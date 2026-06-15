Мауризио Сарри Италия футболига қайтди: Тажрибали мутахассис Аталанта бош мураббийи этиб тайинланди
Италия футболининг энг таниқли ва ўзига хос услубга эга мутахассисларидан бири Мауризио Сарри расман катта футболга қайтди. Бергамо шаҳри шарафини ҳимоя қилувчи Аталанта клуби 67 ёшли мураббий билан келишувга эришилганини эълон қилди. Лацио жамоасини тарк этганидан сўнг бир муддат ишсиз юрган Сарри эндиликда нерадзуррилар оиласининг бир қисмига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб расмий баёнотида таъкидланишича, Мауризио Сарри биринчи жамоа техник директори ва бош мураббийи лавозимини эгаллади. Аталанта раҳбарияти унинг бой тажрибаси ва Европа майдонларидаги муваффақиятларига таяниб, жамоанинг сўнгги йиллардаги юқори суръатини сақлаб қолишни мақсад қилган. Саррининг профессионал фаолияти давомида 800 дан ортиқ ўйинларда иштирок этгани унинг нақадар катта тажрибага эга эканидан далолат беради.
Саррисмо услуби БергамодаМауризио Сарри ўзининг "Саррисмо" деб номланувчи ҳужумкор ва қисқа пасларга асосланган ўйин услуби билан машҳур. Унинг фаолияти қуйи дивизионлардан бошланиб, Эмполи ва Наполи жамоаларидаги муваффақиятлари орқали чўққига чиққан. Айниқса, Неаполдаги фаолияти давомида у Ювентус жамоасига муносиб рақобат туғдириб, бутун дунё футбол жамоатчилиги эътиборини қозонган эди.
Италиялик мутахассиснинг совринлар жавони ҳам анча бой. У Англиянинг Челси жамоаси билан Европа лигаси ғолиблигини қўлга киритган бўлса, Ювентус билан А Серия чемпионлигига эришган. Ixbt.com маълумотига кўра, Аталанта хўжайинлари бўлмиш Перкасси ва Палюка оилалари айнан Саррининг ғолиблик менталитети жамоани янги босқичга олиб чиқишига ишонмоқда.
Аталанта сўнгги йилларда Италия ва Европа футболида ўз ўрнига эга бўлиб, мунтазам равишда Чемпионлар лигаси ва Европа лигаси йўлланмалари учун курашиб келмоқда. Сарри учун Гевисс Стадиумда иш бошлаш осон кечмайди, чунки жамоа мухлислари ва раҳбарияти ундан нафақат чиройли ўйин, балки барқарор натижалар ҳам кутмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Саррининг Лацио билан хайрлашуви кутилмаган бўлган эди. Рим клубида у жамоани А Серияда иккинчи ўринга олиб чиқишга муваффақ бўлган ва Чемпионлар лигасининг плей-офф босқичига қадар етиб борган. Эндиликда унинг олдида Аталанта билан янги зафарларни забт этиш вазифаси турибди. Клуб раҳбарияти мутахассисни илиқ кутиб олиб, унга ҳар томонлама ёрдам беришга тайёрлигини билдирди.
…