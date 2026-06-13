Hyundai Elantra 2026 Хитойда сотувга чиқди: Нархлар ва асосий ўзгаришлар

·21·Авто
Hyundai Elantra 2026 Хитойда сотувга чиқди: Нархлар ва асосий ўзгаришлар

Hyundai компанияси Хитой бозорида янгиланган Элантра 2026 седанининг сотувларини расман бошлади. Янги модел харидорларга уч хил комплектацияда таклиф этилмоқда. Автомобилнинг нархи танланган версиясига қараб 100 мингдан 124 минг юангача (тахминан 13 800 дан 17 100 долларгача) этиб белгиланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ташқи кўриниш нуқтаи назаридан 2026-йилги модел аввалги версиядан деярли фарқ қилмайди. Элантра ўзининг бренд услубидаги кенг радиатор панжараси ва орқа қисмдаги чироқларни бирлаштириб турувчи ягона светодиодли чизиқни сақлаб қолган. Автомобилнинг ўлчамлари ўзгаришсиз қолган: узунлиги 4720 мм, кенглиги 1810 мм ва баландлиги 1415 мм бўлиб, ғилдирак базаси 2720 мм ни ташкил этади.

Салон қисмида олд панелда иккита экран жойлашган. Бошланғич ва ўрта комплектацияларда 8 дюймли рақамли асбоблар панели ўрнатилган бўлса, энг юқори версияда ушбу экраннинг диагонали 10,25 дюймни ташкил қилади. Шунингдек, Hyundai жиҳозлар рўйхатига бироз ўзгартиришлар киритган. Хусусан, ГЛХ Элите комплектациясидан навигация ва рул иситиш тизими каби айрим функциялар олиб ташланган, бироқ энди барча версиялар USB-C портлари билан таъминланган.

Техник хусусиятларига кўра, барча Hyundai Elantra 2026 моделлари 1,5 литрли атмосфера двигатели билан жиҳозланган. Ушбу двигател 115 от кучи ва 143,9 Нм айланиш моментини тақдим этади. Трансмиссия сифатида эса анъанавий вариатордан фойдаланилган.

HyundaiЭлантраАвтомобилХитойСедан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа учун илк гибрид BYD: Dolphin Г модели тақдим этилдиЕвропа учун илк гибрид BYD: Dolphin Г модели тақдим этилдиБугун, 13:53Белгее кроссоверлари Беларусда ишлаб чиқарилган мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБелгее кроссоверлари Беларусда ишлаб чиқарилган мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 12:26Янги Волга моделлари тўлиқ маҳаллийлаштирилган меню ва замонавий тизимга эга бўлдиЯнги Волга моделлари тўлиқ маҳаллийлаштирилган меню ва замонавий тизимга эга бўлдиБугун, 10:28Hyundai биринчи гиперкарини намойиш этди: Genesis Магма GT3 концептиHyundai биринчи гиперкарини намойиш этди: Genesis Магма GT3 концептиБугун, 10:00BYD Канадада 1500 кВ қувватли ўта тезкор қувватлаш станцияларини ўрнатадиBYD Канадада 1500 кВ қувватли ўта тезкор қувватлаш станцияларини ўрнатадиБугун, 08:53Россияда Европа автомобилларига талаб кескин ошди: BMW ва Audi етакчилик қилмоқдаРоссияда Европа автомобилларига талаб кескин ошди: BMW ва Audi етакчилик қилмоқдаБугун, 07:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди