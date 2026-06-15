Коинот билан алоқа янада тезлашади: Луч-5ВМ сунъий йўлдошлари яратилмоқда

·0·Техно
Коинот билан алоқа янада тезлашади: Луч-5ВМ сунъий йўлдошлари яратилмоқда

Россиянинг коинотдаги фаолиятини таъминловчи асосий инфратузилмалардан бири ҳисобланган “Луч” ретрансляция тизими янги босқичга кўтарилмоқда. “Решетнев” компанияси тизимни янада такомиллаштириш мақсадида модернизация қилинган “Луч-5ВМ” русумидаги иккинчи ва учинчи рақамли сунъий йўлдошларни яратишга киришди. Бу ҳақда “Роскосмос” давлат корпорацияси расмий маълумот эълон қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу лойиҳа коинотдаги алоқа сифатини тубдан яхшилашга хизмат қилади. Янги қурилмаларнинг асосий техник устунлиги уларнинг бортидаги ретрансляция мажмуасининг ўтказувчанлик қуввати сезиларли даражада оширилганидир. Бу эса орбитадан ерга ва тескари йўналишда узатиладиган маълумотлар ҳажмини кўпайтириш ҳамда тизимнинг умумий самарадорлигини ошириш имконини беради.

Техник имкониятлар ва вазифалар

“Луч” тизими асосан паст орбитали космик аппаратлар билан реал вақт режимида алоқа ўрнатиш ва маълумот алмашиш учун хизмат қилади. ixbt.com нашрининг ёзишича, модернизация қилинган аппаратлар нафақат тезкор алоқани, балки мураккаб илмий ва метеорологик вазифаларни ҳам бажаради. Хусусан, “Росгидромет” сунъий йўлдошларидан маълумотларни қабул қилиш ва уларни қайта ишлаш марказларига йўналтириш ушбу тизим зиммасига юклатилган.

Бундан ташқари, “Луч-5ВМ” аппаратлари фавқулодда вазиятларда ҳаётий муҳим аҳамиятга эга. Тизим коинотдан келаётган авария радиобуёқларининг сигналларини қабул қилиш функциясини ҳам бажаради. Бу эса қидирув-қутқарув ишларининг тезкорлигини таъминлашда асосий бўғин бўлиб хизмат қилади.

Ўзбекистон ва минтақавий контекстда бундай технологияларнинг ривожланиши об-ҳаво прогнозларининг аниқлиги ва коинотни тадқиқ этишда халқаро ҳамкорлик имкониятларини кенгайтиради. Чунки метеорологик маълумотлар алмашинуви глобал миқёсда амалга оширилади ва замонавий ретрансляторлар бу жараённи тезлаштиради.

Ҳозирги вақтда “Решетнев” мутахассислари лойиҳанинг техник ҳужжатлари ва бутловчи қисмлари устида иш олиб бормоқда. Келгусида ушбу сунъий йўлдошларнинг орбитага чиқарилиши Россиянинг коинотдаги мустақил алоқа тизимини янада барқарорлаштиради ва маълумотлар узатишдаги узилишларнинг олдини олади.

РоскосмосЛуч-5ВМКоинотТехнологияСунъй Йўлдош
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нефт саноатида инқилоб: Россияда тўхтовсиз бурғулаш технологияси ишлаб чиқилдиНефт саноатида инқилоб: Россияда тўхтовсиз бурғулаш технологияси ишлаб чиқилдиБугун, 16:56Ulefone РугОне Хевер 8: Батареяни ўчирмасдан алмаштириш имконияти тақдим этилдиUlefone РугОне Хевер 8: Батареяни ўчирмасдан алмаштириш имконияти тақдим этилдиБугун, 16:24Amazfit бренди ўзининг янги флагман соати — Чеетаҳ 2 Pro моделини тақдим этдиAmazfit бренди ўзининг янги флагман соати — Чеетаҳ 2 Pro моделини тақдим этдиБугун, 15:58Ростех дронларга қарши тизимларга сунъий интеллект технологияларини жорий этмоқдаРостех дронларга қарши тизимларга сунъий интеллект технологияларини жорий этмоқдаБугун, 15:50Киберхавфсизлик мутахассислари АҚШ ҳукуматининг Anthropic моделларига тақиқига қарши чиқдиКиберхавфсизлик мутахассислари АҚШ ҳукуматининг Anthropic моделларига тақиқига қарши чиқдиБугун, 15:29Портатив ўйин консоллари бозори ўсмоқда: AliExpress энг оммабоп моделларни эълон қилдиПортатив ўйин консоллари бозори ўсмоқда: AliExpress энг оммабоп моделларни эълон қилдиБугун, 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус