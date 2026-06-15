Хитой технология гигантлари NVIDIA чипларидан воз кечиб, маҳаллий бозорга юзланмоқда
Хитойнинг йирик технологик компаниялари, жумладан TikTok эгаси бўлган БйтеДансе, сунъий интеллект тизимларини ривожлантиришда АҚШнинг NVIDIA корпорациясига қарамликни кескин камайтирмоқда. Пекиннинг технологик мустақиллик сари ташлаётган қадамлари натижасида мамлакатда маҳаллий чиплар ва тезлаткичлар занжири жадал шаклланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Reuters агентлиги маълумотларига кўра, БйтеДансе ҳозирда Шанҳайда жойлашган Илуватар КореХ компанияси билан график процессорларни (GPU) сотиб олиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Ушбу чиплар сунъий интеллект моделларининг ишлаш жараёнини (инференс) таъминлаш учун мўлжалланган. Агар келишув амалга ошса, Илуватар КореХ компанияси Huawei ва Камбрикон каби гигантлардан кейин БйтеДансе учун учинчи йирик маҳаллий чип етказиб берувчига айланади.
Маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг юксалишиФақатгина БйтеДансе эмас, балки Хитойнинг бошқа технологик етакчилари ҳам хорижий технологияларга чекловлар кучайган бир пайтда ички бозорга эътибор қаратмоқда. Хусусан, Баиду томонидан ишлаб чиқилган Кунлунхин чиплари ҳозирда Тенсент инфратузилмасида муваффақиятли қўлланилмоқда. Бу эса Хитойнинг сунъий интеллект тезлаткичлари бозори нафақат миқдор, балки сифат жиҳатидан ҳам ўсаётганидан далолат беради.
Статистик маълумотларга кўра, Хитойлик чип ишлаб чиқарувчилар аллақачон мамлакатдаги сервер тезлаткичлари бозорининг қарийб 41 фоизини эгаллаб улгурган. Бу кўрсаткич NVIDIA каби глобал етакчилар учун энг муҳим ҳудудлардан бирида ўз улушини йўқотаётганини англатади. АҚШ томонидан ўрнатилган экспорт чекловлари Хитой компанияларини муқобил вариантларни қидиришга ва ўз ишланмаларига сармоя киритишга мажбур қилди.
Технологик мустақиллик стратегиясиПекин ҳукумати узоқ вақтдан бери стратегик муҳим соҳаларда хорижий етказиб берувчиларга боғланиб қолиш хавфини камайтириш сиёсатига амал қилиб келмоқда. Сунъий интеллект чиплари бу борада марказий ўринни эгаллайди, чунки улар замонавий иқтисодиёт ва хавфсизликнинг асоси ҳисобланади. Маҳаллий компаниялар таклиф қилаётган ечимлар NVIDIA маҳсулотларидан унумдорликда бироз ортда қолса-да, уларнинг мавжудлиги ва сиёсий жиҳатдан хавфсизлиги асосий омилга айланди.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий IT-мутахассислар учун ҳам ушбу жараёнлар аҳамиятли. Глобал чип бозоридаги бундай ўзгаришлар келажакда гаджетлар ва булутли хизматлар нархига таъсир қилиши, шунингдек, минтақамизда Хитой технологияларининг янада кенгроқ ёйилишига сабаб бўлиши мумкин. Ҳозирча NVIDIA ўз етакчилигини сақлаб қолаётган бўлса-да, Хитойнинг ушбу "чип уруши"даги фаоллиги глобал мувозанатни ўзгартириши кутилмоқда.
…