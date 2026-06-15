Хитой технология гигантлари NVIDIA чипларидан воз кечиб, маҳаллий бозорга юзланмоқда

·0·Техно
Хитой технология гигантлари NVIDIA чипларидан воз кечиб, маҳаллий бозорга юзланмоқда

Хитойнинг йирик технологик компаниялари, жумладан TikTok эгаси бўлган БйтеДансе, сунъий интеллект тизимларини ривожлантиришда АҚШнинг NVIDIA корпорациясига қарамликни кескин камайтирмоқда. Пекиннинг технологик мустақиллик сари ташлаётган қадамлари натижасида мамлакатда маҳаллий чиплар ва тезлаткичлар занжири жадал шаклланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Reuters агентлиги маълумотларига кўра, БйтеДансе ҳозирда Шанҳайда жойлашган Илуватар КореХ компанияси билан график процессорларни (GPU) сотиб олиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Ушбу чиплар сунъий интеллект моделларининг ишлаш жараёнини (инференс) таъминлаш учун мўлжалланган. Агар келишув амалга ошса, Илуватар КореХ компанияси Huawei ва Камбрикон каби гигантлардан кейин БйтеДансе учун учинчи йирик маҳаллий чип етказиб берувчига айланади.

Маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг юксалиши

Фақатгина БйтеДансе эмас, балки Хитойнинг бошқа технологик етакчилари ҳам хорижий технологияларга чекловлар кучайган бир пайтда ички бозорга эътибор қаратмоқда. Хусусан, Баиду томонидан ишлаб чиқилган Кунлунхин чиплари ҳозирда Тенсент инфратузилмасида муваффақиятли қўлланилмоқда. Бу эса Хитойнинг сунъий интеллект тезлаткичлари бозори нафақат миқдор, балки сифат жиҳатидан ҳам ўсаётганидан далолат беради.

Статистик маълумотларга кўра, Хитойлик чип ишлаб чиқарувчилар аллақачон мамлакатдаги сервер тезлаткичлари бозорининг қарийб 41 фоизини эгаллаб улгурган. Бу кўрсаткич NVIDIA каби глобал етакчилар учун энг муҳим ҳудудлардан бирида ўз улушини йўқотаётганини англатади. АҚШ томонидан ўрнатилган экспорт чекловлари Хитой компанияларини муқобил вариантларни қидиришга ва ўз ишланмаларига сармоя киритишга мажбур қилди.

Технологик мустақиллик стратегияси

Пекин ҳукумати узоқ вақтдан бери стратегик муҳим соҳаларда хорижий етказиб берувчиларга боғланиб қолиш хавфини камайтириш сиёсатига амал қилиб келмоқда. Сунъий интеллект чиплари бу борада марказий ўринни эгаллайди, чунки улар замонавий иқтисодиёт ва хавфсизликнинг асоси ҳисобланади. Маҳаллий компаниялар таклиф қилаётган ечимлар NVIDIA маҳсулотларидан унумдорликда бироз ортда қолса-да, уларнинг мавжудлиги ва сиёсий жиҳатдан хавфсизлиги асосий омилга айланди.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий IT-мутахассислар учун ҳам ушбу жараёнлар аҳамиятли. Глобал чип бозоридаги бундай ўзгаришлар келажакда гаджетлар ва булутли хизматлар нархига таъсир қилиши, шунингдек, минтақамизда Хитой технологияларининг янада кенгроқ ёйилишига сабаб бўлиши мумкин. Ҳозирча NVIDIA ўз етакчилигини сақлаб қолаётган бўлса-да, Хитойнинг ушбу "чип уруши"даги фаоллиги глобал мувозанатни ўзгартириши кутилмоқда.

NVIDIAБйтеДансеХитойСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor ўта чидамли X70 Pro Max моделини тақдим этди: 8560 мА·соат аккумулятор ва IP69КHonor ўта чидамли X70 Pro Max моделини тақдим этди: 8560 мА·соат аккумулятор ва IP69КБугун, 10:28Самолёт бортида ташқи аккумулятор тутаб кетди: Авиакомпания йўловчиларни огоҳлантирдиСамолёт бортида ташқи аккумулятор тутаб кетди: Авиакомпания йўловчиларни огоҳлантирдиБугун, 10:27 Орбитадаги “ахлат”ни ютувчи робот яратилди Орбитадаги “ахлат”ни ютувчи робот яратилдиБугун, 10:18Samsung ва СК Ҳйних Жанубий Кореяда янги йирик яримўтказгич заводини қурмоқчиSamsung ва СК Ҳйних Жанубий Кореяда янги йирик яримўтказгич заводини қурмоқчиБугун, 10:00Huawei Мате 80 бозорда етакчиликни қўлга киритди: Apple ортда қолмоқдаHuawei Мате 80 бозорда етакчиликни қўлга киритди: Apple ортда қолмоқдаБугун, 09:27Asus компанияси 100 ваттли ихчам ва арзон GaN-қувватлагичини тақдим этдиAsus компанияси 100 ваттли ихчам ва арзон GaN-қувватлагичини тақдим этдиБугун, 09:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус