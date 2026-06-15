Honor ўта чидамли X70 Pro Max моделини тақдим этди: 8560 мА·соат аккумулятор ва IP69К

·0·Техно
Honor ўта чидамли X70 Pro Max моделини тақдим этди: 8560 мА·соат аккумулятор ва IP69К

Смартфонлар бозорида ўз ўрнига эга Honor компанияси кутилмаганда X70 туркумининг янги вакили — X70 Pro Max моделини намойиш этди. Мазкур қурилма нафақат ўзининг техник имкониятлари, балки экстремал шароитларга чидамлилиги ва ўта сиғимли аккумулятори билан кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги гаджет ҳеч қандай анонсларсиз тўғридан-тўғри онлайн савдо майдончаларида пайдо бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Honor X70 Pro Max моделининг энг асосий устунлиги унинг 8560 мА·соат сиғимга эга улкан аккумуляторидир. Бу кўрсаткич замонавий смартфонлар орасида рекорд натижалардан бири ҳисобланади. Қурилма 90 В қувватга эга тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди, шунингдек, бошқа гаджетларни сим орқали қувватлантириш (реверсе чаргинг) функциясига ҳам эга. Бу эса уни узоқ сафарлар ва қувват манбаи чекланган ҳудудлар учун идеал танловга айлантиради.

Экран ва унумдорлик имкониятлари

Смартфон 6,79 дюймли АМОЛEД-дисплей билан жиҳозланган бўлиб, унинг рухсати 2640 х 1200 пикселни ташкил этади. Экран ДСИ-П3 ранглар гаммасини тўлиқ қоплайди ва энг юқори ёрқинлик даражаси 6000 нитга етиши мумкин. Фойдаланувчиларнинг кўз саломатлигини ҳимоя қилиш мақсадида қурилмага 3840 Гс частотали ПВМ (ШИМ) технологияси жорий этилган бўлиб, у экраннинг милтиллашини сезиларли даражада камайтиради.

Қурилма ички қисмида Snapdragon 6 Ген 4 Энҳансед Эдитион процессори ўрнатилган. Хотира масаласида фойдаланувчиларга 8 GB тезкор хотира ва 512 GB гача бўлган доимий хотира таклиф этилади. Дастурий таъминот сифатида Android 16 базасидаги энг сўнгги МагикОС 10.0 қобиғи танланган. Бу эса тизимнинг равон ишлаши ва замонавий функциялардан фойдаланиш имконини беради.

Максимал ҳимоя ва қўшимча функциялар

Honor X70 Pro Max корпуси IP66, IP68, IP69 ва ҳатто IP69К стандартлари бўйича ҳимояланган. Бу шуни англатадики, смартфон нафақат сув ва чангдан, балки юқори босимли иссиқ сув оқимидан ҳам қўрқмайди. Бундай даражадаги ҳимоя одатда фақат махсус зирҳли телефонларда учрайди, бироқ Honor буни замонавий дизайндаги смартфонга муваффақиятли татбиқ этган.

Қурилманинг бошқа хусусиятлари қуйидагиларни ўз ичига олади:

  • 50 мегапикселли асосий ва 8 мегапикселли фронтал камера;
  • Сифатли овоз учун стерео динамиклар;
  • Контактсиз тўловлар учун NFC модули;
  • Маиший техникани бошқариш учун инфрақизил (ИК) порт;
  • Юқори тезликдаги Wi-Fi 6 алоқа стандарти.

Ўзбекистон бозорида ушбу бренд маҳсулотлари машҳурлигини инобатга олсак, янги модел тез орада маҳаллий дўконлар расталарида ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда. Халқаро бозорда Honor X70 Pro Max нархи тахминан 295 доллардан бошланиши белгиланган. Бу нарх ва берилаётган имкониятлар нисбати қурилмани ўрта сегментдаги энг рақобатбардош смартфонлардан бирига айлантиради.

HonorСмартфонТехнологияАккумуляторAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самолёт бортида ташқи аккумулятор тутаб кетди: Авиакомпания йўловчиларни огоҳлантирдиСамолёт бортида ташқи аккумулятор тутаб кетди: Авиакомпания йўловчиларни огоҳлантирдиБугун, 10:27 Орбитадаги “ахлат”ни ютувчи робот яратилди Орбитадаги “ахлат”ни ютувчи робот яратилдиБугун, 10:18Samsung ва СК Ҳйних Жанубий Кореяда янги йирик яримўтказгич заводини қурмоқчиSamsung ва СК Ҳйних Жанубий Кореяда янги йирик яримўтказгич заводини қурмоқчиБугун, 10:00Huawei Мате 80 бозорда етакчиликни қўлга киритди: Apple ортда қолмоқдаHuawei Мате 80 бозорда етакчиликни қўлга киритди: Apple ортда қолмоқдаБугун, 09:27Asus компанияси 100 ваттли ихчам ва арзон GaN-қувватлагичини тақдим этдиAsus компанияси 100 ваттли ихчам ва арзон GaN-қувватлагичини тақдим этдиБугун, 09:23Сунъий интеллект ниқоби остидаги қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?Сунъий интеллект ниқоби остидаги қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?Бугун, 08:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус