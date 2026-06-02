Achtelfinale des Usbekistan-Pokals bringt Giganten-Duelle

Die aufregenden Momente, auf die unsere Fußballgemeinschaft gewartet hat, sind da! Heute hat die Usbekische Profi-Fußballliga (UzPFL) offiziell die Auslosung für das Achtelfinale des Usbekistan-Pokals durchgeführt. Die Live-Zeremonie bot den Fans echte Sensationen und unerwartete Super-Duelle.

Laut den Ergebnissen der Auslosung treffen die berühmtesten und stärksten Klubs des Landes bereits in der ersten Play-off-Runde aufeinander. Das Duell zwischen Neftchi aus Fergana und Pakhtakor aus Taschkent, das oft als „usbekischer El Clasico“ bezeichnet wird, findet in Fergana statt. Zudem empfängt der kampfstarke Klub Navbahor aus Namangan das starke Team von Nasaf aus Qarshi. Allein diese beiden Begegnungen heben den Wert des Achtelfinals auf Finalniveau.

Alle Paarungen des Achtelfinals im Usbekistan-Pokal:

In den ersten Play-off-Spielen auf dem Weg zum Pokalsieg treten folgende Mannschaften an, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren:

Sogdiana (Jizzakh) – QMU Jayhun (Karakalpakstan)

Andijon (Andijon) – Olimpik-MobiUz (Taschkent)

Neftchi (Fergana) – Pakhtakor (Taschkent)

Surkhon (Termiz) – Guliston (Sirdaryo)

AGMK (Olmaliq) – Xorazm (Urganch)

Gazalkent (Region Taschkent) – Kokand-1912 (Kokand)

Bunyodkor (Taschkent) – Lokomotiv (Taschkent)

Navbahor (Namangan) – Nasaf (Qarshi)

Jedes Spiel ist ein echtes Finale!

Gemäß dem Reglement wird der Sieger in dieser Phase in einem einzigen Spiel ermittelt. Es gibt keine zweite Chance – das unterlegene Team scheidet offiziell aus dem Wettbewerb aus. Die erstgenannten Klubs haben den Heimvorteil, um diese historischen Duelle vor ihren leidenschaftlichen Fans auszutragen.