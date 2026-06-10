Paul Merson äußert überraschende Theorie über den möglichen Verkauf von Arsenal-Kapitän Martin Odegaard

Arsenal-Legende Paul Merson hat eine sensationelle Theorie aufgestellt, dass Mikel Arteta seinen Mannschaftskapitän Martin Odegaard im Sommertransferfenster verkaufen könnte. Obwohl der norwegische Spielmacher die Gunners in der letzten Saison zur ersten Premier-League-Titelherausforderung seit zwei Jahrzehnten führte, haben seine jüngste Form und seine Verletzungsanfälligkeit Zweifel an seiner Zukunft in Nordlondon aufkommen lassen. Dies berichtet Goal.com .

Merson glaubt, dass sich die taktischen Anforderungen für die nächste Saison ändern könnten, was sich auf den Platz von Martin Odegaard im Team auswirken wird. „Es mag verrückt klingen, das zu sagen, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass die Vereinsführung über einen Verkauf nachdenkt. Für einen Spieler auf seiner Position braucht man schnelle Stürmer in der Offensive. In der aktuellen Taktik fehlt es an Tempo“, sagte Merson.

Der ehemalige Spieler Steve Nicol schloss sich diesen Ansichten an und betonte, dass die Verpflichtung von Spielern wie Eberechi Eze die Türen für Martin Odegaard schließen könnte. Zudem erklärte Frank Leboeuf, dass das Spiel des Norwegers nicht mehr so effektiv sei wie früher, da er sich auf horizontale Pässe beschränke und es an der Zeit sei, Platz für Spieler mit einem vertikalen Spielstil zu machen.

Diese Berichte werden mit Mikel Artetas Absicht in Verbindung gebracht, nach der Niederlage im Champions-League-Finale gegen PSG drastische Reformen im Kader durchzuführen. Berichten zufolge ist der Verein bereit, lukrative Angebote nicht nur für Martin Odegaard, sondern auch für Leistungsträger wie Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard und Ben White zu prüfen.

Arteta hat angedeutet, dass er „klug und ehrgeizig“ sein müsse, um das Team weiter zu stärken und Stagnation zu vermeiden. Dies deutet darauf hin, dass große Veränderungen im Arsenal-Kader bevorstehen und wir in der nächsten Saison eine völlig andere Mannschaft sehen könnten.