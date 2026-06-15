Renault раҳбари янги Твинго рулида Париж кўчаларини кезди: Бренднинг қайта туғилиши
Renault компанияси бош директори Фабрисе Камболиве янги Твинго моделининг имкониятларини намойиш этиш мақсадида Париж маркази бўйлаб ўзига хос саёҳат уюштирди. Ушбу тадбир шунчаки оддий саёҳат эмас, балки Франциянинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиси сўнгги йилларда бошидан кечирган улкан ўзгаришлар ва иқтисодий юксалишнинг рамзий ифодасидир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Автомобил саноатидаги нуфузли нашрлардан бири бўлган Autocar маълумотига кўра, Камболиве янги электромобил рулида журналистлар билан мулоқот қилар экан, компаниянинг стратегик режалари ва модел қаторини янгилаш борасидаги муваффақиятларига тўхталиб ўтди. Renault раҳбари шаҳарнинг тор кўчаларида Твинго моделининг ихчамлиги ва манёврчанлигини амалда кўрсатиб берди.
Стратегик ўзгаришлар ва янги моделларСўнгги йилларда Renault ўз эътиборини миқдордан сифатга қаратишни бошлади. Фабрисе Камболиве бошчилигида бренд ўзининг тарихий моделларини, жумладан Renault 5 ва Твинго каби афсонавий номларни замонавий электр двигателлар билан қайта жонлантирмоқда. Бу стратегия нафақат бренд мухлисларини қайтаришга, балки ёш авлод вакилларини ҳам экологик тоза транспортга жалб қилишга хизмат қилмоқда.
Париж кўчаларидаги саёҳат давомида Камболиве шаҳар марказидаги мураккаб ҳаракатланиш шароитида ихчам автомобилларнинг ўрни беқиёс эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, янги Твинго нафақат ҳамёнбоп, балки мегаполислар учун энг қулай транспорт воситасига айланиши кутилмоқда.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Renault бренди ўз ўрнига эга. Мамлакатимизда электромобилларга бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, ихчам ва тежамкор Твинго каби моделлар келажакда шаҳар ичида ҳаракатланиш учун муносиб номзод бўлиши мумкин. Ҳозирда маҳаллий ҳайдовчилар кўпроқ кроссоверларга интилаётган бўлса-да, глобал тенденциялар кичик ҳажмли электр транспортига ўтишни тақозо этмоқда.
Фабрисе Камболиве нафақат моҳир раҳбар, балки ўз шаҳрини севувчи инсон сифатида ҳам намоён бўлди. У саёҳат давомида Парижнинг тарихий туманлари ва меъморий обидалари ҳақида сўзлаб бериб, янги автомобилнинг шаҳар муҳитига қанчалик мос тушишини визуал тарзда исботлади. Бу каби ёндашув бренднинг истеъмолчиларга яқинлигини ва маҳсулотга бўлган ишончни оширади.
Хулоса қилиб айтганда, Renault ўзининг "Ренаулутион" стратегиясини муваффақиятли амалга оширишда давом этмоқда. Янги Твинго эса ушбу йўлдаги муҳим қадамлардан биридир. Компания раҳбариятининг шахсан ўзи маҳсулотларни синовдан ўтказиши ва оммага тақдим этиши, бренднинг келажакдаги ютуқларидан дарак беради.
…