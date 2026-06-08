Es bleibt nur noch sehr wenig Zeit bis zu dem historischen Moment, auf den die gesamte usbekische Nation und Millionen lokaler Fußballfans seit Jahren sehnsüchtig warten. Unsere Vertreter setzen die intensive Vorbereitung auf die prestigeträchtige Weltmeisterschaft in der finalen Phase fort. Heute werden die "Weißen Wölfe" unter der Führung von Fabio Cannavaro jenseits des Ozeans in der prachtvollen Stadt New York in einem äußerst ernsthaften Freundschaftsspiel gegen eine der mächtigsten und renommiertesten Größen Europas – die niederländische Nationalmannschaft – antreten. Diese Begegnung dient unseren Landsleuten als letzte und wichtigste Bewährungsprobe, um ihre Stärken und Möglichkeiten vor der bevorstehenden WM zu testen.

Über den folgenden speziell integrierten Spielplan können Sie sich ausführlich über die Anstoßzeit dieser historischen Begegnung und die Gegner unserer Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft informieren:

DIE LETZTE BEWÄHRUNGSPROBE UNSERER NATIONALMANNSCHAFT UND DIE WM-2026-GRUPPE

Zeit des heutigen Testspiels Spielort Unsere Gegner im WM-2026-Turnier (Gruppe K) Taschkenter Zeit:

um 23:45 Uhr Anstoß. USA, New York City.

(Arena im Fokus der Weltöffentlichkeit) Portugal — Die Heimat von Cristiano Ronaldo, eine europäische Großmacht.



Kolumbien — Ein leidenschaftlicher Vertreter Südamerikas.



DR Kongo — Eine physisch starke afrikanische Mannschaft.

Diese Begegnung ist für den Trainerstab die letzte Gelegenheit, den physischen und taktischen Zustand der Spieler auf ein ideales Niveau zu bringen.

Der große Kampf jenseits des Ozeans und die Gebete von Millionen

Die Teilnahme der "Weißen Wölfe" an diesem prestigeträchtigen Turnier wird zweifellos eine neue Ära für den usbekischen Fußball einläuten. Bedenkt man, dass unsere Vertreter in der WM-Gruppe K auf formidable Gegner wie Portugal und Kolumbien treffen werden, wird die heutige Partie gegen das Land der Tulpen eine wahre Schule der Härte für unsere Jungs sein. Unsere Fußballer werden auf den Feldern New Yorks nicht nur ihr Können unter Beweis stellen, sondern auch alle Kräfte mobilisieren, um die Ehre ihrer gesamten Heimat zu verteidigen.

Zamin-Kommentar: Allein die Tatsache, dass die usbekische Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft erreicht hat, ist die Erfüllung eines großen Märchens. Die Ankunft der Weltfußball-Legende Fabio Cannavaro als Cheftrainer und seine Vermittlung taktischen Wissens an unsere Spieler werden im heutigen Spiel gegen die Niederlande deutlich sichtbar sein. Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullaev und unsere anderen Stars müssen heute zeigen, wie man unter intensivem Druck spielt. Der Kraftvergleich mit den Schützlingen von Ronald Koeman war die richtige Wahl, bevor man auf Giganten wie Portugal und Kolumbien trifft. Heute Nacht wird ganz Usbekistan wach bleiben und seine Favoriten vor den Bildschirmen unterstützen. Unser Glaube und unsere Gebete sind bei euch, Jungs!

Verfolgen Sie Text- und Live-Übertragungen des Spiels unserer Nationalmannschaft gegen die Niederlande, exklusive Meinungen nach dem Spiel und WM-2026-Tagebücher immer mit uns auf den Zamin-Seiten!