Трамп тадбирда ухлаб қолдими? Кадрлар баҳсларга сабаб бўлди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
АҚШ президенти Доналд Трамп Оқ уй майсазорида бўлиб ўтган UFC Freedom 250 тадбирида иштирок этди. Ушбу мусобақа давомида, унинг 80 ёшини нишонлаш маросими ҳам ўтказилган.
Бироқ тадбир вақтида Трамп бир неча дақиқага кўзини юмган ҳолда ўтиргани акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалди. Бу ҳолат баъзилар томонидан “ухлаб қолди” дея баҳоланган бўлса, бошқалар эса унинг шунчаки дам олаётганини таъкидламоқда.
Кадрлар қисқа вақт ичида кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, фойдаланувчилар орасида турли фикрлар пайдо бўлди. Ҳозирча мазкур ҳолат юзасидан расмий изоҳ берилмаган.
…