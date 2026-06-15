Самолёт бортида ташқи аккумулятор тутаб кетди: Авиакомпания йўловчиларни огоҳлантирди
Хитойнинг Тианжин Аирлинес авиакомпаниясига қарашли самолёт бортида навбатдаги кўнгилсиз ҳодиса юз берди. Парвоз вақтида йўловчилардан бирига тегишли бўлган Повер Банк (ташқи аккумулятор) кутилмаганда тутаб кетиши оқибатида ҳаво кемасида хавфли вазият юзага келди. Ушбу воқеа замонавий гаджетларнинг авиация хавфсизлигига таъсири масаласини яна бир бор кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, ҳодиса Тянтцзинь шаҳридан Сзеянга йўл олган ГС7829 рейсида содир бўлган. Қурилмадан тутун чиқа бошлаганини пайқаган экипаж аъзолари зудлик билан йўриқномага мувофиқ ҳаракат қилишган. Профессионал ёндашув туфайли ёнғин чиқишининг олди олинди ва самолёт белгиланган манзилга хавфсиз қўнди. Ҳодиса оқибатида йўловчилар ва экипаж аъзоларидан ҳеч ким жабрланмаган.
Хавфсизлик талаблари ва тақиқларМазкур ҳолатдан сўнг Тианжин Аирлинес раҳбарияти йўловчиларга литий-ионли аккумуляторларни ташиш қоидаларини эслатиб ўтди. Авиакомпания баёнотида таъкидланишича, фақатгина 3К ва бошқа халқаро хавфсизлик стандартларига жавоб берадиган, сертификатланган қурилмалардан фойдаланиш тавсия этилади. Сифатсиз ёки қўлбола усулда тайёрланган қувватлагичлар парвоз вақтида жиддий хавф туғдириши мумкин.
Халқаро фуқаро авиацияси ташкилоти (ИКАО) талабларига кўра, самолёт бортига олинадиган барча аккумуляторлар УН38.3 синовидан ўтган бўлиши ва уларнинг корпусида қувват сиғими ҳақидаги маълумотлар аниқ кўрсатилган бўлиши шарт. Қуйидаги турдаги қурилмаларни самолётга олиб кириш қатъиян ман этилади:
- Ҳеч қандай маркировкага эга бўлмаган ёки маълумотлари ўчиб кетган қурилмалар;
- Бренди ва ишлаб чиқарувчиси ҳақида маълумот берилмаган аккумуляторлар;
- Маркировкаси кейинчалик ёпиштирилган шубҳали маҳсулотлар;
- Ташқи кўринишидан шикастланган, шишган ёки деформацияга учраган батареялар.
Мутахассислар йўловчиларга парвоз олдидан ўз гаджетларининг ҳолатини текширишни ва арзон, сифатсиз нусхалардан воз кечишни маслаҳат беришади. ixbt.com маълумотига кўра, литий-ионли батареялар босим ўзгариши ва ёпиқ муҳитда қизиб кетишга мойил бўлиб, бу авиация хавфсизлиги учун энг катта хатарлардан бири ҳисобланади.
…