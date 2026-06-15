Bitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқини
Душанба куни АҚШ фонд биржалари очилиши фонида Bitcoin (BTC) нархи 67 000 долларлик кўрсаткичга яқинлашди. Яқин Шарқдаги геосиёсий вазиятнинг юmsҳаши ва АҚШ-Эрон ўртасидаги тинчлик келишуви ҳақидаги хабарлар хавфли активларга бўлган талабни сезиларли даражада оширди. ТрадингВиев маълумотларига кўра, BTC/УСД жуфтлиги ҳафталик ёпилишдан сўнг яна 1,5 фоизга қимматлашган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Бозордаги ижобий кайфиятга Эрон билан ўт очишни тўхтатиш тўғрисидаги битим тафсилотлари асосий туртки бўлди. Мазкур келишув ҳафта охиригача имзоланиши кутилмоқда, бу эса АҚШ фонд бозорларида ҳам акс-садо берди. Хусусан, С&П 500 ва Nasdaq Компосите индекслари 2,4 фоизгача ўсишни қайд этди. Иқтисодий барқарорликка бўлган умидлар инвесторларни криптоактивларга сармоя киритишга ундамоқда.
АҚШ президенти Доналд Трумп ўзининг Truth Social тармоғидаги саҳифасида муҳим иқтисодий сигнал берди. Унинг сўзларига кўра, Ҳормуз бўғози орқали нефт ташувчи кемалар ҳаракати аллақачон жонланган. "Кемалар ҳаракатни бошлади, кўплаб нефт ортилган танкерлар Ҳормуз бўғозидан чиқмоқда", деб ёзди Трумп. Бу энергия бозоридаги хавфларнинг камайиши ва глобал инфляция босимининг пасайиши сифатида талқин қилинмоқда.
Таҳлилчиларнинг иккиланиши ва қаршилик даражалариБироқ, трейдерлар ва бозор таҳлилчилари ўртасида Bitcoin нархининг келгуси ҳаракати борасида ягона тўхтам йўқ. Баъзи экспертлар ушбу ўсишни шунчаки вақтинчалик тикланиш (релиеф боунсе) деб ҳисобламоқда. Киллатолд тахаллуси остидаги таниқли трейдер 67 000 доллардан юқори нуқтада нархнинг қайта пастга қараб кетиши (режектион) эҳтимолидан огоҳлантирди.
ЖДК Аналйсис таҳлилий ҳисоботи муаллифлари эса Bitcoin нархи ўзининг энг қуйи нуқтасини (боттом) топганини айтишга ҳали эрта эканлигини таъкидлашмоқда. Шунга қарамай, улар муҳим қаршилик даражаларининг ёриб ўтилганини ва нархнинг аввалги қиймат зоналарига қайтганини тан олишди. Бу эса келажакда янада каттароқ юқорига сакраш учун эшикларни очиши мумкин.
Эхитпумп таҳлилчисининг фикрича, ҳозирда ордерлар китобида (ордер-боок) ликвидликнинг пастлиги сабабли нархни юқорига суриш нисбатан осон кечмоқда. Бу шуни англатадики, бозорда катта ҳажмдаги сотувлар бўлмаса, Bitcoin нархи қисқа вақт ичида янги марраларни забт этиши мумкин. Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу динамика муҳим, чунки глобал бозордаги тебранишлар маҳаллий крипто-биржалардаги нархларга бевосита таъсир кўрсатади.
Хулоса қилиб айтганда, ушбу ҳафта криптовалюта бозори учун ҳал қилувчи бўлиши кутилмоқда. Агар Bitcoin 67 000 долларлик психологик тўсиқни мустаҳкам эгаллаб олса, кейинги мақсад 70 000 доллар ва ундан юқори кўрсаткичлар бўлади. Акс ҳолда, инвесторлар фойдани қайд этишни бошлаши ва нархнинг бироз коррекцияга учраши эҳтимоли мавжуд.
…