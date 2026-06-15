Хитой аккумулятор бозорида катта ўзгариш: ЛГ ўрнини КАТЛ ва BYD эгаллади
Глобал электромобил саноатининг юраги ҳисобланган Хитой бозорида аккумулятор ишлаб чиқарувчилар ўртасидаги рақобат янги босқичга чиқди. Сўнгги маълумотларга кўра, Жанубий Кореянинг технологик гиганти ЛГ Нев Энергй компанияси ушбу бозорда деярли ўз мавқеини йўқотди. Бир неча йил аввал етакчи ўринларда бўлган бренднинг улуши 10 баробарга қисқариб кетгани соҳа мутахассисларини ҳайратда қолдирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Хитой енгил автомобиллар ишлаб чиқарувчилар ассоциацияси (КПКА) томонидан эълон қилинган ҳисоботга кўра, КАТЛ компанияси бозордаги мутлақ етакчилигини сақлаб қолмоқда. 2020-йилда бозорнинг 50 фоизини назорат қилган ушбу гигант, 2026-йилга бориб ҳам ўз улушини 47,8 фоиз атрофида сақлаб қолиши кутилмоқда. Жорий йилнинг биринчи чорагида КАТЛ кўрсаткичлари 48,1 фоизни ташкил этган бўлса, иккинчи чоракда бироз пасайиш билан 47,1 фоиз даражасида қайд этилди.
BYD ва бошқа маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг юксалишиИккинчи ўринни мустаҳкам эгаллаб турган BYD компанияси ҳам ўзининг энергия ечимлари билан бозорда катта таъсирга эга. Гарчи компаниянинг улуши 2023-йилдаги 26,9 фоизлик чўққисидан бироз тушиб, 2026-йилга бориб 17 фоиз атрофида барқарорлашиши тахмин қилинаётган бўлса-да, у барибир энг йирик ўйинчилардан бири бўлиб қолмоқда. BYD нафақат ўзининг электромобиллари, балки бошқа брендлар учун ҳам аккумулятор етказиб бериш ҳажмини оширмоқда.
Бозорнинг қолган қисми асосан иккинчи даражали маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ўртасида тақсимланган. Улар орасида қуйидаги брендлар ажралиб туради:
- Гуохуан Ҳигҳ-теч — бозор улуши 5-7 фоиз атрофида;
- Жонгчуанг Инноватион Авиатион (КАЛБ) — барқарор ўсиш суръатига эга;
- EVE Энергй — технологик инновациялар ҳисобига ўз улушини сақлаб қолмоқда.
Хорижий брендларнинг сиқиб чиқарилишиixbt.com маълумотига кўра, хорижий брендларнинг Хитой ички бозоридаги улуши кескин қисқаришда давом этмоқда. Энг аянчли ҳолат ЛГ Нев Энергй мисолида кўринади. 2020-йилда компания Хитой бозорининг 6,5 фоизига эгалик қилган бўлса, жорий йилнинг иккинчи чорагида бу кўрсаткич атиги 0,6 фоизга тушиб қолди. Бу амалда жаҳоннинг энг йирик аккумулятор ишлаб чиқарувчиларидан бири Хитойнинг асосий бозорини тарк этаётганини англатади.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай ҳолатга маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг нарх сиёсати ва логистика устунлиги сабаб бўлмоқда. Хитойда ишлаб чиқарилган аккумуляторлар нафақат арзон, балки маҳаллий электромобил брендлари билан узвий интеграциялашган. Бу эса Ўзбекистон каби BYD ва бошқа Хитой электромобиллари оммалашаётган бозорлар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга, чунки бутловчи қисмлар нархи бевосита якуний маҳсулот таннархига таъсир қилади.
Келгуси йилларда КАТЛ ва BYD каби гигантларнинг ҳукмронлиги янада мустаҳкамланиши кутилмоқда. Хорижий брендлар эса эндиликда асосий эътиборни Европа ва Шимолий Америка бозорларига қаратишга мажбур бўлишади, чунки Хитойда рақобатбардошликни тиклаш деярли имконсиз бўлиб бормоқда.
…