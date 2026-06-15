Турк сериаллари юлдузи ҳаётдан кўз юмди

·0·Маданият
Турк сериаллари юлдузи ҳаётдан кўз юмди

Бугун, 15 июнь куни “Қизил шарбат” ва “Оила” сериаллари орқали машҳур бўлган 35 ёшли туркиялик актриса Эже Иртем вафот этди. Бу ҳақда оила адвокатига таяниб, “Sözcü” нашри хабар берди.

Адвокат маълумотига кўра, кеча — 14 июнь куни актриса ўзининг туғилган кунини нишонлаган. Тахминларга кўра, у юрак хуружи оқибатида ҳаётдан кўз юмган. Аёлнинг онаси унинг ёнида бўлган, аммо қизини қутқариб қолиш имкони бўлмаган. Актрисанинг аниқ ўлим сабаби тиббий экспертиза натижаларидан сўнг маълум қилинади.

Қайд этилишича, Эже Иртем вафоти ҳақидаги хабар тарқалгандан кейин ижтимоий тармоқларда унинг ўлимига гиёҳванд моддалар сабаб бўлган бўлиши мумкинлиги ҳақида турли тахминлар муҳокама қилина бошлаган. Йил бошидан буён Туркияда гиёҳвандликка қарши кенг кўламли рейдлар ўтказилиб, улар доирасида бир қатор машҳур шахслар ҳам қўлга олинган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммадисо Абдулхаировнинг IELTS ҳақидаги ҳазили оммалашди (видео)Муҳаммадисо Абдулхаировнинг IELTS ҳақидаги ҳазили оммалашди (видео)Бугун, 15:47 Юлдуз Турдиева: қошиқлар қўлимга ёпишиб қоларди (видео) Юлдуз Турдиева: қошиқлар қўлимга ёпишиб қоларди (видео)Бугун, 15:18Аҳад Қаюм кино ва даромад сирларини очиб ташладиАҳад Қаюм кино ва даромад сирларини очиб ташладиБугун, 15:09 Шаҳзод Султонов никоҳ олдидан яқинларига тўй оши берди (видео) Шаҳзод Султонов никоҳ олдидан яқинларига тўй оши берди (видео)Бугун, 10:20Шаҳло Салаеванинг тўй таклифномаси ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди (видео)Шаҳло Салаеванинг тўй таклифномаси ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди (видео)Бугун, 10:04Юлдуз Усмоновага янги қимматбаҳо автомобил совға қилинди (видео)Юлдуз Усмоновага янги қимматбаҳо автомобил совға қилинди (видео)Бугун, 09:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди