уйғотдиАҚШ ва Эрон муносабатларидаги силжиш глобал молия бозорларида ижобий кутувларни уйғотдиБугун, 11:56Япониянинг Битбанк биржаси Polymarket билан боғлиқ ўтказмаларни тақиқладиЯпониянинг Битбанк биржаси Polymarket билан боғлиқ ўтказмаларни тақиқладиБугун, 11:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда