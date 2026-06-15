Самолёт бортида ташқи аккумулятор тутаб кетди: Авиакомпания йўловчиларни огоҳлантирди

·0·Техно
Самолёт бортида ташқи аккумулятор тутаб кетди: Авиакомпания йўловчиларни огоҳлантирди

Хитойнинг Тианжин Аирлинес авиакомпаниясига қарашли самолёт бортида навбатдаги кўнгилсиз ҳодиса юз берди. Парвоз вақтида йўловчилардан бирига тегишли бўлган Повер Банк (ташқи аккумулятор) кутилмаганда тутаб кетиши оқибатида ҳаво кемасида хавфли вазият юзага келди. Ушбу воқеа замонавий гаджетларнинг авиация хавфсизлигига таъсири масаласини яна бир бор кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, ҳодиса Тянтцзинь шаҳридан Сзеянга йўл олган ГС7829 рейсида содир бўлган. Қурилмадан тутун чиқа бошлаганини пайқаган экипаж аъзолари зудлик билан йўриқномага мувофиқ ҳаракат қилишган. Профессионал ёндашув туфайли ёнғин чиқишининг олди олинди ва самолёт белгиланган манзилга хавфсиз қўнди. Ҳодиса оқибатида йўловчилар ва экипаж аъзоларидан ҳеч ким жабрланмаган.

Хавфсизлик талаблари ва тақиқлар

Мазкур ҳолатдан сўнг Тианжин Аирлинес раҳбарияти йўловчиларга литий-ионли аккумуляторларни ташиш қоидаларини эслатиб ўтди. Авиакомпания баёнотида таъкидланишича, фақатгина 3К ва бошқа халқаро хавфсизлик стандартларига жавоб берадиган, сертификатланган қурилмалардан фойдаланиш тавсия этилади. Сифатсиз ёки қўлбола усулда тайёрланган қувватлагичлар парвоз вақтида жиддий хавф туғдириши мумкин.

Халқаро фуқаро авиацияси ташкилоти (ИКАО) талабларига кўра, самолёт бортига олинадиган барча аккумуляторлар УН38.3 синовидан ўтган бўлиши ва уларнинг корпусида қувват сиғими ҳақидаги маълумотлар аниқ кўрсатилган бўлиши шарт. Қуйидаги турдаги қурилмаларни самолётга олиб кириш қатъиян ман этилади:

  • Ҳеч қандай маркировкага эга бўлмаган ёки маълумотлари ўчиб кетган қурилмалар;
  • Бренди ва ишлаб чиқарувчиси ҳақида маълумот берилмаган аккумуляторлар;
  • Маркировкаси кейинчалик ёпиштирилган шубҳали маҳсулотлар;
  • Ташқи кўринишидан шикастланган, шишган ёки деформацияга учраган батареялар.
Ўзбекистон авиация бозорида ҳам ушбу қоидалар қатъий назорат қилинади. "Ўзбекистон ҳаво йўллари" ва бошқа маҳаллий авиаташувчилар йўловчилардан Повер Банк қурилмаларини фақат қўл юкида ташишни талаб қилади. Бунинг асосий сабаби — агар юкхонада аккумулятор ёниб кетса, уни бартараф этиш имконсиз бўлади, йўловчилар салонида эса экипаж бундай вазиятни тезда назоратга олиши мумкин.

Мутахассислар йўловчиларга парвоз олдидан ўз гаджетларининг ҳолатини текширишни ва арзон, сифатсиз нусхалардан воз кечишни маслаҳат беришади. ixbt.com маълумотига кўра, литий-ионли батареялар босим ўзгариши ва ёпиқ муҳитда қизиб кетишга мойил бўлиб, бу авиация хавфсизлиги учун энг катта хатарлардан бири ҳисобланади.

ТехнологияСамолётАккумуляторХавфсизликАвиация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Орбитадаги “ахлат”ни ютувчи робот яратилди Орбитадаги “ахлат”ни ютувчи робот яратилдиБугун, 10:18Samsung ва СК Ҳйних Жанубий Кореяда янги йирик яримўтказгич заводини қурмоқчиSamsung ва СК Ҳйних Жанубий Кореяда янги йирик яримўтказгич заводини қурмоқчиБугун, 10:00Huawei Мате 80 бозорда етакчиликни қўлга киритди: Apple ортда қолмоқдаHuawei Мате 80 бозорда етакчиликни қўлга киритди: Apple ортда қолмоқдаБугун, 09:27Asus компанияси 100 ваттли ихчам ва арзон GaN-қувватлагичини тақдим этдиAsus компанияси 100 ваттли ихчам ва арзон GaN-қувватлагичини тақдим этдиБугун, 09:23Сунъий интеллект ниқоби остидаги қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?Сунъий интеллект ниқоби остидаги қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?Бугун, 08:56Орбио стартапи хизмат кўрсатиш соҳаси ходимларини ёллаш учун 21 миллион доллар жалб қилдиОрбио стартапи хизмат кўрсатиш соҳаси ходимларини ёллаш учун 21 миллион доллар жалб қилдиБугун, 08:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус