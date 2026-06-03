Arsenal überholt Bayern im Rennen um Nathaniel Brown

Der Londoner Klub Arsenal hat sich im Kampf um Eintracht Frankfurts Verteidiger Nathaniel Brown an die Spitze gesetzt und den FC Bayern überholt. Die Gunners sind Berichten zufolge bereit, die hohe Ablösesumme für den Bundesliga-Star zu zahlen, um ihre Defensive zu verstärken, wie Goal.com berichtet. berichtet .

Die Führung des FC Bayern und Sportdirektor Max Eberl zeigen seit Langem Interesse an dem 22-jährigen Linksverteidiger. Laut Bild fordert Eintracht jedoch mindestens 65 Millionen Euro für seinen Spieler. Diese Summe gilt für die Münchner als zu hoch, da der Klub nach den Ausgaben der letzten Transferperioden sein Budget vorsichtig verwalten muss.

Mikel Artetas Mannschaft wirkt hingegen finanziell deutlich stärker. Arsenal will durch die Verpflichtung von Nathaniel Brown, der einen modernen und offensiven Stil pflegt, die Konkurrenz auf der linken Seite verschärfen. Laut The Athletic steht der Spieler ganz oben auf der Wunschliste des Londoner Klubs.

In der Saison 2025/26 kam Nathaniel Brown in allen Wettbewerben auf 42 Einsätze, wobei er vier Tore erzielte und sechs Vorlagen lieferte. Da Eintracht in der Bundesliga nur Achter ist und die europäischen Plätze verpasst hat, zeigt der Spieler selbst eine klare Tendenz zum Wechsel in die englische Premier League.

Damit der FC Bayern diesen Transfer realisieren kann, müssten zunächst Verteidiger wie Alphonso Davies oder Hiroki Ito verkauft werden. Eintracht hingegen strebt einen enormen Gewinn mit einem Spieler an, der 2024 für lediglich 3 Millionen Euro verpflichtet wurde.