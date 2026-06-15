Ўзбекистонда автосуғурта нархи рекорд даражада ошиб кетди

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда автосуғурта нархи рекорд даражада ошиб кетди

Марказий банк 2025 йил майидан 2026 йил майи якунигача бўлган даврда маҳсулот ва хизматлар нархларида қандай ўзгаришлар кузатилганини таҳлил қилди. Унда энг юқори нарх ўсиши автомобилларни суғурталаш соҳасида қайд этилган.

Лимон нархи энг юқори ўсган маҳсулотлардан бири бўлди

Истеъмол нархлари индекси саватига киритилган 167 турдаги озиқ-овқат маҳсулотларининг 151 таси, яъни 90 фоизининг нархи 10 фоиздан паст даражада ошган. Бироқ айрим маҳсулотларда кескин қимматлашиш кузатилган.

Хусусан, лимон нархи 86,6 фоизга, бодринг эса 41,6 фоизга қимматлашган. Шунингдек, олма 24,8 фоизга, қўй гўшти 22,8 фоизга, товуқ тухуми 21,4 фоизга ошган. Мол гўшти нархи эса 19 фоизга кўтарилган.

Марказий банк кескин арзонлашган маҳсулотлар рўйхатини ҳам эълон қилди. Жумладан, бақлажон нархи бир йил давомида 27,3 фоизга, пиёз 22,9 фоизга пасайган. Саримсоқ 22 фоизга, тарвуз 21,3 фоизга, сабзи эса 20 фоизга арзонлашган.

Ноозиқ-овқат маҳсулотлари нархида қандай ўзгаришлар бўлди?

Истеъмол гуруҳига кирувчи 252 турдаги ноозиқ-овқат маҳсулотларининг 233 тасида, яъни 92 фоизида йиллик нарх ўсиши 10 фоиздан паст даражада қайд этилган.

Энг юқори ўсиш жаҳонда олтин нархи қимматлашгани фонида никоҳ узуклари қийматида кузатилган. Уларнинг нархи 24,7 фоизга ошган. Шу билан бир қаторда, пропан 22,1 фоизга, цемент эса 13,5 фоизга қимматлашган.

Арзонлашган маҳсулотлар орасида йирик ошхона жиҳозлари биринчи ўринни эгаллаган бўлиб, уларнинг нархи 3,1 фоизга тушган. Ичимлик тайёрлаш учун мўлжалланган кичик приборлар 2,3 фоизга, чангютгичлар эса 1,5 фоизга арзонлашган.

Автосуғурта хизматлари энг юқори ўсишни қайд этди

Хизматлар тоифасидаги 98 турдан 75 тасининг, яъни 77 фоизининг йиллик қиймати 10 фоиздан паст даражада ошган.

Бироқ мазкур сегментда ҳам кескин қимматлашган хизматлар мавжуд. Улар орасида биринчи ўринни шахсий транспорт воситаларини суғурталаш хизматлари эгаллаган. Бир йил ичида автосуғурта хизматлари нархи қарийб 281,8 фоизга ошган.

Шунингдек, троллейбус йўл ҳақи 100 фоизга, чиқинди олиб кетиш хизмати 28 фоизга қимматлашган. Ҳайдовчилик курслари 22,9 фоизга, совуқ сув нархи эса 22,4 фоизга кўтарилган.

Ўз навбатида, халқаро авиачипталар нархи сезиларли даражада арзонлашиб, 7,7 фоизга пасайган. Пул ўтказмалари учун ҳақ тўлаш 7,6 фоизга, ички авиақатновлар чипталари 4 фоизга тушган. Нодавлат олий таълим муассасаларида ўқиш қиймати ҳам 0,5 фоизга арзонлашган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жорий ҳафтада кутилаётган об-ҳаво тафсилотлари маълум қилиндиЖорий ҳафтада кутилаётган об-ҳаво тафсилотлари маълум қилиндиБугун, 15:59Ўзбекистонда ҳайвонлар жасади учун янги тартиб жорий этилдиЎзбекистонда ҳайвонлар жасади учун янги тартиб жорий этилдиБугун, 13:31Эрта никоҳга қарши курашда янги рағбат тизими жорий этилиши кутилмоқдаЭрта никоҳга қарши курашда янги рағбат тизими жорий этилиши кутилмоқдаБугун, 13:17Бир китоб тугатиш — уч кун кам жазо: янги тартиб жорий этилдиБир китоб тугатиш — уч кун кам жазо: янги тартиб жорий этилдиБугун, 10:46Ўзбекистонда ҳафтанинг иккинчи ярмида ҳаво совийдиЎзбекистонда ҳафтанинг иккинчи ярмида ҳаво совийдиБугун, 09:59Шавкат Мирзиёев Хитой раҳбари Си Сзинпинни туғилган куни билан табрикладиШавкат Мирзиёев Хитой раҳбари Си Сзинпинни туғилган куни билан табрикладиБугун, 07:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган