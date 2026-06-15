Буюк Британия электромобилларга ўтиш талабларини юmsҳатишга тайёрланмоқда

·10·Авто
Буюк Британия электромобилларга ўтиш талабларини юmsҳатишга тайёрланмоқда

Буюк Британия ҳукумати автомобил ишлаб чиқарувчиларнинг кучли босими остида Зеро Эмиссионс Веҳикле (ЗEV) мандатини юmsҳатиш масаласини кўриб чиқмоқда. Ушбу қонунчиликка кўра, компаниялар ҳар йили сотиладиган автомобилларининг маълум бир қисмини мажбурий равишда электромобиллар ташкил этишини таъминлаши керак эди. Бироқ, саноат вакилларининг иқтисодий хавотирлари сабабли расмий Лондон ўз талабларини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ҳозирги амалдаги режага кўра, 2026-йилда ҳар бир бренднинг Буюк Британиядаги савдосининг учдан бир қисми электромобиллардан иборат бўлиши, 2030-йилга келиб эса бу кўрсаткич 80 фоизга етиши белгиланган эди. Белгиланган квотани бажара олмаган ишлаб чиқарувчилар ҳар бир ортиқча сотилган ички ёнув двигателли автомобил учун 12 000 фунт стерлинг миқдорида жарима тўлаши шарт. Те Times нашри хабарига кўра, янги таклифларда 2030-йилги маррани 50 фоизгача тушириш масаласи муҳокама қилинмоқда.

Автомобил саноатининг хавотирлари ва иқтисодий босим

Автомобил ишлаб чиқарувчилар ҳукуматнинг ушбу кескин талабларига қарши фаол лобби фаолиятини олиб бормоқда. Кўплаб компаниялар электромобилларга бўлган талаб кутилганидек тез ўсмаётганини, бу эса уларни сунъий равишда чегирмалар беришга мажбур қилаётганини таъкидламоқда. Масалан, Volkswagen савдо бўлими раҳбари Мартин Сандер аввалроқ электромобиллар савдосидаги зарарларни қоплаш учун анъанавий автомобиллар нархини оширишга мажбур бўлишлари мумкинлигидан огоҳлантирган эди.

Stellantis концернининг Европа бўйича раҳбари Эмманюэлье Капеллано эса янада кескинроқ баёнот билан чиқиб, агар шартлар ўзгармаса, гуруҳ Буюк Британиядаги ўз фаолиятини қисқартириши мумкинлигини билдирди. Stellantis таркибига Цитроэн, Fiat, Peugeot ва Ваухҳалл каби машҳур брендлар киради. Саноат вакилларининг фикрича, бозор тайёр бўлмаган бир пайтда бундай қатъий квоталарни жорий этиш ишлаб чиқариш занжирига жиддий зарар етказади.

Те Гуардиан нашрининг ҳукуматдаги манбаларига таяниб ёзишича, квоталар юmsҳатилса-да, 2030-йилдан бошлаб янги соф бензинли ва дизелли автомобилларни сотишни тақиқлаш режаси ўз кучида қолади. Шунингдек, 2035-йилдан гибрид автомобилларни ҳам сотиш тўхтатилиши кутилмоқда. Иккинчи қўл автомобиллар бозори эса бу чекловлардан мустасно бўлиб қолади.

Келажакдаги стратегик мақсадлар

Буюк Британия парламентининг Бизнес ва савдо қўмитаси ҳам ҳукуматни амалдаги мандат маҳаллий автомобил саноати учун "жиддий хавф" туғдириши ҳақида огоҳлантирган. Қўмита раиси Лиам Бйрне мамлакатнинг 2035-йилга бориб автомобил ишлаб чиқариш ҳажмини 1,3 миллион донага етказиш режаси ушбу қатъий чекловлар туфайли барбод бўлиши мумкинлигини таъкидлади.

Қизиғи шундаки, барча ишлаб чиқарувчилар ҳам ушбу юmsҳатиш тарафдори эмас. Масалан, Renault бош директори Фабрисе Камболиве электромобиллар савдосини тизимли равишда ошириш учун аниқ ва қатъий йўналиш зарурлигини қўллаб-қувватлайди. Ҳозирда Британия ҳукумати ва автомобил саноати вакиллари ўртасидаги музокаралар давом этмоқда, бу эса бутун Европа автомобил бозори учун муҳим прецедент бўлиши мумкин.

АвтомобилЭлектромобилБуюк БританияЗEV МандатиИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Renault раҳбари янги Твинго рулида Париж кўчаларини кезди: Бренднинг қайта туғилишиRenault раҳбари янги Твинго рулида Париж кўчаларини кезди: Бренднинг қайта туғилишиБугун, 09:27Kia тижорат автомобиллари сегментида инқилоб қилмоқда: 2026-йилнинг энг кутилган фургониKia тижорат автомобиллари сегментида инқилоб қилмоқда: 2026-йилнинг энг кутилган фургониБугун, 08:59Хитой аккумулятор бозорида катта ўзгариш: ЛГ ўрнини КАТЛ ва BYD эгалладиХитой аккумулятор бозорида катта ўзгариш: ЛГ ўрнини КАТЛ ва BYD эгалладиБугун, 08:56Боуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналари асосида яратилган 790 от кучига эга супер-универсалБоуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналари асосида яратилган 790 от кучига эга супер-универсалБугун, 23:29Денза Н8Л Флаш Чарге Эдитион: 761 от кучи ва 10 дақиқада тўлиқ қувватланиш имкониятиДенза Н8Л Флаш Чарге Эдитион: 761 от кучи ва 10 дақиқада тўлиқ қувватланиш имкониятиБугун, 22:53Mercedes-AMG GLE ва GLS моделларига янги 627 от кучига эга V8 двигатели ўрнатилдиMercedes-AMG GLE ва GLS моделларига янги 627 от кучига эга V8 двигатели ўрнатилдиБугун, 22:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди