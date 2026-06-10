Vincent Kompany ändert seine Meinung: Alphonso Davies könnte den FC Bayern verlassen

Der Abschied von Alphonso Davies beim FC Bayern München wird immer wahrscheinlicher. Wie die Sport Bild berichtet, haben saudi-arabische Klubs Kontakt zum deutschen Rekordmeister und dem kanadischen Spieler bezüglich eines Transfers im kommenden Sommer aufgenommen. Es heißt, dass in München bereits Gespräche über mögliche Transfermodalitäten stattgefunden haben. Dies berichtet Goal.com .

Obwohl Davies seinen Vertrag beim FC Bayern Anfang 2025 bis 2030 verlängert hatte, ist seine Zukunft in München zuletzt Gegenstand intensiver Diskussionen. Das Jahresgehalt des Spielers von 15 Millionen Euro und seine ständigen Verletzungen haben die Vereinsführung dazu veranlasst, über einen Verkauf des Linksverteidigers nachzudenken.

Seit er sich im Frühjahr 2025 eine schwere Knieverletzung zugezogen hat, kämpft Alphonso Davies darum, seine alte Form wiederzufinden. Aufgrund wiederkehrender Muskelverletzungen fiel er lange aus, und es wird sogar erwartet, dass er die Weltmeisterschaft mit der kanadischen Nationalmannschaft aufgrund seiner jüngsten Verletzung verpassen wird.

Infolgedessen hat Cheftrainer Vincent Kompany seine Meinung geändert. Der Trainer, der Davies zuvor unterstützte, hat nun die Verpflichtung eines neuen Linksverteidigers zur Priorität für das Team erklärt. Bayern hat signalisiert, dass sie bei einem passenden Angebot gesprächsbereit sind.

Die unbegrenzten finanziellen Möglichkeiten der saudi-arabischen Klubs könnten diesen Transfer beschleunigen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass der 25-Jährige einem Wechsel in die Saudi Pro League zustimmen würde, da er immer noch als einer der besten Außenverteidiger der Welt gilt.