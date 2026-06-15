16 июнь учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Евро 25,26 сўмга қимматлаб, 13 904,99 сўм бўлди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 16 июнь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 1,98 сўмга арзонлаб, 11 979,83 сўмга тушди.
• Евро 25,26 сўмга қимматлаб, 13 904,99 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,14 сўмга арзонлаб, 164,99 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 4,53 сўмга қимматлаб, 16 085,32 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,04 сўмга арзонлаб, 74,82 сўмга тушди.
• Швейцария франки 41,17 сўмга қимматлаб, 15 103,16 сўм бўлди.
• Хитой юани 0,83 сўмга қимматлаб, 1 772,92 сўмни ташкил этди.
…