Lamine Yamal trägt bei der Weltmeisterschaft die Nummer 19

Die spanische Nationalmannschaft hat die offiziellen Rückennummern für die kommende Weltmeisterschaft bekannt gegeben. Jungstar Lamine Yamal, bekannt für seine glänzenden Leistungen beim FC Barcelona, wird bei seinem ersten großen Turnier das Trikot mit der Nummer 19 tragen. Dies berichtet Goal.com .

Die überraschendste Entscheidung bei der Nummernvergabe betrifft Mittelfeldspieler Gavi. Die ikonische Nummer 9, die normalerweise zentralen Stürmern vorbehalten ist, wurde diesem talentierten Mittelfeldakteur zugewiesen. Zuvor trugen Torjäger wie Fernando Torres und Alvaro Morata diese Nummer. Dies löste unter Fans und Experten hitzige Diskussionen aus.

Zudem sicherte sich Dani Olmo die prestigeträchtige Nummer 10, während Nico Williams die 17 und Mikel Oyarzabal die 21 wählten. Bei den Torhütern erhielt David Raya die Nummer 1 und Unai Simon die 23. Spaniens Abkehr vom traditionellen 1-11-Nummernsystem sorgte in den sozialen Medien für verschiedene Reaktionen.

Cheftrainer Luis de la Fuente bewertete die Chancen seines Teams vor dem Turnier hoch ein. "Auch wenn wir zu den Favoriten zählen, dürfen wir die Vorsicht nicht vergessen. Wir müssen auf dem Boden bleiben. Wir sind neben England oder Frankreich ein Hauptanwärter auf den Titel", betonte der Trainer.