Eine historische Ära ist bei Manchester City, dem dominierenden Hegemon des europäischen Fußballs der letzten Jahre, zu Ende gegangen. Die Fußballlegende Pep Guardiola hat seine zehnjährige, äußerst erfolgreiche Zeit an der Spitze der „Citizens“ offiziell beendet. In seiner letzten Saison im Etihad bereicherte der katalanische Meistertrainer das Trophäenregal des Vereins um zwei weitere prestigeträchtige Titel und verabschiedete sich mit insgesamt 20 Trophäen auf dem Höhepunkt. Doch auf diesen großen Abschied folgt nun eine beispiellose Revolution und ein radikaler Umbau des Kaders.

Aktuellen exklusiven Berichten der europäischen Sportpresse zufolge wird erwartet, dass einer der talentiertesten Schüler Guardiolas, der renommierte Trainer Enzo Maresca, den vakanten Thron übernimmt. Doch Guardiola ist nicht der Einzige, der sich diesen Sommer vom Team verabschiedet. John Stones und Bernardo Silva, die maßgeblich zu den langjährigen Erfolgen des Vereins beigetragen haben, haben sich bereits offiziell von Manchester City verabschiedet. Die einflussreiche und zuverlässige The Athletic berichtet, dass der Wind der Veränderung bei dem Spitzenklub damit nicht aufhört – 8 weitere hochkarätige Spieler sollen auf die Transferliste gesetzt werden oder den Verein verlassen.

Die Liste der Spieler, die in die Transferfalle tappen könnten und deren Zukunft ungewiss ist, ist lang:

Nathan Aké: Der erfahrene Verteidiger ist einer der ersten Kandidaten, der aufgrund der Pläne des neuen Trainers den Verein verlassen könnte.

Nico González: Sollte die sportliche Leitung von City den Transfer von Elliot Anderson von Nottingham Forest erfolgreich abschließen, wird für diesen Mittelfeldspieler kein Platz mehr im Kader sein.

Mateo Kovačić: Der Kroate, dessen Vertrag nur noch ein Jahr läuft, verpasste aufgrund einer schweren Verletzung den Großteil der Saison und kehrte erst für die Endphase zurück. Der Verein ist bereit, ihn ziehen zu lassen.

Joško Gvardiol: Der Landsmann von Kovačić weckt das Interesse der europäischen Giganten Bayern München und Real Madrid. Obwohl er nach einem Beinbruch im Januar fünf Monate ausfiel, konnte er am Saisonende seine Form wiederfinden und prüft derzeit ein neues Vertragsangebot des Vereins.

Tijjani Reijnders: Der niederländische Star, der mit großen Hoffnungen vom AC Mailand geholt wurde, könnte nach nur einer Saison zu Atlético Madrid unter Diego Simeone wechseln.

Omar Marmoush und Rico Lewis: Während die Zukunft von Marmoush ungewiss ist, ist Rico Lewis, der Liebling von Guardiola, unzufrieden mit seiner mangelnden Spielzeit in der Schlussphase der Saison und möchte seine Karriere woanders fortsetzen.

James Trafford: Der talentierte Torhüter, der letzten Sommer zum Team zurückkehrte, möchte nicht im Schatten von Donnarumma als Nummer zwei fungieren. Obwohl Trafford 2021 unter Enzo Maresca den PL-2-Titel gewann, wird er nach der Weltmeisterschaft eine endgültige Entscheidung über seine Zukunft treffen.

Eine weitere Transferbombe, die die Fans beunruhigt, ist der mögliche Abgang des Abwehrchefs Rúben Diasder in den Fokus von Real Madrid gerückt ist. Bemerkenswert ist, dass die legendäre Trainerikone José Mourinho kürzlich zum zweiten Mal die Leitung der „Königlichen“ übernommen hat und seinen Landsmann Dias als Eckpfeiler der Madrider Defensive etablieren will. Es ist offensichtlich, dass Manchester City in den kommenden Monaten einen echten Umbruch erleben wird.

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