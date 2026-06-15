Бразилия терма жамоаси Неймар бўйича якуний қарорга келди: Юлдузли ҳужумчи гуруҳ босқичини ўтказиб юборади
Бразилия терма жамоасининг асосий юлдузи Неймар жароҳати сабабли жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичини тўлиқ ўтказиб юбориши мумкин. Селекао тиббий штаби футболчининг узоқ муддатли саломатлигини биринчи ўринга қўйган ҳолда, уни плей-офф босқичига қадар асрашга қарор қилди. Бу қарор жамоанинг турнирдаги стратегиясига жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ESPN нашри хабарига кўра, Бразилия терма жамоаси шифокорлари ва мураббийлар штаби Неймарнинг тикланиш жараёни бўйича ўзаро келишувга эришган. Ҳозирги вазиятда эҳтиёткорлик энг асосий вазифа сифатида белгиланган. Мухлислар ва мутахассислар юлдуз футболчининг тезроқ майдонга қайтишини кутаётган бўлса-да, мураббийлар Филадельфияда Гаитига қарши кечадиган баҳсда уни таваккал қилиб майдонга туширмоқчи эмас.
Тиббий хулоса ва тикланиш жараёниНеймар 17-май куни Сантос сафида ҳаракат қилаётганида болдир мушакларидан жароҳат олган эди. Иккинчи даражали ушбу жароҳат футболчининг 27-май куни Гранжа Комарй қароргоҳига келганидан бери Карло Анселотти қўл остида машғулот ўтказишига йўл қўймаяпти. Тиббий штабнинг асосий талаби — машғулотларга эрта қайтиш орқали жароҳатнинг қайталанишига йўл қўймасликдир.
Ҳозирда 32 ёшли ҳужумчи спорт залида юкламалар билан ишлашни бошлаган, бу эса тикланиш жараёнидаги ижобий белги ҳисобланади. Бироқ, у ҳали ҳам умумий гуруҳ билан майдонда тўп суриш даражасига етгани йўқ. Режага кўра, Неймар жорий ҳафта давомида якка тартибдаги машғулотларни бошлайди, аммо жамоавий машқларга фақат оғриқлар бутунлай йўқолганидан кейингина рухсат берилади.
Неймарнинг бир ойдан ортиқ вақт давомида расмий ўйинларда иштирок этмагани унинг ўйин ритмига ҳам салбий таъсир кўрсатган. Шу сабабли, мураббийлар штаби уни гуруҳ босқичининг сўнгги тури — 24-июн куни Маямида Шотландияга қарши кечадиган учрашувда ҳам майдонга туширишни сўроқ остида қолдирмоқда.
Плей-офф учун стратегик режаБразилия терма жамоаси ички муҳитида ҳозирда асосий эътибор Неймарни айнан ҳал қилувчи плей-офф босқичига тайёрлашга қаратилган. Бу стратегия гуруҳ босқичидаги рақибларга қарши усиз ҳам ижобий натижа қайд этиш мумкинлигига бўлган ишончни англатади. Селекао таркибида ҳужум чизиғида рақобат кучли экани Карло Анселотти учун Неймарнинг йўқлигини вақтинча қоплаш имконини беради.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Неймарнинг майдонга тушиши катта аҳамиятга эга, чунки жаҳон чемпионати баҳслари мамлакатимизда доимо юқори қизиқиш билан кузатилади. Бразилия терма жамоасининг ушбу эҳтиёткорона ёндашуви турнирнинг энг ёрқин юлдузларидан бирини мусобақанинг энг қизғин паллаларида кўриш имкониятини сақлаб қолишга хизмат қилади.
…