Cristiano Ronaldo und Portugals WM-Chancen

Während sich Cristiano Ronaldo auf seine sechste Weltmeisterschaft vorbereitet, bleiben Fragen darüber, wie lange der legendäre Stürmer sein hohes Niveau halten kann, weiterhin aktuell. Sein ehemaliger Teamkollege Beto äußerte sich zur Langlebigkeit des 41-jährigen Stars und zu Portugals Chancen, die prestigeträchtigste Trophäe im internationalen Fußball zu gewinnen. Dies berichtet Goal.com Bericht .

Mit der näher rückenden WM 2026, die von den USA, Kanada und Mexiko ausgerichtet wird, liegt der Fokus auf dem Superstar von Al-Nassr. Beto, ein ehemaliges Mitglied der portugiesischen Nationalmannschaft, glaubt, dass dieses Turnier zwar Ronaldos letzte WM sein könnte, seine internationale Karriere jedoch nicht vollständig enden wird. Beto spielte einst mit einem jungen Ronaldo bei Sporting CP.

"Diese Weltmeisterschaft wird die letzte für Cristiano sein, aber ich weiß nicht, ob es sein letztes großes Turnier sein wird. Denn er kümmert sich sehr gut um sich selbst und ist seiner Sache stark verpflichtet. Er kann im Strafraum immer noch einen großen Unterschied machen und Portugal helfen. Allerdings gewinnt niemand allein; das Mannschaftsspiel muss ebenfalls auf hohem Niveau sein", sagte Beto.

Portugal tritt mit einem der talentiertesten Kader seiner Geschichte an. Die Schützlinge von Roberto Martinez wollen ein besseres Ergebnis als den dritten Platz im Jahr 1966 erzielen. Laut Beto gelten neben Portugal auch die Nationalmannschaften von Spanien, Frankreich, Argentinien, Deutschland und England als Hauptfavoriten.

Zur Erinnerung: Portugal trifft in der Gruppenphase auf die DR Kongo, Usbekistan und Kolumbien. Für Cristiano Ronaldo, den fünfmaligen Gewinner des Ballon d'Or, könnte dieses Turnier die letzte Chance sein, die einzige fehlende Trophäe in seiner reichen Sammlung zu gewinnen.