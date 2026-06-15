Сохта “лорд хотини” Москвада қимматбаҳо буюмларни ўмарди

·0·Дунё
Сохта “лорд хотини” Москвада қимматбаҳо буюмларни ўмарди

Россиянинг Москва шаҳрида хизматкор сифатида ишлаган аёл йирик ўғирлик ва фирибгарликда айбдор деб топилди. Суд қарорига кўра, у 5 йил муддатга озодликдан маҳрум қилинди. Бу ҳақда TASS хабар берди.

Маълум бўлишича, Людмила Фармер ўзини бой ва нуфузли инсон сифатида кўрсатиб, уй эгаларининг ишончига кирган. У ҳатто ўзини Буюк Британияда яшаган, собиқ лорднинг рафиқаси сифатида таништирган.

2023 йил август ойида уй эгалари йўқлигидан фойдаланиб, у хонадондан қимматбаҳо соатлар ва пул маблағларини яширинча олиб чиққан. Ўғирланган буюмлар орасида Rolex, Cartier ва Audemars Piguet каби машҳур брендлар ҳам бўлган.

Кейинчалик аёл ушбу қимматбаҳо буюмларни ломбардга топшириб, катта миқдорда пул олган. Шунингдек, у уй бекасига гўёки ишлаётгандек кўриниш бериб, аслида бажарилмаган ишлар учун ҳам ҳақ олгани аниқланган.

Суд жараёнида аёл ўз айбини тан олмаган бўлса-да, тўпланган далиллар унинг жиноят содир этганини тасдиқлаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фиръавнлар кўз сурмаси ортидаги ҳақиқат нима: 4000 йиллик сирлар очилдиФиръавнлар кўз сурмаси ортидаги ҳақиқат нима: 4000 йиллик сирлар очилдиБугун, 08:54Парашютда учган эшак: видео тармоқларда шов-шувга сабаб бўлдиПарашютда учган эшак: видео тармоқларда шов-шувга сабаб бўлдиБугун, 08:30Швейцария аҳоли сонини 10 миллион билан чекламоқчими?Швейцария аҳоли сонини 10 миллион билан чекламоқчими?Бугун, 07:12Туркия Президенти АҚШ ва Эрон ўртасида эришилган келишувни олқишладиТуркия Президенти АҚШ ва Эрон ўртасида эришилган келишувни олқишладиБугун, 07:00Хитойда робот илонлар электр тармоқларини назорат қилишга киришдиХитойда робот илонлар электр тармоқларини назорат қилишга киришдиБугун, 06:57Трамп Эрон билан “улкан келишув” якунланганини маълум қилдиТрамп Эрон билан “улкан келишув” якунланганини маълум қилдиБугун, 06:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди