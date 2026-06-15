Бразилия терма жамоаси Неймар бўйича якуний қарорга келди: Юлдузли ҳужумчи гуруҳ босқичини ўтказиб юборади

·0·Спорт
Бразилия терма жамоаси Неймар бўйича якуний қарорга келди: Юлдузли ҳужумчи гуруҳ босқичини ўтказиб юборади

Бразилия терма жамоасининг асосий юлдузи Неймар жароҳати сабабли жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичини тўлиқ ўтказиб юбориши мумкин. Селекао тиббий штаби футболчининг узоқ муддатли саломатлигини биринчи ўринга қўйган ҳолда, уни плей-офф босқичига қадар асрашга қарор қилди. Бу қарор жамоанинг турнирдаги стратегиясига жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ESPN нашри хабарига кўра, Бразилия терма жамоаси шифокорлари ва мураббийлар штаби Неймарнинг тикланиш жараёни бўйича ўзаро келишувга эришган. Ҳозирги вазиятда эҳтиёткорлик энг асосий вазифа сифатида белгиланган. Мухлислар ва мутахассислар юлдуз футболчининг тезроқ майдонга қайтишини кутаётган бўлса-да, мураббийлар Филадельфияда Гаитига қарши кечадиган баҳсда уни таваккал қилиб майдонга туширмоқчи эмас.

Тиббий хулоса ва тикланиш жараёни

Неймар 17-май куни Сантос сафида ҳаракат қилаётганида болдир мушакларидан жароҳат олган эди. Иккинчи даражали ушбу жароҳат футболчининг 27-май куни Гранжа Комарй қароргоҳига келганидан бери Карло Анселотти қўл остида машғулот ўтказишига йўл қўймаяпти. Тиббий штабнинг асосий талаби — машғулотларга эрта қайтиш орқали жароҳатнинг қайталанишига йўл қўймасликдир.

Ҳозирда 32 ёшли ҳужумчи спорт залида юкламалар билан ишлашни бошлаган, бу эса тикланиш жараёнидаги ижобий белги ҳисобланади. Бироқ, у ҳали ҳам умумий гуруҳ билан майдонда тўп суриш даражасига етгани йўқ. Режага кўра, Неймар жорий ҳафта давомида якка тартибдаги машғулотларни бошлайди, аммо жамоавий машқларга фақат оғриқлар бутунлай йўқолганидан кейингина рухсат берилади.

Неймарнинг бир ойдан ортиқ вақт давомида расмий ўйинларда иштирок этмагани унинг ўйин ритмига ҳам салбий таъсир кўрсатган. Шу сабабли, мураббийлар штаби уни гуруҳ босқичининг сўнгги тури — 24-июн куни Маямида Шотландияга қарши кечадиган учрашувда ҳам майдонга туширишни сўроқ остида қолдирмоқда.

Плей-офф учун стратегик режа

Бразилия терма жамоаси ички муҳитида ҳозирда асосий эътибор Неймарни айнан ҳал қилувчи плей-офф босқичига тайёрлашга қаратилган. Бу стратегия гуруҳ босқичидаги рақибларга қарши усиз ҳам ижобий натижа қайд этиш мумкинлигига бўлган ишончни англатади. Селекао таркибида ҳужум чизиғида рақобат кучли экани Карло Анселотти учун Неймарнинг йўқлигини вақтинча қоплаш имконини беради.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Неймарнинг майдонга тушиши катта аҳамиятга эга, чунки жаҳон чемпионати баҳслари мамлакатимизда доимо юқори қизиқиш билан кузатилади. Бразилия терма жамоасининг ушбу эҳтиёткорона ёндашуви турнирнинг энг ёрқин юлдузларидан бирини мусобақанинг энг қизғин паллаларида кўриш имкониятини сақлаб қолишга хизмат қилади.

НеймарБразилияЖаҳон ЧемпионатиКарло АнселоттиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сарри расман «Аталанта» клубининг янги бош мураббийи этиб тайинландиСарри расман «Аталанта» клубининг янги бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 16:45Мауризио Сарри Италия футболига қайтди: Тажрибали мутахассис Аталанта бош мураббийи этиб тайинландиМауризио Сарри Италия футболига қайтди: Тажрибали мутахассис Аталанта бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 16:11Тунис бош мураббийи йирик мағлубиятдан сўнг истеъфога чиқарилди...Тунис бош мураббийи йирик мағлубиятдан сўнг истеъфога чиқарилди...Бугун, 15:38Харри Кейн — ўйин устаси: Хорватия ҳимоячиси Англия сардорини юқори баҳоладиХарри Кейн — ўйин устаси: Хорватия ҳимоячиси Англия сардорини юқори баҳоладиБугун, 15:35Испания ва Кабо-Верде терма жамоаларининг асосий таркиби эълон қилиндиИспания ва Кабо-Верде терма жамоаларининг асосий таркиби эълон қилиндиБугун, 15:33Жозе Моуриню Реал Мадридга қайтмоқда: Раул Асенсио жамоанинг янги даври ҳақида гапирдиЖозе Моуриню Реал Мадридга қайтмоқда: Раул Асенсио жамоанинг янги даври ҳақида гапирдиБугун, 15:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди