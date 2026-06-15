Сохта “лорд хотини” Москвада қимматбаҳо буюмларни ўмарди
Россиянинг Москва шаҳрида хизматкор сифатида ишлаган аёл йирик ўғирлик ва фирибгарликда айбдор деб топилди. Суд қарорига кўра, у 5 йил муддатга озодликдан маҳрум қилинди. Бу ҳақда TASS хабар берди.
Маълум бўлишича, Людмила Фармер ўзини бой ва нуфузли инсон сифатида кўрсатиб, уй эгаларининг ишончига кирган. У ҳатто ўзини Буюк Британияда яшаган, собиқ лорднинг рафиқаси сифатида таништирган.
2023 йил август ойида уй эгалари йўқлигидан фойдаланиб, у хонадондан қимматбаҳо соатлар ва пул маблағларини яширинча олиб чиққан. Ўғирланган буюмлар орасида Rolex, Cartier ва Audemars Piguet каби машҳур брендлар ҳам бўлган.
Кейинчалик аёл ушбу қимматбаҳо буюмларни ломбардга топшириб, катта миқдорда пул олган. Шунингдек, у уй бекасига гўёки ишлаётгандек кўриниш бериб, аслида бажарилмаган ишлар учун ҳам ҳақ олгани аниқланган.
Суд жараёнида аёл ўз айбини тан олмаган бўлса-да, тўпланган далиллар унинг жиноят содир этганини тасдиқлаган.
…