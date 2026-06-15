Итамар Бен-Гвир АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувга кескин эътироз билдирди
Глобал геосиёсат майдонида Яқин Шарқ минтақаси атрофидаги воқеалар ривожи янада кескин ва қалтис палласига кирди. Халқаро ҳамжамиятнинг диққат марказида турган Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги янги сиёсий мулоқотлар Оқ уй раҳбари Дональд Трампнинг 80 йиллик юбилей тантаналари доирасида қилган баёнотидан сўнг янги куч билан аланга олди. Бироқ, Исроил ҳукуматининг энг радикал ва шов-шувли вакилларидан бири, миллий хавфсизлик вазири Итамар Бен-Гвир АҚШ ва Эрон ўртасида тузилаётган янги халқаро битим шартлари Исроил давлати учун ҳеч қандай мажбурият юкламаслигини қатъий маълум қилди.
«Исроил банан республикаси эмас!» — Бен-Гвирнинг исёни
Исроил хавфсизлик вазири Оқ уй томонидан Теҳрон билан имзоланаётган келишув лойиҳасида Исроил зиммасига маълум шартлар қўйилаётганига нисбатан кескин ва важоҳатли баёнот билан чиқди.
Итамар Бен-Гвирнинг халқаро матбуотда шов-шув уйғотган нутқи:
«Исроил давлати АҚШнинг ҳар қандай буйруғини кўр-кўрона бажарадиган қўғирчоқ эмас, биз — мустақил ва суверен ўлкамиз! Бизнинг ўз фуқароларимиз, ЦАХАЛ армияси жангчилари ва бутун яҳудий халқи олдида, қолаверса, асрлар давомида қувғин қилинган аждодларимиз руҳи олдида муқаддас бурчимиз бор. Бу бурч — Исроил заминида яҳудий аҳолининг хавфсизлигини кафолатлашдир. Тарих шуни кўрсатдики, ҳар сафар ташқи босимларга бўйин эгиб, хавфсизлигимизни хавф остига қўйганимизда, бунинг бадалини аскарларимизнинг қони билан тўладик. Осло битимлари ҳам, 2006 йилдаги Ливан келишуви ва Ғазодаги кўп йиллик бағрикенглик сиёсатининг аянчли оқибатлари бунга яққол мисолдир. Биз АҚШни дўст деб биламиз ва президент Трампдан миннатдормиз, аммо Исроил давлати банан республикаси эмас».
Вазир ушбу келишувга Исроил асло шерик бўлмаслигини айтиб, шимолдаги қўшни — Ливан ҳудудидаги ҳарбий амалиётлар ва авиазарбалар мутлақо тўхтатилмаслигини қўшимча қилди.
Қуйидаги махсус сиёсий таҳлил жадвали орқали Вашингтон, Теҳрон ва Тель-Авив ўртасидаги яширин зиддиятлар ҳамда Итамар Бен-Гвирнинг халқаро мақоми билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Геосиёсий зиддият маркази
Келишув томонлари ва кутилаётган сана
Оқ уй лойиҳасида Исроилга қўйилган шарт
Исроил бош вазири ва АҚШ президенти муносабати
Бен-Гвирга қарши қўлланилган халқаро санкциялар
Вазирнинг Фаластинга нисбатан радикал режалари
Яқин Шарқ ва Ливан инқирози
• АҚШ — Эрон
• 19 июнь (Швейцария)
Ливандаги ҳарбий ҳаракатларни тўлиқ тўхтатиш
Ўта таранг
(Трамп тинчлик истаяпти, Нетаняҳу урушни давом эттирмоқчи)
• Буюк Британия, Канада, Австралия
• Янги Зеландия, Норвегия ва ЕИ давлатлари (май ойи)
• Ғазодаги 2,3 миллион аҳолини сургун қилиш
• Маҳмуд Аббосни ҳибсга олиш
Трамп ва Нетаняҳу ўртасидаги парда ортидаги уруш
Аввалроқ АҚШ раҳбари Дональд Трамп Эрон билан дастлабки келишув пойдевори яратилганини ва 19 июнь куни Швейцария майдонларида расмий ҳужжат имзоланишини башорат қилган эди. Ушбу халқаро ҳужжатга кўра, Исроил Ливан фронтидаги қуролли тўқнашувларни зудлик билан тўхтатиши лозим. Бироқ, Эрон ва Ливан масаласидаги бундай кескин фарқли тактика сабабли Исроил бош вазири Бинямин Нетаняҳу ва Дональд Трамп ўртасидаги илиқ муносабатларга совуқчилик тушган. АҚШ маъмурияти қон тўкилишини тўхтатиб, минтақада тинчлик ўрнатишни кўзлаётган бўлса, Нетаняҳу ва унинг оловига мой сепаётган генераллар қонли урушни янада давом эттириш ниятида собит туришибди.
Халқаро санкциялар остидаги «Радикал вазир»
АҚШ маъмурияти ва халқаро ҳамжамиятга қарши кескин чиқишлари билан танилган вазир Итамар Бен-Гвирнинг шахси дунё сиёсатчилари учун анчадан бери бош оғриғига айланган. Қайд этиш жоизки, у ўтган йили Буюк Британия, Канада, Австралия, Янги Зеландия ва Норвегия каби давлатларнинг қора рўйхатига (санкцияларига) дучор бўлган эди. Шу йилнинг май ойида эса денгиздаги «Сумуд» флотилияси фаолларига нисбатан кўрсатган ноқонуний ва зўравонлик ҳаракатлари сабаб Европа Иттифоқининг бир қатор қудратли мамлакатлари ҳам унга нисбатан иқтисодий ва сиёсий чекловлар қўллашга тайёргарлик кўрмоқда.
Бен-Гвир Фаластин халқига қарши ўта шафқатсиз ва кескин баёнотлари билан ММА жанги оламидаги шов-шувлардан кам бўлмаган шов-шувлар марказида туради. Хусусан, у Ғазо секторида истиқомат қилувчи 2,3 миллион нафар бегуноҳ аҳолини ўз уйларидан бутунлай бошқа ўлкаларга сургун қилиб юборишни очиқчасига тарғиб қилиб келади. Бундан ташқари, у Фаластин миллий маъмурияти раҳбари Маҳмуд Аббосни кишанлаб ҳибсга олиш ва Рамаллаҳдаги юқори мартабали мулозимларни жисмонан йўқ қилишга (суиқасд уюштиришга) чақиргани билан ҳам дунё ОАВ саҳифаларидан тушмай келади.
Яқин Шарқ заминидаги энг сўнгги қуролли тўқнашувлар, дунё етакчиларининг парда ортидаги махфий келишувлари, сиёсат оламининг энг қайноқ марказларидан эксклюзив таҳлиллар ва энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…