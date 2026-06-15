Ulefone РугОне Хевер 8: Батареяни ўчирмасдан алмаштириш имконияти тақдим этилди
Ulefone компаниясига тегишли РугОне бренди ўзининг янги РугОне Хевер 8 ҳимояланган смартфонини намойиш этди. Мазкур қурилманинг энг асосий ўзига хослиги шундаки, у фойдаланувчига аккумуляторни қурилмани ўчирмасдан, яни иш жараёнини тўхтатмасдан алмаштириш имконини беради. Бу технология экстремал шароитларда ишловчи мутахассислар ва сайёҳлар учун жуда муҳим янгилик ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com сайти маълумотларига кўра, янги моделда Сваппабле Баттерй 2.0 технологияси жорий этилган. Аввалги авлод вакили бўлган Хевер 7 моделида батарея алмаштирилганда экран қора бўлиб, тизим вақтинча тўхтаб қолар эди. РугОне Хевер 8 моделида эса фойдаланувчи телефон орқали гаплашаётган, видео кўраётган ёки матн тераётган вақтда ҳам аккумуляторни алмаштириши мумкин. Бунда алоқа узилмайди ва маълумотлар йўқолиши хавфи юзага келмайди.
Техник хусусиятлар ва чидамлиликСмартфон нафақат батареяси, балки мустаҳкамлиги билан ҳам ажралиб туради. У МИЛ-СТД-810Ҳ ҳарбий стандарти, шунингдек, IP68 ва IP69К ҳимоя даражаларига эга. Бу эса қурилманинг сув, чанг, кучли зарбалар ва экстремал ҳарорат ўзгаришларига бардошли эканини англатади. Ташқи шовқинли муҳитда ишлаш учун эса 117 дБ баландликдаги СоникХ динамики ўрнатилган.
Қурилманинг аппарат қисмига тўхталадиган бўлсак, у MediaTek Ҳелио Г200 процессори ва 8 GB тезкор хотира билан жиҳозланган. Доимий хотира ҳажми танловга кўра 128 GB ёки 256 GB бўлиши мумкин. 6,5 дюймли дисплей 120 Гс янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди, бу эса тасвирнинг силлиқ ҳаракатланишини таъминлайди.
Камера имкониятлари ҳам ҳимояланган смартфонлар учун анча юқори: асосий модул 64 мегапикселли сенсорга эга бўлса, тунда суратга олиш учун махсус 20 мегапикселли тунги кўриш камераси ҳам мавжуд. Комплектда ҳар бири 4800 мА·соат сиғимга эга бўлган иккита аккумулятор тақдим этилади, бу эса узоқ сафарларда қувват муаммосини деярли йўққа чиқаради.
Дастурий таъминот ва нархларРугОне Хевер 8 замонавий Android 16 операцион тизими бошқарувида ишлайди. Ишлаб чиқарувчи ушбу модел учун уч йил давомида йирик тизим янгиланишларини кафолатламоқда. Бу каби узоқ муддатли қўллаб-қувватлаш ҳимояланган смартфонлар сегментида камдан-кам учрайдиган ҳолатдир.
Ҳозирда янги гаджетни РугОне расмий сайти ҳамда AliExpress, Amazon ва Меркадо Либре каби йирик савдо платформаларидан харид қилиш мумкин. Нархлар қуйидагича белгиланган:
- 128 GB хотирали база варианти — 380 доллар;
- 256 GB хотирали юқори талқин — 410 доллар.
…