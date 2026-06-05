Laut dem ehemaligen englischen Mittelfeldspieler Peter Reid hat sich Declan Rice in die Riege der besten zentralen Spieler in der Fußballgeschichte des Landes eingereiht. Er betonte, dass der Arsenal-Star dank seiner Spielweise und Führungsqualitäten das Niveau von Legenden wie Steven Gerrard und Bryan Robson erreicht hat. Dies berichtet Goal.com Bericht .

Der derzeit 27-jährige Declan Rice gilt als Hauptkandidat für die Kapitänsbinde der englischen Nationalmannschaft in der Zukunft. Obwohl der Bayern-Stürmer Harry Kane diese Rolle derzeit innehat, gehen Experten davon aus, dass die Kapitänsbinde bald an den Anführer im Zentrum des Spielfelds übergehen wird.

Declan Rice, der für 105 Millionen Pfund zu Arsenal wechselte, bleibt der teuerste Fußballspieler in der britischen Geschichte. Laut Peter Reid liegt sein Wert auf dem heutigen Transfermarkt bereits über 150 Millionen Pfund. Er hilft seinem Team, bei großen Turnieren wie der Premier League und der Champions League hohe Ergebnisse zu erzielen.

"Bryan Robson war ein Spieler der Weltklasse. Wenn ich Declan Rice in einem Atemzug mit ihm nenne, zeigt das, wie hoch mein Respekt vor ihm ist. Er ist derzeit einer der komplettesten Mittelfeldspieler der Welt", fügte Reid hinzu.

Declan Rice wird nicht nur auf Klubebene, sondern auch bei der Weltmeisterschaft 2026 als Hauptstütze der englischen Nationalmannschaft erwartet. Seine Nominierung für den Ballon d'Or unterstreicht zudem die hohe Entwicklungsgeschwindigkeit des Spielers.