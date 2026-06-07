Estevao Willian über verpasste WM 2026: „Ich habe in den Armen meiner Eltern geweint“

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Estevao Willian über verpasste WM 2026: „Ich habe in den Armen meiner Eltern geweint“

Chelsea-Juniorstar Estevao Willian sprach offen über die schwere Verletzung, die seinen Traum zerstörte, mit der brasilianischen Nationalmannschaft an der WM 2026 teilzunehmen. Das 19-jährige Talent wäre sicher in den Kader der „Seleção“ unter Carlo Ancelotti berufen worden, doch ein ernstes Muskelproblem verhinderte sein Debüt auf der Weltbühne. Laut Goal.com berichtet .

Der junge Stürmer hatte an allen Qualifikationsspielen teilgenommen und sollte zu einer Schlüsselfigur im Turnier werden, das von den USA, Mexiko und Kanada ausgerichtet wird. Doch eine im Spiel gegen Manchester United in der englischen Premier League erlittene Verletzung änderte alles. „In der WM zu spielen ist ein wahr gewordener Traum, das will jeder. Besonders weil ich am gesamten Prozess beteiligt war, hat es große Trauer in meinem Herzen ausgelöst“, sagte er gegenüber ESPN.

Estevao erinnerte sich an die Momente, in denen ihm die Schwere der Situation klar wurde. Das medizinische Team von Chelsea rief seine Familie herbei, um die Nachricht zu überbringen. Untersuchungen ergaben, dass der Fußballer einen kompletten Riss der hinteren Oberschenkelmuskulatur erlitten hatte. „Als der Arzt bat, meine Eltern zu holen, um die Ergebnisse mitzuteilen, ahnte ich, dass etwas Schlimmes passiert war. Ich war schockiert, als ich hörte, dass es eine Verletzung vierten Grades war“, fügte der Spieler hinzu.

Diese Verletzung war nicht nur für den Spieler, sondern auch für den Klub kostspielig. Estevao konnte Chelseas Interimstrainer Calum MacFarlane am Saisonende nicht unterstützen. Der brasilianische Flügelspieler verpasste auch das gegen Manchester City verlorene FA-Cup-Finale. Infolgedessen verpasste der Londoner Klub die Qualifikation für europäische Wettbewerbe in der nächsten Saison.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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