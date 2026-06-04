Bernardo-Silva-Transfer: Barcelona muss warten

Barcelona hat die Verpflichtung von Bernardo Silva zu seinem primären Transferziel gemacht, doch der Prozess dürfte sich zu einem langwierigen Wartespiel entwickeln. Der erfahrene Fußballer hat es nicht eilig, eine Entscheidung über seinen nächsten Schritt zu treffen. Der Spielerberater Jorge Mendes erklärte im Gespräch mit Transfer-Experte Fabrizio Romano: „Bernardo wird seine endgültige Entscheidung nach der Weltmeisterschaft treffen“, wie Goal.com berichtet .

Laut den Informationen von Fabrizio Romano ist der Kampf um den versierten Spielmacher weiterhin offen. Nach einer erfolgreichen neunjährigen Karriere bei Manchester City zieht der portugiesische Nationalspieler, der nun vereinslos ist, einen Wechsel nach Spanien vor. In der Barcelona-Zentrale sind alle Vorbereitungen getroffen: Laut RAC1 Radio hat Cheftrainer Hansi Flick der Verpflichtung des 31-jährigen Fußballers bereits zugestimmt.

Mundo Deportivo fügt hinzu, dass Barcelona als Hauptfavorit in diesem Transferrennen gilt. Bernardo Silva hat signalisiert, dass er bereit ist, eine erhebliche Gehaltskürzung für einen Wechsel zum Camp Nou in Kauf zu nehmen. Das Auftauchen eines so hochkarätigen vereinslosen Spielers auf dem Markt hat jedoch auch die Aufmerksamkeit anderer Top-Klubs erregt. Derzeit kämpfen auch Atletico Madrid und Juventus ernsthaft um den Spieler.

Bernardo Silva spielt seit 2017 im Etihad Stadium und spielte eine Schlüsselrolle bei der Schaffung der goldenen Ära des Teams unter Pep Guardiola. Im April bestätigten der Klub und der Spieler offiziell, dass sie sich am Ende der Saison trennen würden. Als Silva sich von den Manchester City-Fans verabschiedete, betonte er, dass die gemeinsam erzielten Erfolge für immer in seinem Herzen bleiben würden.