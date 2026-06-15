16 июнь учун валюта курслари эълон қилинди

·0·Иқтисодиёт
16 июнь учун валюта курслари эълон қилинди

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 16 июнь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 1,98 сўмга арзонлаб, 11 979,83 сўмга тушди.

• Евро 25,26 сўмга қимматлаб, 13 904,99 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,14 сўмга арзонлаб, 164,99 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 4,53 сўмга қимматлаб, 16 085,32 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,04 сўмга арзонлаб, 74,82 сўмга тушди.
• Швейцария франки 41,17 сўмга қимматлаб, 15 103,16 сўм бўлди.
• Хитой юани 0,83 сўмга қимматлаб, 1 772,92 сўмни ташкил этди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криптовалюта бозори учун муҳим ҳафта: Яқин Шарқдаги вазият ва Fed қарори кутилмоқдаКриптовалюта бозори учун муҳим ҳафта: Яқин Шарқдаги вазият ва Fed қарори кутилмоқдаБугун, 10:17Bitcoin нархи беқарорликда давом этмоқда: Доналд Трумп баёноти бозорга қандай таъсир қилди?Bitcoin нархи беқарорликда давом этмоқда: Доналд Трумп баёноти бозорга қандай таъсир қилди?Бугун, 08:58Bitcoin тармоғида мураккаблик кескин пасайди: Майнерлар учун янги имкониятларBitcoin тармоғида мураккаблик кескин пасайди: Майнерлар учун янги имкониятларБугун, 08:56АҚШда йирик ҳуқуқий низо: CFTC прогноз бозорлари бўйича Ню-Мексико штатини судга бердиАҚШда йирик ҳуқуқий низо: CFTC прогноз бозорлари бўйича Ню-Мексико штатини судга бердиБугун, 08:40Азтек Коннект платформасидаги заифлик сабабли 2,1 миллион доллар ўмарилдиАзтек Коннект платформасидаги заифлик сабабли 2,1 миллион доллар ўмарилдиБугун, 08:34Bitcoin нархи 66 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон ўртасидаги битим бозорни жонлантирдиBitcoin нархи 66 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон ўртасидаги битим бозорни жонлантирдиБугун, 08:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди