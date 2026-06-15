Renault раҳбари янги Твинго рулида Париж кўчаларини кезди: Бренднинг қайта туғилиши

·0·Авто
Renault раҳбари янги Твинго рулида Париж кўчаларини кезди: Бренднинг қайта туғилиши

Renault компанияси бош директори Фабрисе Камболиве янги Твинго моделининг имкониятларини намойиш этиш мақсадида Париж маркази бўйлаб ўзига хос саёҳат уюштирди. Ушбу тадбир шунчаки оддий саёҳат эмас, балки Франциянинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиси сўнгги йилларда бошидан кечирган улкан ўзгаришлар ва иқтисодий юксалишнинг рамзий ифодасидир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Автомобил саноатидаги нуфузли нашрлардан бири бўлган Autocar маълумотига кўра, Камболиве янги электромобил рулида журналистлар билан мулоқот қилар экан, компаниянинг стратегик режалари ва модел қаторини янгилаш борасидаги муваффақиятларига тўхталиб ўтди. Renault раҳбари шаҳарнинг тор кўчаларида Твинго моделининг ихчамлиги ва манёврчанлигини амалда кўрсатиб берди.

Стратегик ўзгаришлар ва янги моделлар

Сўнгги йилларда Renault ўз эътиборини миқдордан сифатга қаратишни бошлади. Фабрисе Камболиве бошчилигида бренд ўзининг тарихий моделларини, жумладан Renault 5 ва Твинго каби афсонавий номларни замонавий электр двигателлар билан қайта жонлантирмоқда. Бу стратегия нафақат бренд мухлисларини қайтаришга, балки ёш авлод вакилларини ҳам экологик тоза транспортга жалб қилишга хизмат қилмоқда.

Париж кўчаларидаги саёҳат давомида Камболиве шаҳар марказидаги мураккаб ҳаракатланиш шароитида ихчам автомобилларнинг ўрни беқиёс эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, янги Твинго нафақат ҳамёнбоп, балки мегаполислар учун энг қулай транспорт воситасига айланиши кутилмоқда.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Renault бренди ўз ўрнига эга. Мамлакатимизда электромобилларга бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, ихчам ва тежамкор Твинго каби моделлар келажакда шаҳар ичида ҳаракатланиш учун муносиб номзод бўлиши мумкин. Ҳозирда маҳаллий ҳайдовчилар кўпроқ кроссоверларга интилаётган бўлса-да, глобал тенденциялар кичик ҳажмли электр транспортига ўтишни тақозо этмоқда.

Фабрисе Камболиве нафақат моҳир раҳбар, балки ўз шаҳрини севувчи инсон сифатида ҳам намоён бўлди. У саёҳат давомида Парижнинг тарихий туманлари ва меъморий обидалари ҳақида сўзлаб бериб, янги автомобилнинг шаҳар муҳитига қанчалик мос тушишини визуал тарзда исботлади. Бу каби ёндашув бренднинг истеъмолчиларга яқинлигини ва маҳсулотга бўлган ишончни оширади.

Хулоса қилиб айтганда, Renault ўзининг "Ренаулутион" стратегиясини муваффақиятли амалга оширишда давом этмоқда. Янги Твинго эса ушбу йўлдаги муҳим қадамлардан биридир. Компания раҳбариятининг шахсан ўзи маҳсулотларни синовдан ўтказиши ва оммага тақдим этиши, бренднинг келажакдаги ютуқларидан дарак беради.

RenaultТвингоФабрисе КамболивеЭлектромобилАвтосаноат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Kia тижорат автомобиллари сегментида инқилоб қилмоқда: 2026-йилнинг энг кутилган фургониKia тижорат автомобиллари сегментида инқилоб қилмоқда: 2026-йилнинг энг кутилган фургониБугун, 08:59Буюк Британия электромобилларга ўтиш талабларини юmsҳатишга тайёрланмоқдаБуюк Британия электромобилларга ўтиш талабларини юmsҳатишга тайёрланмоқдаБугун, 08:56Хитой аккумулятор бозорида катта ўзгариш: ЛГ ўрнини КАТЛ ва BYD эгалладиХитой аккумулятор бозорида катта ўзгариш: ЛГ ўрнини КАТЛ ва BYD эгалладиБугун, 08:56Боуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналари асосида яратилган 790 от кучига эга супер-универсалБоуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналари асосида яратилган 790 от кучига эга супер-универсалБугун, 23:29Денза Н8Л Флаш Чарге Эдитион: 761 от кучи ва 10 дақиқада тўлиқ қувватланиш имкониятиДенза Н8Л Флаш Чарге Эдитион: 761 от кучи ва 10 дақиқада тўлиқ қувватланиш имкониятиБугун, 22:53Mercedes-AMG GLE ва GLS моделларига янги 627 от кучига эга V8 двигатели ўрнатилдиMercedes-AMG GLE ва GLS моделларига янги 627 от кучига эга V8 двигатели ўрнатилдиБугун, 22:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди