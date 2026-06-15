Бир китоб тугатиш — уч кун кам жазо: янги тартиб жорий этилди

·0·Ўзбекистон
Бир китоб тугатиш — уч кун кам жазо: янги тартиб жорий этилди

Ўзбекистонда жазони ижро этиш муассасаларида сақланаётган маҳкумлар учун янги рағбатлантириш механизми жорий қилинди. Энди улар маънавий-маърифий адабиётларни мутолаа қилиб, махсус тест синовларидан муваффақиятли ўтиш орқали жазо муддатини қисқартириш имкониятига эга бўлади.

Бу тартиб Вазирлар Маҳкамасининг 12 июнь куни қабул қилинган қарори билан тасдиқланди. Ҳужжатга мувофиқ, маҳкумларда соғлом дунёқараш ва тўғри маънавий-ахлоқий қадриятларни шакллантиришга хизмат қиладиган китоблар рўйхати ҳар йили янгиланиб боради.

Адабиётлар рўйхати Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi ҳамда O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi ҳамкорлигида шакллантирилади.

Янги тизимга кўра, маҳкум ўқиган ҳар бир китоб бўйича тест топширади. Имтиҳонлар махсус дастур орқали инсон омили аралашувисиз ўтказилади. Ҳар бир китоб учун 25 та тест саволи берилади ва ҳар бир саволга жавоб бериш учун икки дақиқадан вақт ажратилади.

Баҳолаш 100 баллик тизим асосида амалга оширилади. Тестдан муваффақиятли ўтиш учун камида 70 балл тўплаш талаб этилади. Шу ҳолатда маҳкумнинг жазо муддати ҳар бир китоб учун 3 кунга қисқартирилади.

Бироқ мазкур имтиёзнинг ҳам чегараси мавжуд. Маҳкум бир йил давомида кўпи билан 30 кунлик муддат қисқартириш ҳуқуқидан фойдаланиши мумкин. Шунингдек, тест синовларини бир йилда икки марта топшириш имконияти яратилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ҳафтанинг иккинчи ярмида ҳаво совийдиЎзбекистонда ҳафтанинг иккинчи ярмида ҳаво совийдиБугун, 09:59Шавкат Мирзиёев Хитой раҳбари Си Сзинпинни туғилган куни билан табрикладиШавкат Мирзиёев Хитой раҳбари Си Сзинпинни туғилган куни билан табрикладиБугун, 07:22Тўққизта вилоятда сел хавфи эълон қилиндиТўққизта вилоятда сел хавфи эълон қилиндиБугун, 06:48Сергели машина бозорида рақамли тизим ишга тушдиСергели машина бозорида рақамли тизим ишга тушдиБугун, 06:40Вояга етмаганларни наркожиноятга жалб қилганлар жазоланадиВояга етмаганларни наркожиноятга жалб қилганлар жазоланадиБугун, 05:50Ўзбекистонликлар Coca-Cola’ни рекорд даражада ичмоқдаЎзбекистонликлар Coca-Cola’ни рекорд даражада ичмоқдаБугун, 20:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди