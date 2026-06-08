Juventus findet neuen Stürmer als Ersatz für Dusan Vlahovic

Der Turiner Klub Juventus arbeitet an der Suche nach einem würdigen Nachfolger für Stürmer Dusan Vlahovic. Berichten zufolge stehen die italienischen Giganten kurz vor der Verpflichtung eines ehemaligen Bundesliga-Stars. Laut Goal.com Bericht .

Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat der Stürmer von Atletico Madrid, Alexander Sørloth, die Aufmerksamkeit des Turiner Klubs erregt. Derzeit verhandeln die Klubs über die Transfersumme. Der ehemalige RB-Leipzig-Stürmer, der 2024 für 32 Millionen Euro von Real Sociedad nach Madrid wechselte, erzielte in 107 Spielen für Atletico Madrid 44 Tore.

Die Juventus-Führung bereitet sich durch diesen Transfer auf den Abgang von Dusan Vlahovic vor, dessen Vertrag ausläuft. Berichten zufolge konnten sich der für 85 Millionen Euro gekaufte serbische Stürmer und der Klub nicht über das Gehalt einigen. Der 26-jährige Spieler wird voraussichtlich als Free Agent den Verein verlassen, wobei Klubs wie Bayern München und Barcelona Interesse zeigen.

Darüber hinaus muss der Turiner Klub den Transfer von Lois Openda abschließen. Aufgrund einer Klausel im Vertrag ist Juventus verpflichtet, den Spieler für mehr als 40 Millionen Euro von RB Leipzig zu kaufen, da man in der Serie A unter die ersten Zehn kam. Aufgrund von Opendas schwachen Leistungen wird jedoch gesagt, dass er den Verein bald verlassen und zu Eintracht Frankfurt wechseln könnte.

Die Verstärkung der Offensive ist zur Hauptaufgabe für Juventus geworden, der die letzte Saison auf dem sechsten Platz beendete und die Champions-League-Qualifikation verpasste. Die Tatsache, dass Alexander Sørloth einen Vertrag bei Atletico Madrid bis 2028 hat, könnte den Transferprozess etwas erschweren.