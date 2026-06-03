Real Madrid findet Konkurrenten für Trent Alexander-Arnold

Real Madrid plant die Verpflichtung eines neuen Rechtsverteidigers, der in der nächsten Saison mit Trent Alexander-Arnold konkurrieren soll. Der spanische Gigant zieht Inter-Verteidiger Denzel Dumfries in Betracht. Gleichzeitig hat der Verein die Verhandlungen für den Transfer von Liverpool-Innenverteidiger Ibrahima Konate intensiviert. Die Madrilenen planen, beide Transfers vor Beginn der Weltmeisterschaft 2026 abzuschließen. Dies berichtet Goal.com .

Wie die Marca berichtet, ergreift Real Madrid Maßnahmen zur Stärkung der Defensive nach Trent Alexander-Arnolds wechselhafter Debütsaison. In der vergangenen Spielzeit teilte sich der 27-Jährige die rechte Seite mit Dani Carvajal, doch nach dem Vertragsende und dem Abgang der spanischen Legende entstand eine große Lücke. Trent kam auf 30 Einsätze und 5 Vorlagen, wurde jedoch durch Muskelverletzungen ausgebremst.

Erschwerend kommt hinzu, dass Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel Trent überraschend aus dem WM-Kader strich und stattdessen Tino Livramento nominierte. Aus diesem Grund hat sich der "Königliche Klub" auf Denzel Dumfries als zuverlässige Alternative festgelegt. Trotz eines bis 2028 laufenden Vertrags bei Inter ist der italienische Verein bereit, den 30-jährigen Niederländer für eine geringere Ablöse ziehen zu lassen.

Parallel dazu konzentriert sich Real Madrid auf den Transfer von Ibrahima Konate, um die Innenverteidigung zu festigen. Der Liverpool-Verteidiger hat eine Vertragsverlängerung abgelehnt, was die seit Februar laufenden Verhandlungen beschleunigt hat. Interessanterweise ist Kylian Mbappe aktiv an diesem Transfer beteiligt. Der Stürmer, der sich bei der französischen Nationalmannschaft befindet, versucht seinen Landsmann von einem Wechsel nach Spanien zu überzeugen. Konate scherzte: "Mbappe ruft mich alle zwei Stunden an."

Diese Transferoperationen wurden auch von Jose Mourinho gebilligt, der nach den Präsidentschaftswahlen das Team übernehmen soll. Die Führung von Real Madrid möchte beide Spieler vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada offiziell unter Vertrag nehmen, um mit einem komplett formierten Kader in die neue Saison zu starten.