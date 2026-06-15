Сарри расман «Аталанта» клубининг янги бош мураббийи этиб тайинланди
Италия А Серияси ва Европа футболи оламида навбатдаги йирик ва кутилмаган мураббийлик рокировкаси содир бўлди. Ўзининг тактик инқилоблари ва ҳужумкор ўйин услуби билан донғ қозонган машҳур мутахассис Маурицио Сарри Бергамонинг «Аталанта» клуби билан расман шартнома имзолади. Клуб раҳбарияти билан олиб борилган муваффақиятли музокаралардан сўнг, 67 ёшли тажрибали стратегия устаси жамоа бошқарувини ўз қўлига олди. Тажрибали мутахассис Бергамо гранди тепасида кутилган натижаларни тақдим эта олмаган Раффаэле Палладинонинг ўрнини эгаллади.
Саррининг «Лацио»даги мавсуми ва Италия кубоги финали
Тажрибали мураббий Маурицио Сарри ўтган мавсумда Римнинг «Лацио» клубини бошқариб, пойтахтликлар билан бир қатор шиддатли баҳсларни ўтказган эди. Унинг бошқарувида римликлар Италия А Сериясининг 38 та учрашувида қатнашиб, ўз ҳисобларига 54 очко ёзиб қўйишган ва мавсумни турнир жадвалининг 9-поғонасида якунлашган эди.
Шунингдек, Сарри Рим клуби билан Италия Кубоги мусобақасида ҳақиқий ирода кўрсатиб, бош соврин учун кечган ҳал қилувчи финал босқичига қадар етиб борган. Бироқ, Миланнинг қудратли «Интер» клубига қарши кечган ўта шиддатли баҳсда римликлар 0:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, кумуш медаллар билан кифояланишган эди.
Қуйидаги расмий таҳлилий спорт жадвали орқали «Аталанта»нинг янги бош мураббийи Маурицио Сарри ва жамоаларнинг ўтган мавсумдаги якуний кўрсаткичлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Жамоанинг янги бош мураббийи
Мутахассиснинг ёши
Алмаштирилган собиқ мураббий
«Лацио»нинг ўтган мавсумдаги кўрсаткичи
«Аталанта»нинг ўтган мавсумдаги кўрсаткичи
Янги мавсумдаги бош мақсад
Маурицио Сарри
(Тактика устаси)
67 ёшда
Раффаэле Палладино
9-ўрин
(38 ўйин, 54 очко, Кубок финалчиси)
7-ўрин
(38 ўйин, 59 очко)
А Серияда кучли тўртликка кириш ва Еврокубоклар
Бергамода янги давр ва улкан мақсадлар
Ўз навбатида, Бергамонинг «Аталанта» клуби ҳам ўтган ички биринчилик мавсумини ёмон ўтказмади. Бергамоликлар ички чемпионатнинг 38 та турида майдонга тушиб, жами 59 очко жамғаришга муваффақ бўлишди ва Италия А Сериясини 7-поғонада якунлаб, еврокубоклар йўлланмасини нақд қилишган эди.
Эндиликда клуб раҳбарияти тажрибали Маурицио Сарри қўл остида жамоани янада юқори чўққиларга олиб чиқишни, кучли тўртликдан жой олиб, Чемпионлар Лигаси йўлланмаси учун жиддий курашишни мақсад қилган. Мухлислар Бергамода Саррининг машҳур «Саррибол» (тезкор ва қисқа пасларга асосланган ҳужумкор футбол) услуби қайта тикланишини интиқлик билан кутишмоқда.
Италия А Сериясининг энг қайноқ трансфер янгиликлари, Маурицио Саррининг Бергамодаги янги тактик юришлари, «Аталанта» жамоаси ҳаётидан эксклюзив репортажлар ва Европа футболига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…