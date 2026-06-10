Am Vorabend der historischen und lang erwarteten FIFA-Weltmeisterschaft 2026 steht jedes Ereignis rund um die usbekische Nationalmannschaft im Fokus unserer Fans. Unser Team ist in New York, einer der größten Metropolen jenseits des Ozeans, eingetroffen, um an diesem prestigeträchtigen Turnier teilzunehmen. Die gründliche und strenge Sicherheitskontrolle durch das US-Sicherheitspersonal bei der Ankunft am Flughafen löste jedoch in den sozialen Medien Diskussionen aus. Um die Situation zu klären, äußerte sich unser Cheftrainer Fabio Cannavaro.

Der legendäre italienische Spezialist und Trainer unserer Nationalmannschaft betonte, dass es völlig unangemessen sei, in diesem Prozess etwas Negatives zu suchen. Es handelt sich lediglich um eine der internationalen Standard-Sicherheitsmaßnahmen und Routineformalitäten, die bei US-Flughäfen konsequent auf ausländische Gäste und Sportler angewendet werden.

„Dies ist eine routinemäßige und tägliche Sicherheitskontrolle, die an jedem großen Flughafen der Welt durchgeführt wird, um die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten. Nur in den Vereinigten Staaten werden solche Prozesse und Zollkontrollen direkt am Grenzübergang mit extremer Sorgfalt durchgeführt“, erklärte Cannavaro die Situation gelassen in einem exklusiven Kommentar gegenüber der renommierten italienischen Publikation Corriere dello Sport .

An dieser Stelle sei noch einmal an ein sehr erfreuliches und historisches Ereignis für unser ganzes Land erinnert. Zum ersten Mal in der Geschichte hat sich die usbekische Nationalmannschaft als unabhängiger Staat für die Endrunde der Weltmeisterschaft qualifiziert und einen Platz unter den 48 stärksten Teams des Planeten gesichert.

Zur Information sei angemerkt, dass die „Weißen Wölfe“ in der Gruppe K dieser Weltmeisterschaft gegen echte Giganten antreten werden. In der Gruppenphase werden unsere Spieler alles daransetzen, sich gegen Portugal, angeführt von Cristiano Ronaldo, den intensiven südamerikanischen Vertreter Kolumbien und das starke afrikanische Team DR Kongo einen Platz in den Playoffs zu sichern. Dieses große Fußballfest, das Millionen von Herzen höher schlagen lässt, beginnt offiziell morgen, am 11. Juni, und dauert bis zum 19. Juli. Wir wünschen unseren Vertretern bei dieser historischen Reise viel Erfolg!

Verfolgen Sie die ersten Trainingseinheiten unserer Vertreter in Atlanta, die taktischen Pläne von Fabio Cannavaro und alle exklusiven und aktuellsten Nachrichten über unsere Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft gemeinsam mit uns auf den Zamin-Seiten!