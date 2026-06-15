Хитой аккумулятор бозорида катта ўзгариш: ЛГ ўрнини КАТЛ ва BYD эгаллади

·13·Авто
Хитой аккумулятор бозорида катта ўзгариш: ЛГ ўрнини КАТЛ ва BYD эгаллади

Глобал электромобил саноатининг юраги ҳисобланган Хитой бозорида аккумулятор ишлаб чиқарувчилар ўртасидаги рақобат янги босқичга чиқди. Сўнгги маълумотларга кўра, Жанубий Кореянинг технологик гиганти ЛГ Нев Энергй компанияси ушбу бозорда деярли ўз мавқеини йўқотди. Бир неча йил аввал етакчи ўринларда бўлган бренднинг улуши 10 баробарга қисқариб кетгани соҳа мутахассисларини ҳайратда қолдирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хитой енгил автомобиллар ишлаб чиқарувчилар ассоциацияси (КПКА) томонидан эълон қилинган ҳисоботга кўра, КАТЛ компанияси бозордаги мутлақ етакчилигини сақлаб қолмоқда. 2020-йилда бозорнинг 50 фоизини назорат қилган ушбу гигант, 2026-йилга бориб ҳам ўз улушини 47,8 фоиз атрофида сақлаб қолиши кутилмоқда. Жорий йилнинг биринчи чорагида КАТЛ кўрсаткичлари 48,1 фоизни ташкил этган бўлса, иккинчи чоракда бироз пасайиш билан 47,1 фоиз даражасида қайд этилди.

BYD ва бошқа маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг юксалиши

Иккинчи ўринни мустаҳкам эгаллаб турган BYD компанияси ҳам ўзининг энергия ечимлари билан бозорда катта таъсирга эга. Гарчи компаниянинг улуши 2023-йилдаги 26,9 фоизлик чўққисидан бироз тушиб, 2026-йилга бориб 17 фоиз атрофида барқарорлашиши тахмин қилинаётган бўлса-да, у барибир энг йирик ўйинчилардан бири бўлиб қолмоқда. BYD нафақат ўзининг электромобиллари, балки бошқа брендлар учун ҳам аккумулятор етказиб бериш ҳажмини оширмоқда.

Бозорнинг қолган қисми асосан иккинчи даражали маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ўртасида тақсимланган. Улар орасида қуйидаги брендлар ажралиб туради:

  • Гуохуан Ҳигҳ-теч — бозор улуши 5-7 фоиз атрофида;
  • Жонгчуанг Инноватион Авиатион (КАЛБ) — барқарор ўсиш суръатига эга;
  • EVE Энергй — технологик инновациялар ҳисобига ўз улушини сақлаб қолмоқда.
Ушбу компанияларнинг ҳар бири 10 фоиздан кам улушга эга бўлса-да, уларнинг умумий йиғиндиси хорижий брендлар учун бўш жой қолмаслигини таъминламоқда.

Хорижий брендларнинг сиқиб чиқарилиши

ixbt.com маълумотига кўра, хорижий брендларнинг Хитой ички бозоридаги улуши кескин қисқаришда давом этмоқда. Энг аянчли ҳолат ЛГ Нев Энергй мисолида кўринади. 2020-йилда компания Хитой бозорининг 6,5 фоизига эгалик қилган бўлса, жорий йилнинг иккинчи чорагида бу кўрсаткич атиги 0,6 фоизга тушиб қолди. Бу амалда жаҳоннинг энг йирик аккумулятор ишлаб чиқарувчиларидан бири Хитойнинг асосий бозорини тарк этаётганини англатади.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай ҳолатга маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг нарх сиёсати ва логистика устунлиги сабаб бўлмоқда. Хитойда ишлаб чиқарилган аккумуляторлар нафақат арзон, балки маҳаллий электромобил брендлари билан узвий интеграциялашган. Бу эса Ўзбекистон каби BYD ва бошқа Хитой электромобиллари оммалашаётган бозорлар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга, чунки бутловчи қисмлар нархи бевосита якуний маҳсулот таннархига таъсир қилади.

Келгуси йилларда КАТЛ ва BYD каби гигантларнинг ҳукмронлиги янада мустаҳкамланиши кутилмоқда. Хорижий брендлар эса эндиликда асосий эътиборни Европа ва Шимолий Америка бозорларига қаратишга мажбур бўлишади, чунки Хитойда рақобатбардошликни тиклаш деярли имконсиз бўлиб бормоқда.

АккумуляторКАТЛBYDЛГЭлектромобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Renault раҳбари янги Твинго рулида Париж кўчаларини кезди: Бренднинг қайта туғилишиRenault раҳбари янги Твинго рулида Париж кўчаларини кезди: Бренднинг қайта туғилишиБугун, 09:27Kia тижорат автомобиллари сегментида инқилоб қилмоқда: 2026-йилнинг энг кутилган фургониKia тижорат автомобиллари сегментида инқилоб қилмоқда: 2026-йилнинг энг кутилган фургониБугун, 08:59Буюк Британия электромобилларга ўтиш талабларини юmsҳатишга тайёрланмоқдаБуюк Британия электромобилларга ўтиш талабларини юmsҳатишга тайёрланмоқдаБугун, 08:56Боуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналари асосида яратилган 790 от кучига эга супер-универсалБоуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналари асосида яратилган 790 от кучига эга супер-универсалБугун, 23:29Денза Н8Л Флаш Чарге Эдитион: 761 от кучи ва 10 дақиқада тўлиқ қувватланиш имкониятиДенза Н8Л Флаш Чарге Эдитион: 761 от кучи ва 10 дақиқада тўлиқ қувватланиш имкониятиБугун, 22:53Mercedes-AMG GLE ва GLS моделларига янги 627 от кучига эга V8 двигатели ўрнатилдиMercedes-AMG GLE ва GLS моделларига янги 627 от кучига эга V8 двигатели ўрнатилдиБугун, 22:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди