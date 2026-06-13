Европа учун илк гибрид BYD: Dolphin Г модели тақдим этилди

·0·Авто
Европа учун илк гибрид BYD: Dolphin Г модели тақдим этилди

BYD компанияси Европа бозори учун ўзининг янги ихчам хетчбеки — Dolphin Г моделини расман намойиш этди. Ушбу автомобил мазкур линиядаги Европа бозорига чиқарилган биринчи гибрид моделга айланди. Янгилик ўзига хос дизайн, силлиқ чизиқли светодиод оптикаси, яширин эшик тутқичлари ва контрастли том қисми билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ўлчамлари бўйича модел Dolphin Сурф ва электрли Dolphin хетчбеклари оралиғидан жой олган. Автомобилнинг узунлиги 4160 мм, кенглиги 1825 мм ва баландлиги 1575 мм ни ташкил этади, ғилдираклар базаси эса 2610 мм га тенг. Юкхона ҳажми 425 литр бўлиб, орқа ўриндиқлар йиғилганда бу кўрсаткич 1225 литргача кенгаяди. Салонда 8,8 дюймли рақамли асбоблар панели ва комплектациясига қараб 10,1 ёки 12,8 дюймли мультимедиа экрани ўрнатилган.

Куч қурилмасининг асосини BYD ДМ-и гибрид тизими ташкил этади. У 1,5 литрли, 95 от кучига эга атмосфера двигатели ва олдинги электр мотордан иборат. Модел икки хил версияда таклиф этилади: 7,4 кВ·соат батареяли 175 от кучи ҳамда 18 кВ·соат батареяли 212 от кучига эга вариантлар. Фақат электр энергиясида юриш масофаси ВЛТП сикли бўйича 40 дан 105 км гача, умумий масофа эса 1040 км ни ташкил қилади.

Dolphin Г ҳар қандай версияда 100 км/соат тезликка 8,3 сонияда эришади. Жиҳозлар рўйхатидан адаптив круиз-контрол, бўлакда ушлаб туриш ва автоматик тормозлаш тизимлари, иқлим назорати ҳамда парковка датчиклари ўрин олган. Юқори комплектацияларда ўриндиқлар ва рул иситгичи, смартфон учун сиmsиз қувватлагич, проекцион дисплей ва панорамали том мавжуд.

Испанияда BYD Dolphin G нархи комплектациясига қараб 25 200 евродан 30 700 еврогача белгиланган. Ушбу модел ўзининг тежамкорлиги ва замонавий технологиялари билан Европа хетчбеклари сегментида кучли рақобат ҳосил қилиши кутилмоқда.

BYDDolphin ГГибридАвтомобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Белгее кроссоверлари Беларусда ишлаб чиқарилган мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБелгее кроссоверлари Беларусда ишлаб чиқарилган мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 12:26Янги Волга моделлари тўлиқ маҳаллийлаштирилган меню ва замонавий тизимга эга бўлдиЯнги Волга моделлари тўлиқ маҳаллийлаштирилган меню ва замонавий тизимга эга бўлдиБугун, 10:28Hyundai биринчи гиперкарини намойиш этди: Genesis Магма GT3 концептиHyundai биринчи гиперкарини намойиш этди: Genesis Магма GT3 концептиБугун, 10:00BYD Канадада 1500 кВ қувватли ўта тезкор қувватлаш станцияларини ўрнатадиBYD Канадада 1500 кВ қувватли ўта тезкор қувватлаш станцияларини ўрнатадиБугун, 08:53Россияда Европа автомобилларига талаб кескин ошди: BMW ва Audi етакчилик қилмоқдаРоссияда Европа автомобилларига талаб кескин ошди: BMW ва Audi етакчилик қилмоқдаБугун, 07:59Суперкарларни унутинг: Морган Суперспорт ҳақиқий орзулар автомобилиСуперкарларни унутинг: Морган Суперспорт ҳақиқий орзулар автомобилиБугун, 06:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди