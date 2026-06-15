Нефт саноатида инқилоб: Россияда тўхтовсиз бурғулаш технологияси ишлаб чиқилди

·0·Техно
Нефт саноатида инқилоб: Россияда тўхтовсиз бурғулаш технологияси ишлаб чиқилди

Россиялик олимлар нефт ва газ саноатида бурғулаш жараёнини тубдан тезлаштиришга қодир бўлган ноёб қурилмани кашф этишди. Перм миллий тадқиқот политехника университети (ПНИПУ) мутахассислари томонидан яратилган ушбу платформа қия қудуқларни бурғулашда жараённи тўхтатмасдан ишлаш имконини беради. Бу дунё миқёсида бундай турдаги илк технологик ечим сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Одатда қия қудуқларни қазиш жараёнида бурғулаш колоннаси битнинг (долото) зарбалари натижасида кучли тебранади. Бундай тебранишлар қудуқ йўналишини аниқлаб берувчи оптик гироскопларнинг аниқлигига салбий таъсир кўрсатади. Натижада, мутахассислар аниқ маълумотларни олиш учун бурғулашни мунтазам равишда тўхтатишга мажбур бўлишади. ixbt.com маълумотига кўра, бундай технологик тўхталишлар умумий иш вақтининг 15 фоизигача бўлган қисмини исроф қилади.

Технологиянинг ишлаш принципи ва афзалликлари

ПНИПУ мутахассислари ушбу муаммони ҳал қилиш учун гироскопларни барқарорлаштирувчи махсус платформани ўйлаб топишди. Қурилма бурғулаш трубасининг ички қисмига, электр двигател корпусига ўрнатилади. Тизим таркибига гироскоплар ва акселерометрлар киритилган бўлиб, улар колоннанинг айланишини назорат қилади.

Датчиклар колонна айлана бошлаганини қайд этиши билан, электр двигател платформани худди шу тезликда, аммо тескари йўналишда айлантира бошлайди. Бу эса платформанинг ҳаракатсиз ва барқарор туришини таъминлайди. Натижада, ҳатто энг кучли тебранишлар вақтида ҳам гироскоплар ўз аниқлигини йўқотмайди ва бурғулаш жараёнини тўхтатишга эҳтиёж қолмайди.

Янги технология ҳам қуруқликдаги, ҳам денгиз шельфидаги ҳар қандай қия қудуқларда қўлланилиши мумкин. Тадқиқотчиларнинг ҳисоб-китобларига кўра, ушбу платформадан фойдаланиш бурғулаш вақтини сезиларли даражада қисқартиради. Масалан, бир ой давом этадиган бурғулаш жараёнида ўртача 4-5 кунлик вақт тежалади.

Иқтисодий нуқтаи назардан қараганда, ушбу ихтиро битта объектнинг ўзида ўнлаб миллион рубл миқдоридаги маблағни тежаш имконини беради. Нефт қазиб олиш саноати учун вақт ва ресурсларнинг бундай тежалиши таннархни пасайтириш ва самарадорликни оширишда муҳим омил бўлиб хизмат қилади. Ҳозирда ушбу ишланмани амалиётга кенг жорий этиш масалалари кўриб чиқилмоқда.

НефтТехнологияИнновацияРоссияБурғулаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинот билан алоқа янада тезлашади: Луч-5ВМ сунъий йўлдошлари яратилмоқдаКоинот билан алоқа янада тезлашади: Луч-5ВМ сунъий йўлдошлари яратилмоқдаБугун, 16:52Ulefone РугОне Хевер 8: Батареяни ўчирмасдан алмаштириш имконияти тақдим этилдиUlefone РугОне Хевер 8: Батареяни ўчирмасдан алмаштириш имконияти тақдим этилдиБугун, 16:24Amazfit бренди ўзининг янги флагман соати — Чеетаҳ 2 Pro моделини тақдим этдиAmazfit бренди ўзининг янги флагман соати — Чеетаҳ 2 Pro моделини тақдим этдиБугун, 15:58Ростех дронларга қарши тизимларга сунъий интеллект технологияларини жорий этмоқдаРостех дронларга қарши тизимларга сунъий интеллект технологияларини жорий этмоқдаБугун, 15:50Киберхавфсизлик мутахассислари АҚШ ҳукуматининг Anthropic моделларига тақиқига қарши чиқдиКиберхавфсизлик мутахассислари АҚШ ҳукуматининг Anthropic моделларига тақиқига қарши чиқдиБугун, 15:29Портатив ўйин консоллари бозори ўсмоқда: AliExpress энг оммабоп моделларни эълон қилдиПортатив ўйин консоллари бозори ўсмоқда: AliExpress энг оммабоп моделларни эълон қилдиБугун, 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус