Ulefone РугОне Хевер 8: Батареяни ўчирмасдан алмаштириш имконияти тақдим этилди

·0·Техно
Ulefone РугОне Хевер 8: Батареяни ўчирмасдан алмаштириш имконияти тақдим этилди

Ulefone компаниясига тегишли РугОне бренди ўзининг янги РугОне Хевер 8 ҳимояланган смартфонини намойиш этди. Мазкур қурилманинг энг асосий ўзига хослиги шундаки, у фойдаланувчига аккумуляторни қурилмани ўчирмасдан, яни иш жараёнини тўхтатмасдан алмаштириш имконини беради. Бу технология экстремал шароитларда ишловчи мутахассислар ва сайёҳлар учун жуда муҳим янгилик ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com сайти маълумотларига кўра, янги моделда Сваппабле Баттерй 2.0 технологияси жорий этилган. Аввалги авлод вакили бўлган Хевер 7 моделида батарея алмаштирилганда экран қора бўлиб, тизим вақтинча тўхтаб қолар эди. РугОне Хевер 8 моделида эса фойдаланувчи телефон орқали гаплашаётган, видео кўраётган ёки матн тераётган вақтда ҳам аккумуляторни алмаштириши мумкин. Бунда алоқа узилмайди ва маълумотлар йўқолиши хавфи юзага келмайди.

Техник хусусиятлар ва чидамлилик

Смартфон нафақат батареяси, балки мустаҳкамлиги билан ҳам ажралиб туради. У МИЛ-СТД-810Ҳ ҳарбий стандарти, шунингдек, IP68 ва IP69К ҳимоя даражаларига эга. Бу эса қурилманинг сув, чанг, кучли зарбалар ва экстремал ҳарорат ўзгаришларига бардошли эканини англатади. Ташқи шовқинли муҳитда ишлаш учун эса 117 дБ баландликдаги СоникХ динамики ўрнатилган.

Қурилманинг аппарат қисмига тўхталадиган бўлсак, у MediaTek Ҳелио Г200 процессори ва 8 GB тезкор хотира билан жиҳозланган. Доимий хотира ҳажми танловга кўра 128 GB ёки 256 GB бўлиши мумкин. 6,5 дюймли дисплей 120 Гс янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди, бу эса тасвирнинг силлиқ ҳаракатланишини таъминлайди.

Камера имкониятлари ҳам ҳимояланган смартфонлар учун анча юқори: асосий модул 64 мегапикселли сенсорга эга бўлса, тунда суратга олиш учун махсус 20 мегапикселли тунги кўриш камераси ҳам мавжуд. Комплектда ҳар бири 4800 мА·соат сиғимга эга бўлган иккита аккумулятор тақдим этилади, бу эса узоқ сафарларда қувват муаммосини деярли йўққа чиқаради.

Дастурий таъминот ва нархлар

РугОне Хевер 8 замонавий Android 16 операцион тизими бошқарувида ишлайди. Ишлаб чиқарувчи ушбу модел учун уч йил давомида йирик тизим янгиланишларини кафолатламоқда. Бу каби узоқ муддатли қўллаб-қувватлаш ҳимояланган смартфонлар сегментида камдан-кам учрайдиган ҳолатдир.

Ҳозирда янги гаджетни РугОне расмий сайти ҳамда AliExpress, Amazon ва Меркадо Либре каби йирик савдо платформаларидан харид қилиш мумкин. Нархлар қуйидагича белгиланган:

  • 128 GB хотирали база варианти — 380 доллар;
  • 256 GB хотирали юқори талқин — 410 доллар.
Ўзбекистон бозорида ушбу турдаги смартфонлар асосан қурилиш, тоғ-кон саноати ва экстремал туризм соҳасида фаолият юритувчилар орасида оммалашган. Ulefone брендининг янги модели ўзининг ҳамёнбоп нархи ва ноёб батарея тизими билан рақобатчилардан сезиларли даражада ажралиб туриши кутилмоқда.

UlefoneРугОнеСмартфонТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Amazfit бренди ўзининг янги флагман соати — Чеетаҳ 2 Pro моделини тақдим этдиAmazfit бренди ўзининг янги флагман соати — Чеетаҳ 2 Pro моделини тақдим этдиБугун, 15:58Ростех дронларга қарши тизимларга сунъий интеллект технологияларини жорий этмоқдаРостех дронларга қарши тизимларга сунъий интеллект технологияларини жорий этмоқдаБугун, 15:50Киберхавфсизлик мутахассислари АҚШ ҳукуматининг Anthropic моделларига тақиқига қарши чиқдиКиберхавфсизлик мутахассислари АҚШ ҳукуматининг Anthropic моделларига тақиқига қарши чиқдиБугун, 15:29Портатив ўйин консоллари бозори ўсмоқда: AliExpress энг оммабоп моделларни эълон қилдиПортатив ўйин консоллари бозори ўсмоқда: AliExpress энг оммабоп моделларни эълон қилдиБугун, 15:28Ҳиндистондаги Куданкулам AESнинг бешинчи энергоблогида реактор корпуси ўрнатилдиҲиндистондаги Куданкулам AESнинг бешинчи энергоблогида реактор корпуси ўрнатилдиБугун, 15:26Salesforce сунъий интеллект бозорида йирик келишувга қўл урди: Фин 3,6 миллиард долларга сотиб олиндиSalesforce сунъий интеллект бозорида йирик келишувга қўл урди: Фин 3,6 миллиард долларга сотиб олиндиБугун, 15:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус