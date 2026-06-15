“Толибон” янги қоида: телефон ишлатганлар ишдан ҳайдалади

·19·Дунё
“Толибон” янги қоида: телефон ишлатганлар ишдан ҳайдалади

Афғонистондаги “Толибон” ҳукумати чекловлар доирасида мактабларда смартфонлардан фойдаланишни тақиқлади. Янги қоидага мувофиқ, ёнида смартфон борлиги аниқланган ўқитувчилар ҳамда таълим соҳаси ходимлари ишдан бўшатилиши мумкин. Бу ҳақда Kabul Now нашри маълум қилди.

Нашр қўлга киритган аудиоёзувда таълим соҳаси масъулларидан бири бу ҳақда гапирган. У 13 июньдан бошлаб ўқитувчилар ва барча таълим тизими ходимлари учун мобил телефонлардан фойдаланиш тақиқланганини билдирган. Манбаларга кўра, ушбу аудиоёзув Балх вилоятидаги таълим ходимларидан бирига тегишли.

Унинг айтишича, “Толибон” вакиллари смартфонга эга бўлган шахслар судга топширилишини маълум қилган. Шунингдек, уларнинг телефонлари синдириб ташланиши айтилган. Бундай шахслар эгаллаб турган лавозимларидан ҳам озод этилиши эҳтимол қилинмоқда.

Ўтган ҳафта “Толибон” етакчиси Ҳайбатуллоҳ Охундзода махсус буйруқ чиқариб, ҳаракат аъзолари ҳамда ҳукумат ходимлари учун смартфонлардан фойдаланишни тақиқлаган эди. Ҳарбий судларга юборилган кўрсатмаларда ушбу қоидани бузганлар “жиноятчи” сифатида баҳоланиши таъкидланган.

Уларга нисбатан жазо чоралари кўрилиши учун ишлар ҳарбий судларга йўналтирилади. Шу тақиқдан сўнг ҳаракат аъзолари ижтимоий тармоқларда ўз смартфонларини синдириб ташлаётгани акс этган видеоларни ҳам жойлаштирган.

Тақиқ сабаблари ва оқибатлари

Янги тартиб “Толибон” раҳбариятининг ички интизомни кучайтиришга қаратилган ҳаракати сифатида баҳоланмоқда. Улар бу орқали гуруҳ аъзолари ўртасидаги ахборот оқимини назорат қилишни мақсад қилган.

Смартфонлардан фойдаланишни чеклаш асосан хавфсизлик масалалари билан изоҳланмоқда. “Толибон” маълумотларнинг сизиб чиқиши ҳамда ижтимоий тармоқлар орқали рухсат этилмаган контент тарқалишидан хавотирда.

Бироқ смартфонлардан фойдаланишга чекловлар Афғонистонни халқаро дунёдан янада узиб қўйиши мумкин. Зеро, мамлакат ҳозирда жиддий сиёсий ва иқтисодий муаммолар билан юзма-юз келмоқда. Смартфонлар эса бугунги кунда мулоқот, ахборот олиш, таълим ва касбий ривожланишнинг энг муҳим воситаларидан бири ҳисобланади.

ТолибонAfganistonKabul NowBalkhHibatullah Akhundzada
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Итамар Бен-Гвир АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувга кескин эътироз билдирдиИтамар Бен-Гвир АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувга кескин эътироз билдирдиБугун, 16:58Стармер 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлашини эълон қилдиСтармер 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлашини эълон қилдиБугун, 16:15Хитой мактабида даҳшатли фожиа олди олиндиХитой мактабида даҳшатли фожиа олди олиндиБугун, 16:015 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди5 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа бердиБугун, 15:52Польшада даҳшатли топилма: 32 нафар туғилмаган бола қолдиқлари аниқландиПольшада даҳшатли топилма: 32 нафар туғилмаган бола қолдиқлари аниқландиБугун, 15:47Рафа Мир зўрлаш жинояти сабаб 8,5 йилга озодликдан маҳрум этилди...Рафа Мир зўрлаш жинояти сабаб 8,5 йилга озодликдан маҳрум этилди...Бугун, 15:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди