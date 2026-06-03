Borussia Dortmund steigt in Rennen um Everton-Mittelfeldspieler ein

Der deutsche Klub Borussia Dortmund hat ernsthaftes Interesse an Tim Iroegbunam bekundet, der in der englischen Premier League mit starken Leistungen auf sich aufmerksam macht. Der talentierte 22-Jährige hat das Interesse mehrerer europäischer Top-Klubs geweckt, und sowohl Dortmund als auch Stuttgart planen nun, ihn zu verpflichten. Goal.com berichtet .

Laut SportsBoom hat die Führung von Borussia Dortmund Iroegbunam auf ihre Transferliste für den Sommer gesetzt. Der Bundesligist möchte seinen Kader sowohl für die nationale Meisterschaft als auch für die Champions League verstärken und sieht in diesem robusten Mittelfeldspieler einen idealen Kandidaten.

Nachdem der junge Star in der vergangenen Saison in allen Wettbewerben 31 Spiele absolviert und drei Torvorlagen geliefert hatte, rückte er in den Fokus zahlreicher Scouts. Auch der VfB Stuttgart mischt im Werben um den Spieler aktiv mit, doch Everton möchte seinen aufstrebenden Star nicht abgeben.

Aktuell hat der Klub aus Merseyside die volle Kontrolle über die Situation, da Iroegbunams Vertrag bis 2027 läuft. Unter Trainer David Moyes ist er zum Stammspieler geworden und stand in dieser Saison bereits 18-mal in der Startelf. Der Spieler selbst ist mit seiner Situation zufrieden und möchte dort bleiben, wo ihm Einsatzzeiten garantiert sind.

Obwohl Everton den Spieler nicht verkaufen möchte, könnten Verhandlungen aufgenommen werden, sollte ein finanziell sehr attraktives Angebot eingehen. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob Borussia Dortmund bereit ist, eine solch hohe Ablösesumme zu zahlen.