Kia тижорат автомобиллари сегментида инқилоб қилмоқда: 2026-йилнинг энг кутилган фургони

·20·Авто
Kia тижорат автомобиллари сегментида инқилоб қилмоқда: 2026-йилнинг энг кутилган фургони

Жанубий Кореянинг Kia бренди анъанавий равишда зерикарли ва консерватив ҳисобланган тижорат автомобиллари бозорига мутлақо янгича ёндашув билан кириб келмоқда. Компаниянинг янги авлод фургонлари нафақат функционаллиги, балки ўзининг футуристик дизайни билан ҳам соҳа мутахассисларини ҳайратда қолдирмоқда. Бу ҳақда Топ Геар нашри таҳлилий мақоласида маълумот берди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Узоқ йиллар давомида тижорат транспорти сегментида "қанчалик оддий бўлса, шунчалик яхши" деган тамойил ҳукмронлик қилиб келди. Ишчи автомобиллар фақат юк ташиш ва асбобларни сақлаш воситаси сифатида кўрилган бўлса-да, Kia бу қарашни тубдан ўзгартиришга қарор қилди. Янги модел нафақат иш қуроли, балки бренднинг имиджини белгиловчи замонавий технологик ечимга айланиши кутилмоқда.

Дизайн ва функционаллик уйғунлиги

Kia мутахассислари янги фургонни лойиҳалашда фойдали ҳажмни қурбон қилмаган ҳолда, унга енгил автомобилларга хос бўлган эстетикани олиб кирди. Бу эса ўз навбатида кичик ва ўрта бизнес вакиллари учун ўз брендини янада жозибалироқ тақдим этиш имконини беради. Автомобилнинг ташқи кўриниши шунчалик ўзига хос-ки, у йўлларда ҳар қандай реклама баннеридан кўра кўпроқ эътибор тортиши шубҳасиз.

Маълумотларга кўра, 2026-йилда бозорга чиқиши кутилаётган ушбу модел тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланади. Бу эса Ўзбекистон каби электромобиллар инфратузилмаси жадал ривожланаётган мамлакатларда ҳам катта қизиқиш уйғотиши мумкин. Айниқса, шаҳар ичида юк ташиш билан шуғулланувчи логистика компаниялари учун тежамкорлик ва экологик тозалик асосий устунликка айланади.

Модулли платформа имкониятлари

Kia компаниясининг ушбу лойиҳаси доирасида бир нечта муҳим технологик ечимлар кўзда тутилган:

  • ПВ1, ПВ5 ва ПВ7 каби турли ўлчамдаги модулли платформалар;
  • Ҳайдовчи учун максимал қулайлик яратувчи рақамли бошқарув тизими;
  • Юк бўлмасини эҳтиёжга қараб тезда трансформация қилиш имконияти;
  • Экологик тоза материаллардан тайёрланган ички қопламалар.
Экспертларнинг таъкидлашича, Kia томонидан таклиф этилаётган ушбу ёндашув бошқа автогигантларни ҳам ўз тижорат моделларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилади. Эндиликда фургонлар шунчаки "темир қути" эмас, балки юқори технологияли ва кўркам транспорт воситасига айланиб боради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Kia бренди 2026-йилга бориб йирик ҳажмли автомобиллар бозорида етакчиликни қўлга киритишни мақсад қилган. Агар компания ушбу жасоратли дизайн ва техник характеристикаларни серияли ишлаб чиқаришда сақлаб қолса, биз яқин келажакда йўлларда бутунлай бошқача қиёфадаги ишчи автомобилларни кўришимиз мумкин бўлади.

KiaЭлектромобилФургонАвто-оламТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Renault раҳбари янги Твинго рулида Париж кўчаларини кезди: Бренднинг қайта туғилишиRenault раҳбари янги Твинго рулида Париж кўчаларини кезди: Бренднинг қайта туғилишиБугун, 09:27Буюк Британия электромобилларга ўтиш талабларини юmsҳатишга тайёрланмоқдаБуюк Британия электромобилларга ўтиш талабларини юmsҳатишга тайёрланмоқдаБугун, 08:56Хитой аккумулятор бозорида катта ўзгариш: ЛГ ўрнини КАТЛ ва BYD эгалладиХитой аккумулятор бозорида катта ўзгариш: ЛГ ўрнини КАТЛ ва BYD эгалладиБугун, 08:56Боуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналари асосида яратилган 790 от кучига эга супер-универсалБоуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналари асосида яратилган 790 от кучига эга супер-универсалБугун, 23:29Денза Н8Л Флаш Чарге Эдитион: 761 от кучи ва 10 дақиқада тўлиқ қувватланиш имкониятиДенза Н8Л Флаш Чарге Эдитион: 761 от кучи ва 10 дақиқада тўлиқ қувватланиш имкониятиБугун, 22:53Mercedes-AMG GLE ва GLS моделларига янги 627 от кучига эга V8 двигатели ўрнатилдиMercedes-AMG GLE ва GLS моделларига янги 627 от кучига эга V8 двигатели ўрнатилдиБугун, 22:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди