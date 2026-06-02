Steffen Freund: England hat bei der WM 2026 bessere Chancen als Deutschland

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Steffen Freund: England hat bei der WM 2026 bessere Chancen als Deutschland

Der ehemalige Mittelfeldspieler von Tottenham und Borussia Dortmund, Steffen Freund, hat die Chancen der englischen Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft 2026 hoch eingeschätzt. Er ist der Meinung, dass die „Three Lions“ in Bezug auf Kaderbreite und Qualität derzeit besser aufgestellt sind als Deutschland. Freund nannte die große Auswahl an Spielern als entscheidenden Vorteil für England. Dies berichtet Goal.com .

Im Gespräch über die Ernennung von Thomas Tuchel sprach der ehemalige deutsche Nationalspieler eine Schwäche des Trainers an. Laut Freund könnten Tuchels Probleme beim Aufbau persönlicher Beziehungen zu den Spielern dem Team in entscheidenden Momenten schaden. Er verwies auf das Beispiel Bayern München und betonte, dass Vincent Kompany in der Kommunikation mit den Spielern bessere Ergebnisse erzielt als Tuchel.

„Englands Chancen, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, sind eindeutig höher als die von Deutschland. In Deutschland wird noch über den Kader diskutiert, während es für Tuchel in England eine sehr schwierige Aufgabe sein wird, 26 Spieler auszuwählen, weil es so viele Optionen gibt“, erklärte Freund.

Er äußerte sich zudem kritisch zum aktuellen Zustand der deutschen Nationalmannschaft. Trotz Talenten wie Jamal Musiala und Florian Wirtz sagte er, dass die Mannschaft von Julian Nagelsmann gegen Schwergewichte wie Brasilien oder Frankreich Schwierigkeiten haben könnte, die Balance zu halten. Laut Freund wird der Teamgeist bei einem langen Turnier der wichtigste Faktor sein.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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