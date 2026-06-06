Real Madrid-Präsident Florentino Perez gab eine klare und entschiedene Antwort auf Fragen von Medienvertretern bezüglich der Zukunft der derzeit hellsten Stars des Klubs: des linken Flügelspielers Vinicius Junior, des französischen Stürmers Kylian Mbappe und des talentierten englischen Mittelfeldspielers Jude Bellingham.

Als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im Weltfußball setzte Perez mit dieser Aussage allen Gerüchten auf dem Transfermarkt ein Ende. Sein in der renommierten AS veröffentlichtes Interview löste schnell breite Diskussionen unter den Fans des "Königlichen Klubs" aus.

"Sie bei uns zu haben, ist ein großes Glück!"

Während des Gesprächs mit Journalisten hob Florentino Perez zunächst Kylian Mbabbes Talent hervor und verbarg seine hohen Erwartungen an ihn nicht.

"Mbappe ist einer der stärksten Spieler der Welt. Ein Blick auf seine Produktivität und Statistik genügt, um zu verstehen, mit welchem phänomenalen Akteur wir arbeiten. Niemand sollte den Status eines Fußballers auf so hohem Niveau anzweifeln. Kylian wird erhebliche Vorteile bei der Erreichung unserer gemeinsamen Ziele bringen. Ich bin zuversichtlich, dass er im Trikot von Real Madrid große Siege und Trophäen erringen wird", sagte der Klubpräsident.

Danach stellten Medienvertreter dem Klubbesitzer die strategische Frage, die die Fans am meisten interessiert: "Werden wir Mbappe, Vinicius und Bellingham in den kommenden Spielen gleichzeitig in der Startelf sehen?"

Als Antwort betonte Florentino Perez, dass keine internen Konflikte oder Abgänge im Team erwartet werden:

"Wir sprechen hier von Besitzern außergewöhnlich einzigartigen Talents. Sie sind Spieler, von denen jeder große Klub der Welt träumt, sie zu verpflichten. Dass ein solches Trio für unser Team spielt, ist ein großes Glück für Real. Ich sage entschieden, dass alle in Madrid bleiben und ihre Karrieren hier fortsetzen werden."

Großartiges Trio: Die magischen Zahlen der vergangenen Saison

Die Produktivitätsstatistiken dieser drei Fußballer, die zum Kader der "Santiago Bernabeu"-Besitzer gehören, beweisen, wie sehr sie zum Erfolg des Klubs in der letzten Saison beigetragen haben:

Spieler und Position Spiele Tore Vorlagen Vinicius Junior (Flügelspieler) 53 22 12 Kylian Mbappe (Stürmer) 44 42 7 Jude Bellingham (Mittelfeldspieler) 40 8 5

Redaktioneller Hinweis: Florentino Perez demonstriert einmal mehr die Früchte seiner großen Transferpolitik. Drei Ballon-d'Or-Kandidaten im Kader zu halten und ihre Zukunft mit Madrid zu verknüpfen, ist nur einem mächtigen Klub wie Real vorbehalten. Dieses großartige Trio wird in den kommenden Saisons zweifellos zum Albtraum für die gegnerischen Abwehrreihen werden. Die Fans warten gespannt darauf, wie der neue Cheftrainer von Real diese Stars auf dem Feld positionieren wird.

Verfolgen Sie stets die neuesten Insider-News aus dem Lager des "Königlichen Klubs", heiße Transfermarkt-Neuigkeiten und exklusive Artikel über das Leben der Weltfußball-Stars mit uns auf den Zamin-Seiten!