Hansi Flick zum La Liga Trainer der Saison ernannt

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Hansi Flick zum La Liga Trainer der Saison ernannt

Wunderbare Nachrichten von den spanischen Rasenplätzen sorgen für echte Festtagsstimmung bei den katalanischen Fußballfans und Millionen treuen Anhängern des Großklubs. Nach Auswertung des vergangenen Fußballjahres durch die La Liga wurde Barcelonas meisterhafter Trainer Hansi Flick offiziell zum besten Cheftrainer der Saison gekürt.

Dank seines überragenden taktischen Wissens und seiner eisernen Disziplin hat der erfahrene deutsche Spezialist die Blaugrana wieder zu großen Triumphen geführt.

Erstaunliche Zahlen und ein historischer Rekord

Unter Flicks Führung zeigte Barcelona in der aktuellen nationalen Meisterschaft absolute Dominanz. Die faszinierenden Statistiken der Saison dürften jeden Fußballfan begeistern:

  • Punktzahl: Die Katalanen beendeten die Saison als Meister mit genau 94 Punkten und ließen ihren Erzrivalen Real Madrid auf dem zweiten Platz mit 8 Punkten Rückstand hinter sich.

  • Torfestival: Das Team erzielte in 38 Spieltagen genau 95 Tore und gab nur in 6 Spielen Punkte ab.

  • Absoluter Rekord: Barcelona schrieb ein neues Kapitel in der Geschichte der La Liga – als erstes Team gewannen sie alle Heimspiele (im Camp Nou) in einer einzigen Saison!

Zweiter Titel in Folge und eine glänzende Zukunft

Der 61-jährige Professor des deutschen Fußballs, Hansi Flick, gewann diese prestigeträchtige Auszeichnung zum zweiten Mal in Folge und bewies erneut seine Klasse. Er steht seit Sommer 2024 an der Spitze des katalanischen Giganten.

Wichtige Neuigkeit: Voll zufrieden mit den phänomenalen Ergebnissen des Trainers verlängerte die Klubführung seinen Vertrag kürzlich bis 2028 . Dies verspricht den Fans auch in Zukunft zahlreiche Pokale und schöne Siege.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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