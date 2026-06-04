Oliver Glasner führt 6-stündige Gespräche mit Milan

Der österreichische Experte Oliver Glasner ist zum Hauptkandidaten für das Amt des neuen Cheftrainers von Milan aufgestiegen. Berichten zufolge führte der Trainer ein langes Gespräch mit Klubbesitzer Gerry Cardinale und Berater Zlatan Ibrahimovic. Das in Deutschland stattfindende Treffen dauerte fast sechs Stunden, wobei die Parteien die zukünftigen Projekte des Klubs diskutierten. Dies berichtet Goal.com Bericht .

Die Aussicht, einen der renommiertesten Vereine Europas zu trainieren, erscheint Glasner sehr attraktiv. Der 51-jährige Trainer, der in Österreich, Deutschland und England Erfolge feierte, ist nun bereit, sich in der Serie A zu beweisen. Die Führung von Milan sucht nach einem Trainer mit moderner taktischer Philosophie und internationaler Erfahrung als Ersatz für Massimiliano Allegri.

Oliver Glasner gewann während seiner Karriere mit Eintracht Frankfurt die Europa League und erzielte auch mit Crystal Palace positive Ergebnisse. Sein Ansehen auf der internationalen Bühne war einer der Hauptfaktoren, die die Aufmerksamkeit der Mailänder Führung erregten. Die 'Rossoneri' sind in diesem Rennen jedoch nicht allein.

Auch der englische Klub Fulham möchte Glasner verpflichten. Sollte der aktuelle Trainer Marco Silva zu Benfica wechseln, sehen die Londoner Glasner als Hauptnachfolger. Diese Situation könnte die Mailänder Führung zwingen, die Verhandlungen zu beschleunigen.

Milan hat noch keine offizielle Erklärung zum Trainerthema abgegeben, doch wird erwartet, dass die Situation in den kommenden Wochen geklärt wird. Glasners Entscheidung hängt von der Attraktivität des Mailänder Projekts und den finanziellen Aspekten des Angebots von Fulham ab.