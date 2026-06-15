Honor ўта чидамли X70 Pro Max моделини тақдим этди: 8560 мА·соат аккумулятор ва IP69К
Смартфонлар бозорида ўз ўрнига эга Honor компанияси кутилмаганда X70 туркумининг янги вакили — X70 Pro Max моделини намойиш этди. Мазкур қурилма нафақат ўзининг техник имкониятлари, балки экстремал шароитларга чидамлилиги ва ўта сиғимли аккумулятори билан кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги гаджет ҳеч қандай анонсларсиз тўғридан-тўғри онлайн савдо майдончаларида пайдо бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Honor X70 Pro Max моделининг энг асосий устунлиги унинг 8560 мА·соат сиғимга эга улкан аккумуляторидир. Бу кўрсаткич замонавий смартфонлар орасида рекорд натижалардан бири ҳисобланади. Қурилма 90 В қувватга эга тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди, шунингдек, бошқа гаджетларни сим орқали қувватлантириш (реверсе чаргинг) функциясига ҳам эга. Бу эса уни узоқ сафарлар ва қувват манбаи чекланган ҳудудлар учун идеал танловга айлантиради.
Экран ва унумдорлик имкониятлариСмартфон 6,79 дюймли АМОЛEД-дисплей билан жиҳозланган бўлиб, унинг рухсати 2640 х 1200 пикселни ташкил этади. Экран ДСИ-П3 ранглар гаммасини тўлиқ қоплайди ва энг юқори ёрқинлик даражаси 6000 нитга етиши мумкин. Фойдаланувчиларнинг кўз саломатлигини ҳимоя қилиш мақсадида қурилмага 3840 Гс частотали ПВМ (ШИМ) технологияси жорий этилган бўлиб, у экраннинг милтиллашини сезиларли даражада камайтиради.
Қурилма ички қисмида Snapdragon 6 Ген 4 Энҳансед Эдитион процессори ўрнатилган. Хотира масаласида фойдаланувчиларга 8 GB тезкор хотира ва 512 GB гача бўлган доимий хотира таклиф этилади. Дастурий таъминот сифатида Android 16 базасидаги энг сўнгги МагикОС 10.0 қобиғи танланган. Бу эса тизимнинг равон ишлаши ва замонавий функциялардан фойдаланиш имконини беради.
Максимал ҳимоя ва қўшимча функцияларHonor X70 Pro Max корпуси IP66, IP68, IP69 ва ҳатто IP69К стандартлари бўйича ҳимояланган. Бу шуни англатадики, смартфон нафақат сув ва чангдан, балки юқори босимли иссиқ сув оқимидан ҳам қўрқмайди. Бундай даражадаги ҳимоя одатда фақат махсус зирҳли телефонларда учрайди, бироқ Honor буни замонавий дизайндаги смартфонга муваффақиятли татбиқ этган.
Қурилманинг бошқа хусусиятлари қуйидагиларни ўз ичига олади:
- 50 мегапикселли асосий ва 8 мегапикселли фронтал камера;
- Сифатли овоз учун стерео динамиклар;
- Контактсиз тўловлар учун NFC модули;
- Маиший техникани бошқариш учун инфрақизил (ИК) порт;
- Юқори тезликдаги Wi-Fi 6 алоқа стандарти.
Ўзбекистон бозорида ушбу бренд маҳсулотлари машҳурлигини инобатга олсак, янги модел тез орада маҳаллий дўконлар расталарида ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда. Халқаро бозорда Honor X70 Pro Max нархи тахминан 295 доллардан бошланиши белгиланган. Бу нарх ва берилаётган имкониятлар нисбати қурилмани ўрта сегментдаги энг рақобатбардош смартфонлардан бирига айлантиради.
…