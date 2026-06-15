Коинот билан алоқа янада тезлашади: Луч-5ВМ сунъий йўлдошлари яратилмоқда
Россиянинг коинотдаги фаолиятини таъминловчи асосий инфратузилмалардан бири ҳисобланган “Луч” ретрансляция тизими янги босқичга кўтарилмоқда. “Решетнев” компанияси тизимни янада такомиллаштириш мақсадида модернизация қилинган “Луч-5ВМ” русумидаги иккинчи ва учинчи рақамли сунъий йўлдошларни яратишга киришди. Бу ҳақда “Роскосмос” давлат корпорацияси расмий маълумот эълон қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу лойиҳа коинотдаги алоқа сифатини тубдан яхшилашга хизмат қилади. Янги қурилмаларнинг асосий техник устунлиги уларнинг бортидаги ретрансляция мажмуасининг ўтказувчанлик қуввати сезиларли даражада оширилганидир. Бу эса орбитадан ерга ва тескари йўналишда узатиладиган маълумотлар ҳажмини кўпайтириш ҳамда тизимнинг умумий самарадорлигини ошириш имконини беради.
Техник имкониятлар ва вазифалар“Луч” тизими асосан паст орбитали космик аппаратлар билан реал вақт режимида алоқа ўрнатиш ва маълумот алмашиш учун хизмат қилади. ixbt.com нашрининг ёзишича, модернизация қилинган аппаратлар нафақат тезкор алоқани, балки мураккаб илмий ва метеорологик вазифаларни ҳам бажаради. Хусусан, “Росгидромет” сунъий йўлдошларидан маълумотларни қабул қилиш ва уларни қайта ишлаш марказларига йўналтириш ушбу тизим зиммасига юклатилган.
Бундан ташқари, “Луч-5ВМ” аппаратлари фавқулодда вазиятларда ҳаётий муҳим аҳамиятга эга. Тизим коинотдан келаётган авария радиобуёқларининг сигналларини қабул қилиш функциясини ҳам бажаради. Бу эса қидирув-қутқарув ишларининг тезкорлигини таъминлашда асосий бўғин бўлиб хизмат қилади.
Ўзбекистон ва минтақавий контекстда бундай технологияларнинг ривожланиши об-ҳаво прогнозларининг аниқлиги ва коинотни тадқиқ этишда халқаро ҳамкорлик имкониятларини кенгайтиради. Чунки метеорологик маълумотлар алмашинуви глобал миқёсда амалга оширилади ва замонавий ретрансляторлар бу жараённи тезлаштиради.
Ҳозирги вақтда “Решетнев” мутахассислари лойиҳанинг техник ҳужжатлари ва бутловчи қисмлари устида иш олиб бормоқда. Келгусида ушбу сунъий йўлдошларнинг орбитага чиқарилиши Россиянинг коинотдаги мустақил алоқа тизимини янада барқарорлаштиради ва маълумотлар узатишдаги узилишларнинг олдини олади.
…