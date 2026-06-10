Da nur noch wenige Tage bis zum Start der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 verbleiben, achten die Turnierteilnehmer nicht nur auf die Taktik auf dem Spielfeld, sondern auch auf jedes noch so kleine Detail im Hintergrund. In dieser Hinsicht hat die norwegische Nationalmannschaft mit ihrem außergewöhnlichen und einzigartigen Vorbereitungsplan die Aufmerksamkeit der weltweiten Sportgemeinschaft auf sich gezogen.

Einem interessanten Bericht der renommierten skandinavischen VG zufolge werden die Norweger 300 Kilogramm feinsten, frisch gefangenen Fisch sowie die bekanntesten und geschicktesten Köche des Landes per Sonderflügen in das Gastgeberland bringen, um die Ernährung ihrer Athleten während der kommenden Weltmeisterschaft auf einem hohen Niveau zu halten.

Das Hauptziel dieser Initiative, die vom medizinischen Stab und der Führung des Teams ins Leben gerufen wurde, ist es, den Spielern während eines langen Turniers mit hohem mentalen und körperlichen Druck den ununterbrochenen Zugang zu den gesunden und hochwertigen Lebensmitteln zu garantieren, an die sie in ihrer Heimat gewöhnt sind. Angesichts der Tatsache, dass Meeresfrüchte ein fester Bestandteil des täglichen Lebens der Skandinavier sind, erscheint diese Entscheidung absolut logisch.

Nach Ansicht moderner Sporternährungswissenschaftler und hochqualifizierter Experten ist die Beibehaltung der gewohnten Ernährung und des Speiseplans der Athleten während des Wettbewerbs ein entscheidender Faktor. Dies wird Erling Haaland und seinen Teamkollegen helfen, in einem fremden Klima keine Zeit zu verlieren, sich ausschließlich auf die Spiele auf dem Platz zu konzentrieren und die schnelle Regeneration sowie die Leistungsfähigkeit bei hoher körperlicher Belastung zu fördern.

Es sei daran erinnert, dass die lang ersehnte norwegische Nationalmannschaft in die Gruppe I der Weltmeisterschaft 2026 gelost wurde. Das von Erling Haaland angeführte, kampfstarke Team wird im Rahmen der Gruppenphase gegen den Fußball-Giganten Frankreich, den physisch stärksten Vertreter Afrikas, Senegal, sowie die widerstandsfähige Nationalmannschaft des Irak um den Einzug in die K.-o.-Runde kämpfen. Wir werden sehen, wie sehr die spezielle Diät Norwegen dabei hilft, die Gruppe zu überstehen.

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