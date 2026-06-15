Сарри расман «Аталанта» клубининг янги бош мураббийи этиб тайинланди

·19·Спорт
Сарри расман «Аталанта» клубининг янги бош мураббийи этиб тайинланди

Италия А Серияси ва Европа футболи оламида навбатдаги йирик ва кутилмаган мураббийлик рокировкаси содир бўлди. Ўзининг тактик инқилоблари ва ҳужумкор ўйин услуби билан донғ қозонган машҳур мутахассис Маурицио Сарри Бергамонинг «Аталанта» клуби билан расман шартнома имзолади. Клуб раҳбарияти билан олиб борилган муваффақиятли музокаралардан сўнг, 67 ёшли тажрибали стратегия устаси жамоа бошқарувини ўз қўлига олди. Тажрибали мутахассис Бергамо гранди тепасида кутилган натижаларни тақдим эта олмаган Раффаэле Палладинонинг ўрнини эгаллади.

Саррининг «Лацио»даги мавсуми ва Италия кубоги финали

Тажрибали мураббий Маурицио Сарри ўтган мавсумда Римнинг «Лацио» клубини бошқариб, пойтахтликлар билан бир қатор шиддатли баҳсларни ўтказган эди. Унинг бошқарувида римликлар Италия А Сериясининг 38 та учрашувида қатнашиб, ўз ҳисобларига 54 очко ёзиб қўйишган ва мавсумни турнир жадвалининг 9-поғонасида якунлашган эди.

Шунингдек, Сарри Рим клуби билан Италия Кубоги мусобақасида ҳақиқий ирода кўрсатиб, бош соврин учун кечган ҳал қилувчи финал босқичига қадар етиб борган. Бироқ, Миланнинг қудратли «Интер» клубига қарши кечган ўта шиддатли баҳсда римликлар 0:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, кумуш медаллар билан кифояланишган эди.

Қуйидаги расмий таҳлилий спорт жадвали орқали «Аталанта»нинг янги бош мураббийи Маурицио Сарри ва жамоаларнинг ўтган мавсумдаги якуний кўрсаткичлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Жамоанинг янги бош мураббийи

Мутахассиснинг ёши

Алмаштирилган собиқ мураббий

«Лацио»нинг ўтган мавсумдаги кўрсаткичи

«Аталанта»нинг ўтган мавсумдаги кўрсаткичи

Янги мавсумдаги бош мақсад

Маурицио Сарри


(Тактика устаси)

67 ёшда

Раффаэле Палладино

9-ўрин


(38 ўйин, 54 очко, Кубок финалчиси)

7-ўрин


(38 ўйин, 59 очко)

А Серияда кучли тўртликка кириш ва Еврокубоклар

Бергамода янги давр ва улкан мақсадлар

Ўз навбатида, Бергамонинг «Аталанта» клуби ҳам ўтган ички биринчилик мавсумини ёмон ўтказмади. Бергамоликлар ички чемпионатнинг 38 та турида майдонга тушиб, жами 59 очко жамғаришга муваффақ бўлишди ва Италия А Сериясини 7-поғонада якунлаб, еврокубоклар йўлланмасини нақд қилишган эди.

Эндиликда клуб раҳбарияти тажрибали Маурицио Сарри қўл остида жамоани янада юқори чўққиларга олиб чиқишни, кучли тўртликдан жой олиб, Чемпионлар Лигаси йўлланмаси учун жиддий курашишни мақсад қилган. Мухлислар Бергамода Саррининг машҳур «Саррибол» (тезкор ва қисқа пасларга асосланган ҳужумкор футбол) услуби қайта тикланишини интиқлик билан кутишмоқда.

Италия А Сериясининг энг қайноқ трансфер янгиликлари, Маурицио Саррининг Бергамодаги янги тактик юришлари, «Аталанта» жамоаси ҳаётидан эксклюзив репортажлар ва Европа футболига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Маурицио СарриАталантаЛациоИнтер Милан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилия терма жамоаси Неймар бўйича якуний қарорга келди: Юлдузли ҳужумчи гуруҳ босқичини ўтказиб юборадиБразилия терма жамоаси Неймар бўйича якуний қарорга келди: Юлдузли ҳужумчи гуруҳ босқичини ўтказиб юборадиБугун, 16:53Мауризио Сарри Италия футболига қайтди: Тажрибали мутахассис Аталанта бош мураббийи этиб тайинландиМауризио Сарри Италия футболига қайтди: Тажрибали мутахассис Аталанта бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 16:11Тунис бош мураббийи йирик мағлубиятдан сўнг истеъфога чиқарилди...Тунис бош мураббийи йирик мағлубиятдан сўнг истеъфога чиқарилди...Бугун, 15:38Харри Кейн — ўйин устаси: Хорватия ҳимоячиси Англия сардорини юқори баҳоладиХарри Кейн — ўйин устаси: Хорватия ҳимоячиси Англия сардорини юқори баҳоладиБугун, 15:35Испания ва Кабо-Верде терма жамоаларининг асосий таркиби эълон қилиндиИспания ва Кабо-Верде терма жамоаларининг асосий таркиби эълон қилиндиБугун, 15:33Жозе Моуриню Реал Мадридга қайтмоқда: Раул Асенсио жамоанинг янги даври ҳақида гапирдиЖозе Моуриню Реал Мадридга қайтмоқда: Раул Асенсио жамоанинг янги даври ҳақида гапирдиБугун, 15:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди