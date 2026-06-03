Die talentiertesten jungen Spieler für die Weltmeisterschaft vorgestellt

Nur noch wenige Tage bis zum Start der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die von Millionen Fans weltweit sehnsüchtig erwartet wird. In dieser spannenden Zeit hat eine der angesehensten Publikationen der Sportwelt, ESPN eine faszinierende Analyseliste für WM-Fans präsentiert. Die Experten der Publikation haben ein Ranking der besten U-21-Spieler erstellt, die am kommenden Turnier teilnehmen und mit ihren Leistungen alle Blicke auf sich ziehen sollen.

An der Spitze der Liste steht das spanische Wunderkind — Lamine Yamal!

Wie erwartet wird die Spitzenposition des Rankings vom derzeit hellsten Phänomen im Weltfußball und der spanischen Nationalmannschaft eingenommen, Lamine Yamal . Obwohl er erst 18 Jahre alt ist, gilt der Flügelspieler, der sich bereits auf der großen Bühne bewiesen hat, als der wichtigste junge Star des kommenden Turniers.

Den zweiten Platz belegte die Hoffnung des türkischen Fußballs, der talentierte Mittelfeldspieler Arda Güler, während João Neves von der portugiesischen Nationalmannschaft die Top drei komplettierte.

10 junge Stars, die bei der WM glänzen könnten

Laut ESPN sieht die TOP-10-Liste der besten und talentiertesten jungen Spieler für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wie folgt aus:

Lamine Yamal (18 Jahre, Spanien) Arda Güler (21 Jahre, Türkei) João Neves (21 Jahre, Portugal) Pau Cubarsí (19 Jahre, Spanien) Nico Paz (21 Jahre, Argentinien) Désiré Doué (21 Jahre, Frankreich) Kenan Yıldız (21 Jahre, Türkei) Warren Zaïre-Emery (20 Jahre, Frankreich) Lennart Karl (18 Jahre, Deutschland) Yan Diomand (19 Jahre, Elfenbeinküste)

Am Vorabend einer historischen WM

Erwähnenswert ist, dass die bevorstehende FIFA-Weltmeisterschaft 2026 einen völlig neuen und einzigartigen Platz in der Fußballgeschichte einnehmen wird. Zum ersten Mal wird das Turnier in einem erweiterten Format mit genau 48 Nationalmannschaften ausgetragen.

Turnierkalender: Das prestigeträchtigste Fußballfest des Planeten beginnt am 11. Juni und dauert bis zum 19. Juli . Bei diesen Spielen, die in drei großen nordamerikanischen Ländern — den USA, Kanada und Mexiko — ausgetragen werden, werden zweifellos neue Namen und junge Talente die Weltbühne des Fußballs betreten.

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