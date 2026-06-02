Transfergerüchte ranken sich erneut um Eldor Shomurodov, den Stolz des usbekischen Fußballs und den besten Torschützen in der Geschichte unserer Nationalmannschaft. Nach dem Ende der FIFA-WM 2026 könnte unser talentierter Stürmer vor einem Wendepunkt in seiner Vereinskarriere stehen.

Nachdem er die vergangene Saison in der türkischen Süper Lig als Leistungsträger beendet hat, ist unser 30-jähriger Stürmer in den Fokus wohlhabender saudi-arabischer Klubs gerückt. Dies berichtet die renommierte Publikation Metaratings .

Insidern zufolge ist Shomurodov bereit, einen Wechsel ernsthaft in Betracht zu ziehen, sollte ein finanziell und sportlich deutlich attraktiveres Angebot aus Saudi-Arabien eingehen. Derzeit ist Eldor mit den Bedingungen in der Türkei vollauf zufrieden, weshalb er nur bei einem signifikant besseren Angebot zustimmen würde.

Die Forderungen des Torjägers und die Pläne des Klubs

Aktuellen Informationen zufolge fordert Eldor Shomurodov von interessierten Vereinen ein Nettogehalt von genau 3 Millionen Euro pro Jahr.

Die Führung seines aktuellen Klubs, Istanbul Başakşehir, möchte den usbekischen Stürmer nicht so einfach ziehen lassen. Die Istanbuler streben einen Nettogewinn von mindestens 8,5 Millionen Euro aus diesem Transfer an.

Phänomenale Saison in der Türkei und Marktwertsteigerung

Es ist kein Zufall, dass Eldor in Saudi-Arabien so begehrt ist. In der vergangenen Saison erzielte unser Landsmann 22 Treffer und wurde Torschützenkönig der türkischen Süper Lig. Seine Produktivität war der Hauptgrund dafür, dass Istanbul Başakşehir unter die ersten fünf kam und sich für die UEFA Conference League qualifizierte.

Zur Erinnerung: Nach fast fünf Jahren in der italienischen Serie A wurde Eldor zunächst für 3 Millionen Euro an den türkischen Klub ausgeliehen. Später, Transfermarkt bestätigte, dass die Türken weitere 2,8 Millionen Euro an die Roma zahlten, um den Stürmer fest zu verpflichten und einen Vertrag bis Mitte 2029 zu unterzeichnen. Nach diesem Erfolg stieg Eldors Marktwert um weitere 2 Millionen auf insgesamt 7 Millionen Euro. erreicht.

Von Mash'al zu den Gipfeln Europas: Ein historischer Weg

Eldors Weg im Profifußball begann bei unseren Klubs Mash'al und Bunyodkor. 2017 wechselte er zum russischen Klub Rostov, wo er unter dem renommierten Experten Valery Karpin zum Star aufstieg.

Im Herbst 2020 holte ihn Italiens ältester Klub, Genoa, in die Serie A. Nach 8 Toren in seiner Debütsaison wurde unser Stürmer vom berühmten Hauptstadtklub Roma verpflichtet. Als Teil des Kaders der Römer wurde Eldor 2022 der erste usbekische Fußballer, der einen europäischen Titel gewann, als er die historische erste Saison der UEFA Conference League für sich entschied. Danach spielte er auf Leihbasis für die Serie-A-Klubs Spezia und Cagliari.

Legendäre Bilanz für die Nationalmannschaft: Eldor Shomurodov hat bisher 91 offizielle Länderspiele für Usbekistan bestritten, dabei 44 Tore erzielt und bleibt der absolute Rekordhalter in der Geschichte des Teams.

Wir wünschen unserem Landsmann viel Erfolg bei der kommenden Weltmeisterschaft und in seiner weiteren Karriere. Verfolgen Sie bald neue Transferdetails auf Zamin!