Lionel Messi mit dem prestigeträchtigen internationalen Preis der Prinzessin von Asturien ausgezeichnet

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Lionel Messi mit dem prestigeträchtigen internationalen Preis der Prinzessin von Asturien ausgezeichnet

Eine der größten Persönlichkeiten der Fußballgeschichte, der legendäre Stürmer Lionel Messi, der derzeit für den MLS-Klub Inter Miami und die argentinische Nationalmannschaft spielt, hat eine weitere hohe Auszeichnung erhalten. Der virtuose Fußballer wurde zum Preisträger des renommierten Prinzessin-von-Asturien-Preises für Sport 2026 ernannt.

Herzliche Glückwünsche an den ehemaligen Kapitän des FC Barcelona

Nach diesem freudigen Ereignis stand auch der FC Barcelona, der katalanische Klub, in dem Lionel Messi die glanzvollsten Jahre seiner Karriere verbrachte, nicht abseits und gratulierte seinem ehemaligen Spieler offiziell über die sozialen Medien.

Die herzliche Botschaft der Katalanen lautete wie folgt:

Wir gratulieren Lionel Messi herzlich zum Gewinn des Prinzessin-von-Asturien-Preises für Sport 2026. Dies ist eine verdiente Anerkennung für Ihr legendäres und unvergessliches Vermächtnis beim FC Barcelona sowie für Ihre einzigartige und unvergleichliche Karriere, die von großen Triumphen in unseren Farben gekrönt ist.

Geschichte des Preises: Eine seltene Errungenschaft in der Fußballwelt

Dieser internationale Preis genießt nicht nur im Fußball, sondern in der gesamten Sportwelt höchstes Ansehen. Ein Blick auf die jüngsten Preisträger bestätigt, wie hoch dieser Preis geschätzt wird:

  • Im Jahr 2025: Diese prestigeträchtige Auszeichnung ging an die Amerikanerin Serena Williams, eine lebende Legende des Tennis.

  • Unter den Fußballern: Es war viele Jahre her, dass Fußballer diesen Preis gewannen. Zuletzt wurden 2012 die spanischen Fußballstars – der legendäre Torhüter Iker Casillas und der meisterhafte Mittelfeldspieler Xavi – mit dieser Auszeichnung geehrt. Jahre später hat Messi diesen Preis in die Welt des Fußballs zurückgeholt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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