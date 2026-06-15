Буюк Британия электромобилларга ўтиш талабларини юmsҳатишга тайёрланмоқда
Буюк Британия ҳукумати автомобил ишлаб чиқарувчиларнинг кучли босими остида Зеро Эмиссионс Веҳикле (ЗEV) мандатини юmsҳатиш масаласини кўриб чиқмоқда. Ушбу қонунчиликка кўра, компаниялар ҳар йили сотиладиган автомобилларининг маълум бир қисмини мажбурий равишда электромобиллар ташкил этишини таъминлаши керак эди. Бироқ, саноат вакилларининг иқтисодий хавотирлари сабабли расмий Лондон ўз талабларини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ҳозирги амалдаги режага кўра, 2026-йилда ҳар бир бренднинг Буюк Британиядаги савдосининг учдан бир қисми электромобиллардан иборат бўлиши, 2030-йилга келиб эса бу кўрсаткич 80 фоизга етиши белгиланган эди. Белгиланган квотани бажара олмаган ишлаб чиқарувчилар ҳар бир ортиқча сотилган ички ёнув двигателли автомобил учун 12 000 фунт стерлинг миқдорида жарима тўлаши шарт. Те Times нашри хабарига кўра, янги таклифларда 2030-йилги маррани 50 фоизгача тушириш масаласи муҳокама қилинмоқда.
Автомобил саноатининг хавотирлари ва иқтисодий босимАвтомобил ишлаб чиқарувчилар ҳукуматнинг ушбу кескин талабларига қарши фаол лобби фаолиятини олиб бормоқда. Кўплаб компаниялар электромобилларга бўлган талаб кутилганидек тез ўсмаётганини, бу эса уларни сунъий равишда чегирмалар беришга мажбур қилаётганини таъкидламоқда. Масалан, Volkswagen савдо бўлими раҳбари Мартин Сандер аввалроқ электромобиллар савдосидаги зарарларни қоплаш учун анъанавий автомобиллар нархини оширишга мажбур бўлишлари мумкинлигидан огоҳлантирган эди.
Stellantis концернининг Европа бўйича раҳбари Эмманюэлье Капеллано эса янада кескинроқ баёнот билан чиқиб, агар шартлар ўзгармаса, гуруҳ Буюк Британиядаги ўз фаолиятини қисқартириши мумкинлигини билдирди. Stellantis таркибига Цитроэн, Fiat, Peugeot ва Ваухҳалл каби машҳур брендлар киради. Саноат вакилларининг фикрича, бозор тайёр бўлмаган бир пайтда бундай қатъий квоталарни жорий этиш ишлаб чиқариш занжирига жиддий зарар етказади.
Те Гуардиан нашрининг ҳукуматдаги манбаларига таяниб ёзишича, квоталар юmsҳатилса-да, 2030-йилдан бошлаб янги соф бензинли ва дизелли автомобилларни сотишни тақиқлаш режаси ўз кучида қолади. Шунингдек, 2035-йилдан гибрид автомобилларни ҳам сотиш тўхтатилиши кутилмоқда. Иккинчи қўл автомобиллар бозори эса бу чекловлардан мустасно бўлиб қолади.
Келажакдаги стратегик мақсадларБуюк Британия парламентининг Бизнес ва савдо қўмитаси ҳам ҳукуматни амалдаги мандат маҳаллий автомобил саноати учун "жиддий хавф" туғдириши ҳақида огоҳлантирган. Қўмита раиси Лиам Бйрне мамлакатнинг 2035-йилга бориб автомобил ишлаб чиқариш ҳажмини 1,3 миллион донага етказиш режаси ушбу қатъий чекловлар туфайли барбод бўлиши мумкинлигини таъкидлади.
Қизиғи шундаки, барча ишлаб чиқарувчилар ҳам ушбу юmsҳатиш тарафдори эмас. Масалан, Renault бош директори Фабрисе Камболиве электромобиллар савдосини тизимли равишда ошириш учун аниқ ва қатъий йўналиш зарурлигини қўллаб-қувватлайди. Ҳозирда Британия ҳукумати ва автомобил саноати вакиллари ўртасидаги музокаралар давом этмоқда, бу эса бутун Европа автомобил бозори учун муҳим прецедент бўлиши мумкин.
…